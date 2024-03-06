今年《財政預算案》沒有多少能力「派糖」，更遑論再發放消費券，輿論焦點只好回到公共財政之上。前財政司司長曾俊華公開表示憂慮「債冚債」，引得現任陳茂波隔空反駁，市民正好「食花生」。



與此同時，另一位前司長唐英年又再次透過輿論向政府施壓，希望可以出售西九文化區的土地。他為此搬出自己曾做生意及做過財政司司長的經驗，又表示只要切豆腐般賣地就能夠解決財困，同時不會推倒樓市。



三任財政司司長，分別來自商界、政務官及會計界。唐英年在2003年接替辭職的梁錦松上場，到2007年他升任政務司司長，交由曾俊華接棒，再到2017年曾俊華辭職參選特首，陳茂波自此在任。三個人加起來，主宰了香港公共財政已經21年。

唐英年接任的時候，香港剛從「沙士」谷底反彈，就連梁錦松的開源節流計劃，唐英年亦有空間調整。他信奉自由市場、市場經濟，推進前任提出的政府資產私有化。用現在的話說，就是切豆腐的先驅。但賣政府資產的結果是什麼呢？政府或許一時間多了收入，但成本轉嫁到小市民的日常生活開支上。

社會對唐英年任內最記得之政策，或許為其2006年取消遺產稅及2007年大減紅酒稅。他的道理很簡單，就是透過優待有錢人，以吸引資金來港、留港。有人美其名為滴漏經濟學，實際上只是向資本階級傾斜，沒有令社會公平受惠。

當然，唐英年不是沒有建樹。他當年推出的自訂車牌號碼計劃堪稱德政，既沒有損害基層利益，同時亦能為庫房進帳每年幾千萬元。直到上個月，一個「D」字車牌仍能以2020萬拍賣成交。比起切豆腐，這個政策更加「長做長有」。這種可持續的發展思維，不是也應該用在西九文化區的管理之上嗎？

依賴賣地似乎是財政司司長的習慣。曾俊華在任接近十年，政府收入結構卻沒有任何改革，地價收入卻反覆上升。在2016至17年度，賣地收入已經突破千億，一年後更衝上1600億歷史高峰，超出當年的工程開支接近一倍。這當然與美國寬鬆的貨幣政策有關，但政府改革市場、建屋造地的力度亦脫不了關係。

回看曾俊華上任第一份《財政預算案》，土地徵用預算開支2142億，房屋工程432億。到他任內最後一份預算案，土地徵用預算2738億，房屋工程907億。而房委會公屋落成量在2008年高見19050伙之後，主要都是在1.5萬伙以下，遠低於每年所需的2萬伙供應。經濟向好、熱錢氾濫之時派糖、派錢可以贏得一時掌握，香港卻錯失了改革財政和經濟結構的時機。

陳茂波接任頭兩、三年可謂蜜月期，2017至19年的賣地收入都破千億，基本工程儲備基金甚至可以向政府回撥多達800億元作財政收入。現在回看，所有人都會同意這種方式並不可靠。賣地收入在2022至23年度回落至700億，再在2023至24年度跌至194億的低位，預計來年亦只得330億收入。

基本工程儲備基金雖然仍有900多億結餘，但來年度的土地徵用預計開支逾200億，加上債券還款及利息的300多億開支，司長決定發債以應付中短期基建需要無可厚非。時值市場低迷、經濟不景，陳茂波亦沒有政治空間擴闊稅基。增加商業登記費、恢復徵收酒店房租稅對庫房影響九牛一毛，薪俸稅和個人入息課稅的上調只針對超過500萬的入息部分增收1個百分點，預計每年收入只增加9億。陷在進退維谷的境況，在任超過7年的他亦責無旁貸。

一場財政大辯論並不是為了「食花生」，而是香港早就需要改革公共財政及經濟模式。社會只望現在來得不會太遲。