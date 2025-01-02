周永新教授是值得敬重的學者，長年為香港社會福利政策獻言，其全民退休保障的研究及倡議尤其可貴。對於二元乘車優惠計劃，周教授現在之立場與自由黨「雙料議員」張宇人不謀而合，難免令人嘖嘖稱奇。



行政會議成員、立法會（飲食界）議員、自由黨黨魁張宇人大紫荊勳賢認為二元優惠的門檻應該回復至65歲，以紓緩政府財政壓力。「我希望當時得益的市民不要斤斤計較，說『現在我受影響』，始終政府財赤千多億元，錢從何來？」他說。

公共財政被簡化成偽命題

張議員作為商界代表，因其最低工資的言論而廣為人識，如今建議削減福利不足為奇。惟周教授在報章的文章幾句不到也指出「政府若要開源節流，首先便應該檢討社會福利」，繼而問「這樣，政府可以如何削減社會福利開支？」，如此一來就把公共財政的萬千議題簡化成「削減社會福利開支」單一（偽）命題，並把矛盾指向了二元優惠計劃。

更徹底的辦法是把合資格年齡回復到65歲及以上，因為2022年初把歲數降低時，事前社會並沒有強烈要求；到了今天，仍有不少市民認為當時的決定是錯的。 港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新

除了周教授，另一位受人敬重、曾任運輸及房屋局局長的張炳良教授也曾經形容，將二元乘車優惠放寬至60歲是「很輕率」的決定。不知道是故意忽略抑或正所謂「記憶各有不同」（recollections may vary），許多人都沒有提起勞工及福利局早於2018年已委託顧問公司檢討二元優惠計劃，局方曾與運輸署合辦了多場諮詢會，邀請公共交通營辦商、關注團體以及區議會等提出意見。無可否認，林鄭月娥提出放寬資格至60歲之時，檢討報告還未完成，但勞福局和運輸署當時亦已即時要求研究切實可行的方案。而毫不意外地，參與諮詢的長者希望二元優惠計劃放寬至60歲，並認為「較多活動會使人更健康，減少未來對醫療和護理服務的需求」。

2020年1月，行政長官林鄭月娥公布十項民生政策新措施，包括建議將計劃的年齡資格由65歲下調至60歲。（資料圖片／羅君豪攝）

開支早有推算 效益難以量化

多人支持當然不代表政策合理。政客以至傳媒強調二元優惠計劃在2023/24年度耗費了40億公帑，又謂隨着社會人口老化，愈來愈多人「登六」，這項支出只會是無底深潭云云。但誰會以為香港人口老化是現在才出現的趨勢？難道幾年前政府制定政策時就不知道60歲以上人口會愈來愈多？事實上，當年的檢討報告不只考慮了人口老化的因素，對於下調門檻後的逐年開支亦作出了推算：2024年大約要62億元，擴展至17條紅色小巴路線的話另加5千萬。

實際支出比起原本推算少這一個事實，沒有多少人會提及，更遑論考究箇中原因。40億當然也不是小數目，但作為一項鼓勵市民出行的措施，放寬門檻接近三年以來令到多少60至64歲市民多了出門、參與社區，甚至是因為車資便宜而願意繼續工作，延後退休？相比起40億元這個具體而客觀的數字，二元優惠的社會效益本來就難以量化。

財政司司長陳茂波12月初預告2024/25年度的財政赤字預算倍增至約1000億元，引發政府節流的討論。圖為11月8日陳茂波出席座談會。（資料圖片／黃浩謙攝）

財政緊縮反映政府價值取向

這不是說二元優惠計劃不能檢討，不可調整。是二元、三元抑或固定折扣，60歲一刀切抑或分階收費，全是政策制定的過程中要科學計算。惟荒謬的是，60至64歲市民的乘車習慣根本沒有人掌握。有立法會議員曾經詢問以補助前車費作計算，每名長者平均每月車資是多少，得到的答案是「運輸署沒有備存所需的統計數字」。結果不少人只（能）着眼於40億這個數字而不談其他，無法展開有意義的討論。

更何況40億元車資補貼乍看龐大，但港鐵公司一年派息已經是76億元，政府作為大股東相當於獲派股息57億。以公共交通論公共交通，為什麼政客和傳媒要把40億元說得像洪水猛獸？為什麼60至64歲市民得是首先開刀的對象？希望不是因為對公共財政毫無想像，無意探討如何改革財政結構，增加庫房收入，向看似無力反抗的基層開刀最為「就手」。一個不敢動粉嶺高爾球夫場卻對社會福利極盡緊縮的政府，市民會如何看待？二元乘車優惠表面上是如何科學、理性制定政策的問題，但本質上反映的是官員重視什麼以及價值優次。