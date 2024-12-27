香港成為了國際桌球中心

繼奧蘇利雲之後，世界桌球一哥卓林普最近也循優才計劃來港。其他盤算先不說，第一個好處就是本周三至六（12月25日至28日）一連四天在澳門舉行的大師邀請賽，奧蘇和卓林普也可以由香港出發，算是半個主場出擊。



卓林普在聖誕日揭幕戰以局數五比一擊敗丁俊暉，奧蘇昨天又在第四局締造單棒139度，以局數五比三擊敗傅家俊。世界一哥和排名第三的「火箭」先後大顯身手，今晚將輪到排名第二的威爾遜（Kyren Wilson）對陣傅家俊，肯定又是矚目一戰。

奧蘇喜歡在香港行山，可以說是眾所周知。連菠蘿包和蛋撻也未吃過的卓林普，據說有個人原因而落戶香港。不過撇除這些日常生活的因素，兩位仍在頂峰的世界級球手，相信也因為近年須經過在中國以及亞洲作賽。奧蘇上個月才在南京出戰國際桌球錦標賽，卓林普10月也在參加武漢公開賽。透過優才計劃取得留港身份，肯定有利於他們減少飛行時間。

事實上，桌球雖然源自以及盛行於英倫三島，但賽事在英國以至歐洲的觀眾人數不多，吸金能力遠遠不及足球比賽。桌球近年反而於亞洲有不俗的發展，除了南京和武漢的排名事，中國還有西安大獎賽以及在江西玉山舉行的世界公開賽。前年在香港舉行的大師賽即使非排名，但也打破世界紀錄吸引了超過8000人入場。從桌球作為經濟產業的角度來看，落戶香港大有可為。許這也解釋了為什麼「火箭」考慮在香港開設廿間桌球會。

從歐洲的足球到美國的籃球和棒球可見，體育從來都可以是一門大生意。為什麼美斯會去了美國邁阿密，C朗在沙特利雅德，一方面涉及球員自身的商業計算，另一方面也關乎地方政府的體育政策。奧蘇和卓林普先後來港，現在人人都知道香港原來可以成為國際桌球中心。桌球能否繼續成為A級精英項目，以至桌球館的規管是否可以與時並進，再笨的人也知道得積極處理。文體旅局局長羅淑佩既然有幹勁又主動，沒理由白白錯失機會。

更重要的是，香港成為國際桌球中心可謂無心插柳柳成蔭，並非政府推動而成。在桌球以外，我們還有什麼潛質可以吸引世界級人才來港？所謂地理位置便利從來都是相對，而且會隨時勢而變動。對於頂級籃球員而言美國是便利而亞洲是不方便，但對於羽毛球員來說亞洲才是方便而歐美反而隔涉。這也是為什麼蟬聯奧運羽球男單冠軍的丹麥好手安賽龍移居杜拜。不只中國以至亞洲的發展能夠決定香港對於什麼人而言是「近水樓台」，香港自身可以締造怎樣的市場，為世界級人才帶來怎樣的機遇，這不是一個局長足以規劃的事情。