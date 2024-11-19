「所謂親眼見過才會相信。很多外國朋友親身體驗過香港後會對香港有非常正面的看法，了解香港社會繽紛多元、先進和方便的基建以及非常安全的治安環境，在回到本來的地方後往往成為香港最有說服力的大使。這種種有形無形的好處，在當前複雜多變的地緣政治環境，具有非常巨大的策略意義。」財政司副司長黃偉綸今日（11月19日）在盛事記者會上說。



剛好在這兩天，一些「外國朋友」就來了香港出席金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會。昨天（11月18日）的歡迎晚宴設於中環新地標The Henderson，國際銀行、基金、投資界鉅子不但可以欣賞Zaha Hadid的設計，在Cloud 39亦能夠飽覽270度天際線，把繁華城市景致盡收眼底。不過根據仲量聯行的最新數字，中環甲級寫字樓空置率升至12.2%，灣仔和銅鑼灣區是10.3%，整體市場空置率維持在13.4%；第一太平戴維斯最近亦指出中環的寫字樓空置率激增220萬平方呎，預計到2027年整體寫字樓空置率將達到17%。「外國朋友」在香港看見的是絢爛夜景抑或烏燈黑火，不是沒有疑問。

這次峰會以「在變局中前航」為題，承蒙國務院副總理何立峰親身來港出席，加上國家金融監督管理總局局長李雲澤和中證監主席吳清雙雙赴會，即使中國人民銀行行長由副行長朱鶴新出席而潘功勝沒來，但是規格已明顯高於去年，反映中央對於香港國際金融中心地位的重視和支持，似乎更吸引了國際金融領袖赴會。除了花旗集團行政總裁Jane Fraser、瑞銀集團董事長Colm Kelleher、黑石總裁兼首席運營官Jonathan Gray、高盛董事長兼首席執行官David Solomon這些「老朋友」之外，法國巴黎銀行這次由董事長樂明瀚出席，摩根大通總裁兼首席運營官Daniel Pinto亦都來了，加上今年上任的摩根士丹利首席執行官Ted Pick、滙豐集團行政總裁艾橋智等，嘉賓份量十足。

香港搭台不可能只是讓中西碰頭。我們的股市再消沉也好，所謂國際金融中心應該「爛船也有三斤釘」，在金融領域能夠說好什麼故事？有什麼優勢能夠讓「外國朋友」親眼看見？何立峰寄語香港積極發展的銀行、保險、資產管理和家族辦公室業務，我們不知進展如何。他認為香港的營商環境自由開放，普通法制度與國際接軌，希望我們開拓新興市場，加強與全球其他國際金融中心的交流互鑒，現在是否朝這個方向邁進？副總理既說香港是國家對外開放的橋樑和紐帶，要對國家吸引外資和對外投資發揮獨特作用，那等於考驗我們在國際社會上交朋友的能力。

環球投資者出席金融峰會的同一個早上，多國領事前往法院旁聽「串謀顛覆國家政權罪」案件的判刑，歐美政府以至西方社會如何看待大概可以預計。政府官員不但要有傳訊技巧應對輿論，更需要智慧和靈活的處事手法，向國際社會展現香港法治、開放和多元的一面。尤其是當前的地緣政治環境複雜多變，特朗普重返白宮更令形勢難測。國際投資者隨時面對政治因素影響，民間交流和旅遊經濟亦可能會受輿論左右。香港明年上半年最少舉行93項盛事，估計吸引84萬旅客參與，將會是副司長口中「最有說服力的大使」。不過即使他們願意來港，還視乎他們在這裏可以體驗什麼。如果只是不停漲價的車票，一個個丟空商舖，那就完全是另一種「親眼見過才會相信」。