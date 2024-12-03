財政司司長陳茂波向立法會透露，今個財政年度（至2025年3月底）的赤字估算為約1000億元，比起今年2月《財政預算案》預計的481億增加超過一倍。司長表示賣地及補地價收入大幅下滑，9月前地產交投淡靜令印花稅收入偏低，以及企業盈利未如預期導致利得稅減少。此言一出，隨即成為新聞焦點。



1000億元是多是少，只能透過比較才能呈現。香港政府2020/21年度財赤2325億元，2022/23年度及2023/24年度赤字亦分別達到1223億及1002億。由此可見，今年即使財赤增加至1000億元，至少也不比之前嚴峻。不過早幾年還有疫情影響，現在不可同日而語，理應財政狀況更好。司長歸咎的賣地及補地價收入，以原本預算330億元來計算，目前相當於少了接近300億元，說是赤字大幅增加的主要原因也不為過。

不過高息環境導致企業融資成本及負債增加，發展商投標、作價以至改地契轉趨保守，或多或少也在預期之內。一舍銅幣總有兩面，如其說是賣地、補地價及印花稅收入大減，另一個角度看不就是政府財政結構單一，其他收入來源未能增加以至補位？

相比起利得稅、薪俸稅等財政來源，地價和印花稅收入本來就容易隨市況波動。六屆特區政府以來，地價收入佔GDP比率在2003/04年度曾經低至0.43%（這個紀錄在今個財政年度料將打破），在2017/18年度又曾經高見6.2%，比利得稅的佔比還要高。印花稅的波動沒那麼大，但亦曾低至0.57%（2002/03年度）而又高達3.58%（2017/18年）。更何況地價收入和印花稅往往「齊上齊落」，難免令庫房收入不穩定。

相比之下，薪俸稅和利得稅對於公共財政的支持就可靠得多。前者佔GDP比例一直維持在2%至3%左右，後者自從香港經濟從沙士完全恢復過來之後，主要在5%至6%區間上落。惟穩定是一回事，穩定得來有沒有增長又是另一回事。理論上，如果市道暢旺，不論是企業抑或打工仔都收入增加，利得稅和薪俸稅的貢獻應該愈來愈大。但實際上，兩者佔政府總收入分別維持在20%至30%之間和10%至15%左右，客觀數字反映了公共財政結構沒有改革的事實。由上屆政府說的「理財新哲學」，到現任司長矢言要讓所有市民都可以分享到發展成果，似乎都是言過其實。

行政長官李家超12月3日出席行政會議前見記者，表示「已經開始啓用的機場三跑系統、下年開幕的啟德體育園，大量盛事、國際會議會在香港舉行，這些都會提振經濟，增加企業收入，以及增加政府的財政收入。」（夏家朗攝）

面對千億財赤，財政司司長當然要謹慎理財，尤其減少政府不必要的開支。所謂節流，關鍵不在於為減而減，而是各項支出是否值得、有何重要。我們應該花多十億八億，鼓勵長者多外出走動，抑或浪費了在無謂的酬酢、務虛的宣傳、不必要的行政開支？如果說節流反映官員的價值取向，開源就考驗他們的視野和格局。自訂車牌每年為庫房進帳幾千萬，就是看準了富裕階層的承擔能力；如果將大學學費劃一提高，基層家庭就會慘成輸家。比起簡單開徵費用，特首李家超強調政府推出不同措施來增加經濟動力，由機場三跑系統、啟德體育園到盛事和國際會議，透過提振經濟及增加企業收入，最終惠及庫房收入，正是可取之道。

一言以蔽之，用得其所的開支是投資。我們希望政府應省則省，但同樣要懂得應使則使。在香港全力拼經濟，邁向高質量發展的新階段碰上千億赤字，正是時候全盤檢討及改革財政結構，對於北部都會區等值得投放的項目就進取而為。須知道香港政府的負債佔GDP比率遠低於大部分先進經濟體，陳茂波早前預計未來五個財政年度介乎約9%至13%，大有空間發債以支持和加速經濟發展，投資未來。財政赤字不令我們擔憂——只要政府積極改革。