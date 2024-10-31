奧蘇利雲來香港，當然值得慶賀。這位桌球大師，香港人不會陌生。兩年前他再次登上世界排名第一，來港參加大師賽還吸引超過8000人入場，打破世界紀錄。現在即或距離退役不遠，但仍有可能闖進世界前十。



奧蘇在為入境處拍攝的片段中讚揚香港的稅制優良，美食和文化是理想居住地，桌球亦都十分受歡迎。他申請優秀人才入境計劃並且獲批，在香港將只有逗留期限而不受其他條件限制，例如可以自由從事工作和開設業務。

優才計劃早於2006年推出，當年經常為政府提及的焦點人物是郎朗和李雲迪。後來眾所周知，透過此計劃「成為香港人」的還有章子怡、湯唯、周迅、趙薇、李寧、伏明霞等。除了他們，有香港身份證的還有馬雲、范冰冰等。事實上，優才計劃九成多的申請人來自內地，奧蘇利雲作為少數，或許是他在桌球壇上的成就以外，另一個成為話題的原因。

當年曾蔭權政府推出優才計劃，用意是提升香港的競爭力。李雲迪當時作為申請者，曾經提到香港很有活力，生活方式很適合自己，但同時坦言不排除日後很多時會身處海外，而非長時間留港。郎朗同樣提到取得特區護照後，出入自由方便得多。顯而易見，來香港不一定住香港。我們的稅制、美食和文化是否能留住人才，只怕言之尚早。

回看優才計劃，可知所謂「搶人才」早在十幾年前已經開始。在我們給郎朗和李雲迪派發香港身份證的差不多時間，新加坡就得到了美國投資者羅傑斯（Jim Rogers）落戶。他早前接受《香港01》訪問時就提到，子女在新加坡可以同時學習英語及普通話，而且空氣清新，生活便利，文化多元，交通不算擠塞。

廿多年來「成為新加坡人」的除了羅傑斯，還有海底撈老闆張勇和蝦皮購物創辦人李小冬，李連杰和鞏俐等名人就更加不用多說。毋庸贅言，專業人士、投資者會否留在一地，看的遠不只是入境計劃，更視乎城市發展以至經濟機遇。奧蘇利雲除了喜愛在香港跑山，未來會否常住這裏，可能與香港以至大中華地區未來的桌球發展有關。對於其他人才而言，道理大同小異。「北創科」若然雷聲大而雨點小，人才即使不去美國矽谷，也會赴一河之隔的深圳。

往屆政府沿用的優才計劃不夠，今屆政府推出「高才通」加碼搶人才，努力值得肯定。首批「高才通」最近到期，最新一份《施政報告》雖然把簽證限期由兩年延長至三年，但多一年的時間會否足以令「過江龍」紮根香港，在此創業就業？中央支持香港成為國際高端人才集聚高地，我們要下的功夫肯定遠遠超過入境簽證方面。