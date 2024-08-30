靖海侯｜香港，改革的序曲

對於面臨內外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。 夏寶龍7月23日會見特區政府主要官員時的講話

1、重視

「獲益良多！」

8月26日下午，二十屆三中全會宣講活動在港進行。上午參加完特區政府內部宣講會後，香港特首李家超又出現在下午的公共宣講活動中。全程在座，專注聆聽，顯現出他對中央宣講安排的極大重視。

和他一樣，特區政府的主要官員也參加了全天的活動。通過電視畫面，市民看到三司司長的筆記本上寫滿了要點。

國家要進一步全面深化改革，香港也在思變。

三中全會後，「改革」在這裏被頻繁提及、廣泛討論，已然成為城中熾熱話題、普遍共識。

2、認識

三中全會閉幕一月有餘，人們看到了香港關於改革論述的變化和升級。

7月18日，閉幕會後，李家超表示：香港應牢牢把握國家新一輪全面深化改革、推進中國式現代化所帶來的重大機遇，繼續發揮香港……獨特優勢和……重大作用，更好地融入國家發展大局。

8月9日，特區政府舉辦三中全會精神研習會，李家超強調：特區政府官員要深刻學習三中全會精神，貫徹落實、融會貫通在日常工作中，以進一步全面深化改革為己任……

8月26日，中央宣講日，李家超說：面對紛繁複雜的國際形勢，香港要通過進一步改革實現更好發展，既要進一步發揮……優勢，也要……不斷致力尋求政策、機制、體制的創新突破。

從發揮自身優勢、服務國家改革，到服務國家所需、認領改革任務；從着眼「繼續如何」，到致力「如何突破」；從「關注形勢、把握機遇」，到思考「體制機制創新」，這一系列表述的變化所折射的，是認識的深化、意志的強化，是改革推上主線、提上日程。

敢於喊出「改革」的口號，勇於舉起「改革」的旗幟，是特首李家超的覺悟和擔當，也是香港進步的表現和保持進步的前提。

3、情勢

為今日香港打上「改革」的標識，既是「再發展」的需要，也是「在發展」的實情。

中央宣講活動上，全國人大常委會法工委主任沈春耀說：香港近年來在維護國家安全方面有重大制度的發展和創新。

完成基本法23條立法任務，即是香港推進改革創新的一端。

除此之外，李家超上任特首以來，優化行政立法互動模式、調整人才引進政策、試行簡易公屋政策等，都具改革探索意義。

不是香港不能改革，不是香港沒有改革，不是香港不再需要改革……恰恰相反，正是一項項具改革創新色彩的管治舉措推動了香港近年來的嬗變，並凸顯了香港力行改革的功效。

中央宣講會上，中央港澳辦副主任、香港中聯辦主任鄭雁雄說：三中全會精神不僅適合於內地現代化進程，也是香港由治及興進程的題中應有之義。希望香港社會各界把握落實全會精神的時度效、點線面、精氣神。

延續改革成功經驗（如維護國家安全），由此及彼；推動改革向縱深挺進（如破除利益藩籬），由表及裏；實現改革百花齊放（如政治經濟文化治理），由點到面。香港要改革，不缺可作的大文章。

更重要的是，面對內外部環境深刻變化，香港發展有危機、有起伏，正處過坎吃勁狀態，除了向改革要動能，別無他法。

4、提示

中央宣講團成員來港宣講，是應特區政府之呈請，亦是一種鼓勵和動員。

1、肯定香港學習貫徹三中全會精神的主動性，肯定其對改革的重視；

2、鞏固香港進一步全面深化改革的社會意志，鞏固其對改革的投入；

3、助力香港把握改革發展、守正創新的機遇，助力其對改革的謀劃。

中央宣講活動，正是為特首李家超推進改革賦能，為特區各方支持改革賦能，為香港積極穩妥邁出改革實踐賦能。

國家進一步全面深化改革為香港提供了機遇，而三中全會精神更為香港破除深層次矛盾和問題提供了最好的契機和最大的支持，讓香港解決長期想解決而沒有解決甚至不敢解決的問題，獲得了來自中央層面上的政治上的授信和授權。

不怕，可為，大膽幹！

從特區政府到社會各界，大家都可以不再將改革視若畏途，都可以在改革旗幟下從容施政、建言，從容地躬身入局。

以改革為榮，正是香港學習貫徹三中全會精神要展現的精氣神。

5、策略

要改革的共識已經形成，何以改革的課題擺上桌面。

在《香港的改革期待》《三中全會與香港》兩篇文章中，靖海侯對香港如何改革給出了自己的理解和分析，提出了「改革的三部曲」和「改革的三抓手」。

實則，釐清香港的改革路線，確立香港的改革佈局，如果還要討論的話，也有最簡單卻行之有效的方法論：

1、從內部識別改革重點，以優化政府運行機制確認改革的路線，用剷除治理弊病觸發改革奇點；

2、從歷史識別改革難點，以社會長期存在的「老大難」問題確認改革的方向，確立以治本治標的取向；

3、從民意識別改革焦點，以經濟民生事務的具體事項確認改革的安排，將「頭痛醫頭」轉為以點帶面。

改革不是小打小鬧、修修補補，改革要系統、要集成、要深刻，着眼長遠，着眼作大文章，着眼牽一髮而動全身，香港就能把握改革的要義、找到改革的法門。

這三條路，都可以為特區政府推動改革借鑑：

1、大調研——在特區政府內部，組織改革創新大調研，責成各司局提交改革計劃，成色足者予以採納，自我革命者予以褒獎，鼓勵各司局打造自己的「改革品牌」；

2、大討論——在社會公眾層面，發起改革創新大討論，徵求具廣泛共識的改革議題，將合理可行者加入改革框架，將相關人士納入政府改革諮詢機構，夯實改革的社會基礎並保證改革的專業推進；

3、大藍圖——基於大調研、大討論，制定形成香港改革發展中長期規劃，建構香港新時代改革藍圖，使市民並使世界看得清香港要迭代的目標、要展開的路徑、要變化的空間。

政府主動式改革，全民參與式改革，服務國家所需的共振性改革——由此三定位，香港改革可信、可行、可期，社會活力和創造力將自然激發、充沛迸發。

6、關鍵

改革是治理革命，是自我革命。改革成敗的關鍵，一在領導，二在確責。

習近平總書記指出，對黨中央進一步全面深化改革的決策部署，全黨必須求真務實抓落實、敢作善為抓落實，堅持上下協同、條塊結合，科學制定改革任務書、時間表、優先序，明確各項改革實施主體和責任，把重大改革落實情況納入監督檢查和巡視巡察內容，以實績實效和人民群眾滿意度檢驗改革。

8月29日，習近平總書記主持召開中央全面深化改革委員會第六次會議，會議審議通過《中央和國家機關有關部門貫徹實施黨的二十屆三中全會〈決定〉重要改革舉措分工方案》。

香港要改革，同樣要解決領導的問題，解決問責的問題。

確保香港改革走下去，必須：

1、特首更充分地呈現改革意志，呈現出「功成不必在我，功成必定有我」的決心；

2、特區政府做到「刀刃向內」，做到從公務員隊伍抓起，能夠自我批評乃至自我否定；

3、特區政府各司局等問責官員權責統一，掌握決策權、人事權、資源分配權，完整行使職能範圍內一切權力。

確保香港改革落下去，必須：

1、建立健全問責機制，實現公職人員全覆蓋；

2、建立健全督導機制，將「紅隊」概念制度化；

3、建立健全獎懲機制，推進人事調整經常化。

改革要擔當、要承壓，香港要為改革者撐腰、賦能。從特首到問責官員，從問責官員和公務員，責權利都需要相統一。

夏寶龍主任7月23日在會見特區政府主要官員時說了兩句話：一是希望香港「通過改革實現更好發展」，二是希望特區政府和社會各界「鋭意改革，主動作為」。這兩句話，一個意在提示香港的改革任務，一個意在明確香港的改革責任，都是在用中央精神傳遞推動香港改革的意志。中央宣講團來港宣講，亦是再動員。

認領任務，展開行動，取得成果——這每一步，都在鑑定着香港學習貫徹三中全會精神的表現。

本文作者為資深媒體人，「靖海侯」是其筆名。文章獲作者授權轉載，內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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