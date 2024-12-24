過去兩屆澳門政府就職，剛好碰着香港處於動蕩時期。2014年澳門慶祝回歸15周年，其時香港佔中才清場不到幾天，政改爭議還未落幕。國家主席習近平在澳門對梁振英表示「香港當前形勢有所好轉」，指示「政制發展必須符合香港實際，必須遵循『一國兩制』方針」。2019年澳門慶祝回歸20周年，香港的反修例騷亂仍未過去。習近平肯定林鄭月娥「在非常時期展現出的勇氣和擔當」，希望政府在特首帶領下「共同把香港的事情辦好」。



今年澳門慶祝回歸25周年兼岑浩輝新政府就職，香港總算打破了逢五年一亂的規律，特首李家超能夠在相對平靜的環境赴會。習近平上周四（19日）在澳門會見李家超時表示，國家對香港有很高的期待，希望他和特區政府穩健施政，全力拼經濟、謀發展，奮力創造香港新的輝煌。

「一國兩制」實踐已經進入新階段，香港、澳門應該展現更大作爲、實現更好發展，要互學互鑒，加強交流合作，開創更光明前景。 新華社12月19日引述習近平報道

比起十年前的「當前形勢」和五年前的「非常時期」，香港現在可謂處於良好態勢。但正因為這樣，而且就連基本法第23條立法亦已完成，特區政府要做的就更加是集中精力拼經濟、謀發展。習近平甚至說「一國兩制」實踐已經進入新階段，香港（和澳門）應該展現更大作爲、實現更好發展。

既謂「更大作為」和「更好發展」，某程度代表香港現在的作為未夠大，發展未夠好。探討就私營醫療收費透明度立法，以及支持本地大學籌建第三所醫學院，是否足以改革醫療體制？推出「簡樸房」和收緊公屋富戶政策，是否等如破解土地和房屋的深層次結構問題？輸入投資者和專才，發掘和建設旅遊熱點，能否令香港經濟重拾動力？更根本而言，香港的醫療體制目標是怎樣，土地和房屋的長遠規劃是什麼，經濟發展要實現怎樣的具體願景？

當習近平直言「國家對香港有很高的期待」，這不但意味中央的願景比香港政府的目標可能還要高，更有香港尚未達標的意思。老師在什麼情況下會跟學生說「對你有很高的期待」？上司在什麼時候會跟下屬表示「對你有很高的期待」？這是對其能力的肯定，但也帶着一種「恨鐵不成鋼」的可惜。畢竟能力再高，發揮不出來的話始終只是潛力。

慶祝回歸25周年的澳門，人均本地生産總值由1.5萬美元增長到6.9萬美元，入境旅客迫近3000萬人次，被稱為「濠江奇跡」。澳門政府不但制定實施首個經濟適度多元發展規劃，將非博彩業的比重大幅提高，而且醫療福利全民覆蓋，基層保健被世界衛生組織評爲「太平洋地區典範」。香港既有更豐富的天然資源，更深厚的發展基礎，匯聚更多的專業人才，更強大的國際網絡，所能成就的豈不應該是十倍、百倍？

國家主席在澳門慶祝回歸25周年之際對香港特首表示「國家對香港有很高的期待」，細思之下意思殊不簡單。