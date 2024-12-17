政府12月15日展開財政預算案公眾諮詢，千億財赤尤為社會關注。行政長官李家超周二（17日）出席行政會議前表示，「處理財赤問題主要以開源節流和增加整體本地經濟發展，從而令本地經濟增長總值提升，令每一個行業都受惠，在受惠中令政府增加收入」。



本地經濟增長可以從多個方面貢獻庫房，例如企業盈利可以帶來利得稅，打工仔收入要上繳部份為薪俸稅。惟近年即使市道不振，利得稅仍然維持在大約1700億元水平，薪俸稅連續兩年接近800億，兩者都高於五至十年的平均數。明顯下滑的只是地價收入和印花稅，當中又以前者最嚴峻，短短兩年間由1400多億跌至不足200億元。今個財政年度過了大半，賣地收入目前連100億元都沒有，無怪乎官員為此「頭痕」，多次呼籲地產商積極投地和補地價。

事實上，財政預算案的公眾諮詢文件亦承認「地價收入波動最大」，一時低至數十億元（例如2003/04年度），但又可以高達逾1600億（2017/18年度）。作為公共財政主要支柱，地價收入並不可靠，更何況地價愈高等於「麵粉」愈貴，建成住宅後地產商自然會開天殺價，最終由升斗市民「埋單」。先不說在高息環境下地價難以大幅回升，即使財政預算案有什麼奇招托市，實際上也只是由市民「間接交稅」，承擔庫房扭虧為盈的代價。

相比賣地收入，印花稅雖然亦由800至900多億跌至500億元，但跌幅已算溫和。而且印花稅中明顯下跌的只是物業印花稅，由早幾年的300億水平跌至上個財政年度的116億，而股票交易印花稅雖然也由659億元高峰回落，但仍然錄得366億稅收，跌幅未達一半。近年港股日均成交大約1000億元，只要未來可以增加一倍，粗略估計可以為庫房貢獻600多億元。如果日均成交升至3000億以上，每年印花稅動輒上千億。

國際金融中心地位不能夠坐吃山空

乍聽之下，逾3000億元日均成交好像高不可攀，但為什麼日本股市每天成交逾5萬億日圓？上海股市日均成交額6000億元，A股全市已經連續兩個多月破萬億元。財政司司長是沒有雄心壯志，抑或忘記了「國際金融中心」並非我們自詡，而是「十四五」規劃為香港確立的「八大中心」之一？所謂香港「背靠祖國，聯通國際」，沒有比金融業更好的體現——內地企業有融資需要，海外資金有投資胃納，香港具備一流的金融和法律服務。

國際金融中心的地位不會從天而降，也不能夠坐吃山空。如果打風不停市足以促進股票市場發展，我們應該現在已經可以看到成果。但不只沙特阿美沒有來，SHEIN赴美不成後轉往倫敦也不來香港。這屆政府「以結果為目標」，那麼財政司司長的目標應該是什麼？在特首李家超上京述職期間，國家主席習近平寄語香港「銳意改革、奮發有爲」。靜待地價回升、不惜抑制市場活力是「銳意改革」，抑或調整財政結構、借助金融拉動經濟才是「奮發有為」？

結構改革從來都不可能一蹴而就，也不能夠見步行步。這是為什麼國家有五年規劃，制定中長期目標及策略。澳門也已經有他們的「一五規劃」和「二五規劃」，明確提到要改善博彩業「一業獨大」的情況，以五年為期推進產業結構適度多元，擴闊居民就業空間。我們的立法會上星期討論「十四五」規劃「圓滿收官」，超過三小時的辯論卻沒有人提出香港是否需要制定中長期規劃。政制及內地事務局局長曾國衞在總結發言的時候表示會「在現時『八大中心』的穩健基礎上，尋找新方向、尋求新突破、注入新動能」，卻沒有人知道政府有什麼長遠規劃，具體目標。

年復年的《財政預算案》，焦點往往只在派不派糖，派多少糖。現在社會關注千億財赤，財政司司長陳茂波除了有信心「在未來三數年內恢復收支平衡」之外，能夠提出什麼三五年後的發展目標嗎？財政赤字並不可怕，但如果對於經濟規劃只剩下赤字和地價的討論，那才是可怕。