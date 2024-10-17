去年《施政報告》成立「解決劏房問題」工作組，由財政司副司長任組長，房屋局局長任副組長。經過近一年深入調研，結果在今份《施政報告》公布：為分間單位設定最低標準，合標準者定為「簡樸房」，不合標準的有序取締。



副司長黃偉綸及局長何永賢周四（10月17日）公布更多安排，包括「簡樸房」面積不得少於8平方米（約86平方呎），樓底高度不少於2.3米，要有獨立廁所，要符合消防安全要求，要有獨立水錶和電錶等。

8平方米，比起標準車位還要小一截，大約只是半間公屋一人單位。副司長在記者會上卻提到，若然最低面積再提高，恐怕租客將會難以負擔，而且許多單位要被取締。根據現時標準，他們估計市面上七成「劏房」將會達標，相當於七萬多伙能夠保存下來。

如果以現實中「劏房」質素來決定法定最低標準，無疑是本末倒置的做法。為住宅單位設下最低標準，原意是保障市民的基本居住環境。姑勿論適足居住權是「世界人權宣言」的基本人權之一，《經濟、社會及文化國際公約》確認「適足住屋不只是有瓦遮頭及四面牆，還要住得有尊嚴及安全，亦不應完全以商品視之」，更何況香港作為國際金融、航運、貿易中心，是國際高端人才集聚高地，何以住屋的最低標準卻仍然停留在上個世紀？

眾所周知，「劏房」之所以林立，是因為香港樓價不斷攀升，未能入住公屋或居屋的市民無法承擔，個別業主於是分間單位來出租，而且沒有入紙申請改建的比比皆是。「劏房」租金雖然比起一整個單位便宜，但計算起呎租的話，大有可能是豪宅水平。副司長提及業主分間是為了更高的回報（所以估計即使要成本改建，市面上仍有「簡樸房」供應），但更準確而言，豈不應該說「分間單位是為了更大的剝削」？

最大的問題在於，不只現時11萬個「劏房」可以申請認證，「簡樸房」制度甚至容許新單位加入，這等如為業主賺取「更高回報」的不合理手段開了一條活路。如此一來，業主還有需要在租金上保持克制嗎？如果租客接受不了高昂租金，他們大可以分間成多於一間「簡樸房」來賺取「更高回報」。看似三成業主面臨改建要求，實際上大多數租住市民頓成輸家。

這兩天以來，政府官員常說社會對於「劏房」有需求，「簡樸房」入住情況將由供求決定，卻未曾解釋過這個需求從何以來，供求關係又是由什麼而決定。香港目前有277萬個住戶，卻有300萬個住宅單位，那麼是房屋供不應求，抑或是可負擔的房屋供不應求？如果呎價或者月租動輒兩萬元，這樣的「供應」如何能解決「需求」？無怪乎社會對於「劏房」有需求，因為基層卑微得只求負擔得起。

真正告別「劏房」（以至「簡樸房」），離不開樓價回到可負擔水平，以及公營房屋供應充足。對於前者，官方每季統計的置業負擔指數仍為65%，高於過去廿年期間54%的平均數。幸好後者出現曙光，正如官員所述，未來五年連同「簡約公屋」在內的公營房屋供應量將達18.9萬伙。目前合資格入住公屋的六成劏房戶若然順利「上樓」，未來對於「簡樸房」的需求自然減少。

將居屋綠白表比例由四比六調整至五比五，相信有助公屋單位流轉，讓更有需要的基層早日上樓。惟所謂對公屋「有需要」，只是程度之分。難道目前被界定為富戶的市民，就足以自置物業嗎？局長在記者會上提到富戶租金四、五千元偏低，值得檢討是否要更貼近私人市場。但是公屋租金偏低，抑或是私樓租金過高，豈不是一塊銅板的兩面嗎？官員認為鼓勵市民置業是鼓勵「上進」，但「上進」的前題是收入上升，而且升幅不能跑輸樓市。副司長由2015年出任發展局常任秘書長計起，至今近十年負責房屋政策，解決「劏房」是為誰考慮，加速公屋單位流轉是從什麼人的角度出發，大概決定了他交出怎樣的方案。