梁海明｜香港籃球場上的經濟學

香港金牛籃球隊將成為本港首支參加全國男子籃球聯賽NBL，並以香港為主場的球隊，成為20年來第一支將主場常設在香港的國內聯賽球隊，相信球迷屆時將可以觀賞到精彩的籃球賽事。參考美國NBA的經驗，籃球場上不僅有充滿戲劇張力的球員激烈對決，還有龐大的經濟收益。本港若能通過參加全國男子籃球聯賽的契機，說不定能將球場打造成為商場，挖掘出龐大商機，為本港經濟向前助力。



來稿作者：梁海明



根據公開報道，中國籃球協會與香港籃總在北京簽署《跨域特邀參賽戰略合作協定》，來屆NBL揭幕戰將於7月2日，在灣仔修頓場館舉行，香港金牛將迎戰上屆冠軍廣西威壯。

NBL作為中國第二級聯賽，僅次於CBA。今屆NBL賽事共有12支球隊參賽，來自內地不同地區城市，廣受內地各地觀眾關注。本港未來要趁此契機，將賽場打造成為能夠創造經濟效益的商場，不妨參考美國NBA的成功例子。

NBA單是泊車費已收入可觀

到NBA現場看比賽，相信是大多數籃球迷的終極願望。筆者在美國就學期間，曾前往費城的Wells Fargo Center，欣賞費城76人對陣達拉斯獨行俠（前稱小牛）隊的比賽。到NBA現場看比賽，最大的體會不僅是可以近距離觀察球星們的風採，作為美國最具有全球標誌性的集文化，娛樂，體育為一身的產業之一，可以親身體會NBA球場上的「宰人」經濟學，這也是從事經濟學研究的筆者非常期待的。

所謂「宰人」經濟學，球迷沒進門就要挨「宰」了。美國是車輪上的國度，基本上出行靠汽車，因此，大部分地方停車免費。但Wells Fargo Center的露天停車場卻要收費且非常昂貴，短短兩、三小時的停車時間，每輛車收費高達20美元，收費之高堪比紐約曼哈頓的核心商業區。若然不將車停在體育館停車場，則須步行很長時間才能到達體育館，因此，筆者當時目測了一下，露天停車場從A區到U區基本上都停滿了，至少停泊了超過1000輛車，意味著僅是當晚的停車費用收入至少有2萬美元。

金塊（Nuggets）6月12日奪得NBA總冠軍後，大批球迷湧上街慶祝。（路透社）

賽事門票、餐飲消費全是生意

球迷進了門又要繼續挨「宰」。當天球賽選擇在美東時間晚上7：30開賽，球迷們普遍晚上6點就須出發，因路上堵、停車和安檢需時，加上安檢時嚴禁攜帶背包、食物和水進門，因此，大部球迷的晚餐需要在體育館內解決，便宜的簡餐、一瓶水加上稅，至少需要15美元以上，Wells Fargo Center館內可容納逾20000萬觀眾，當晚目測應該有18000人或以上，有超過50％的人在座位上吃東西，意味著至少有13.5萬美元的飲食收入。

球迷出了門之後還想再次被「宰」。費城76人主場的每張門票價格，由最便宜的5、60美元至逾1000美元不等，是否便宜見仁見智。但對於球迷而言，親臨現場欣賞了精彩絕倫的比賽之後，尤其像費城76人這種不斷給球迷帶來驚喜的本賽季東部的最大黑馬，就像上癮似地很難控制自己不再前往現場觀看比賽。那麼，費城76人隊一個賽季有41個主場，僅是購買門票都花費不菲了。

通過粗略的計算，當晚這個主場比賽，現場可以看的見的收入（門票、停車費、飲食、紀念品）最低在200萬美元以上，費城76人隊一個賽季有41個主場，意味著有逾8000萬美元的收入。加上現場看不見的收入，如電視轉播、其場館內的各種廣告，球員球衣的贊助商等，收入頗豐。根據統計，在上賽季，76人球隊收入1.4億美元，在支付了球員，教練，隊醫等的工資，場館租賃等的費用之後，盈利1820萬美元。

費城76人「宰人有術 」，球迷也心甘情願被「宰」，NBA通過「3K」（Look、Hook、Book），讓觀眾欣賞了、上鉤了、購買了，來推廣其文化和產品，成為了世界上最成功的體育商業聯盟，堪稱是「先抓人心，再賣產品 」的商業典範，深值特區政府相關部門、體育機構和籃球隊借鑒。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。絲路智谷研究院是由中外知名學者組成的公共政策研究機構，聚焦於粤港澳大灣區、一帶一路、宏觀經濟等領域研究。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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