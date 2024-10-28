啟德體育園周日（10月27日）完成了第一場測試賽事，超過1500名觀眾在啟德青年運動場觀賞本地足球比賽。政務司司長陳國基表示，不論是人群管理、離場秩序、場內廣播、沿途指示、交通安排等都是非常令人滿意。文化體育及旅遊局局長楊潤雄透露，下月16日會在青年運動場舉行國際欖球賽事，估計約3000人入場，室內運動場會在12月舉辦測試賽，主場館將在明年1月初。



主場館容納5萬人，眾所周知1500名觀眾的測試賽事，在場地安排、活動安全、保安、人流和交通安排方面，通通都是無法相比的。不過既然政府隆重其事，行政長官又委任了陳國基領導跨部門工作小組，隨着測試人數逐步增加至5萬人，到正式開幕時要在人群管理、場館安檢、驗票安排等做得順利，相信不難。

但政府官員不會不知道，啟德體育園運作暢順只能算是基本要求。造價逾300億、容納超過5萬人的啟德體育園，既是香港歷來最大型的體育基建，目標和定位理應宏大。正如特首在最新一份《施政報告》中矢言要發展體育產業主場經濟，將「充分利用啟德體育園和其他現有場地主辦多項大型國際賽事，讓港隊在主場作賽，建立觀眾群，有利體育產業長遠發展」。

舉個例子說，美國周五（10月25日）晚上，MLB世界大賽在洛杉磯的道奇體育場揭開序幕。萬眾矚目的大谷翔平，睽違43年的世紀對決，出身自加州的民主黨總統候選人賀錦麗公開支持這支西岸球隊是最自然不過，不禁令人也好奇縱橫紐約多年的特朗普會否更希望洋基隊勝出。不管如何，當晚在道奇體育場外不到三、四公里的湖人主場館，正在上演的還有「大帝」占士迎戰杜蘭特領軍的鳳凰城太陽。兩個球場加起來超過7萬人，還有酒吧球迷不計其數，當晚體育對洛杉磯以至美國的經濟貢獻沒有人敢低估。

剛好在十年之前，時任特首梁振英一句「體育界沒有經濟貢獻」被人斷章取義，大造文章，卻沒有誰提出發展體育產業之策略。環顧世界，不管是英國和歐洲的足球賽事，抑或是美國NFL的超級碗，莫不在推動體育發展的同時帶動休閒娛樂及旅遊業等產業，以及盛事經濟的發展。十年過去，香港現在急起直追，即使就安全部署、人群管理和突發事故處理等作充分預案和演練，但更重要的是怎樣才可以萬人空巷，促進體育盛事，並與餐飲和旅遊協同發展。

比起主場經濟，體育盛事已經算是容易。一年一度的國際七人欖球賽，又或者邀請國際球星訪港獻技（獻技，不是旁觀），對於文體旅局以及啟德體育園公司而言都是可辦到的事情。購買門票動輒上千之後，球迷在場館又要40元一罐啤酒，28元一支可樂，20元一瓶礦泉水，全部都是生意。惟體育盛事——正如普遍而言的盛事經濟——始終只是偶一為之，球王不會每個月也來香港，Coldplay演唱會不知幾多年才一次，全年餘下時間的啟德體育園能否吸引入場？是否能帶動經濟？

曾經香港本地足球賽事風靡不少市民，現在有「世一」加持的劍擊也叫好叫座。籃球方面，香港金牛去年成為本港首支參加全國男子籃球聯賽NBL並以香港為主場的球隊，旋即在今年9月的總決賽中力壓安徽文一，以總場數四比一捧走NBL總冠軍獎盃。籃球賽事目前在香港未算多人觀看，但未來能否發展出商機，不能只靠體育界自己摸索。

毫無疑問，這正是今屆政府成立文體旅局的初衷。體育和旅遊相輔相成，能夠發揮協同效應，對於經濟的潛在貢獻龐大。觀乎今份《施政報告》，文體旅局會檢討運動員資助機制、籌備興建游泳館和劍擊體育館、檢視香港大球場改建計劃的工作等，但具體如何推動體育產業化，怎樣發展主場經濟，卻未見績效指標（KPI）。文體旅局誠如特首所說職務範圍廣、工作量大，現在既有政務司司長指導、協調，社會對於啟德體育園所象徵的主場經濟、體育產業化的期望只會更高。比起人多擠塞，更怕啟德體育園的人流如同啟德郵輪碼頭那樣。