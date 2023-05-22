張炳良教授是香港公共行政學的專家，亦曾任運輸及房屋局局長五年，由學術理論到實戰經驗都是首屈一指。不過他卻為兩元乘車優惠大表憂心，這實在令人納悶。



今年3月，葉劉淑儀向報章表示，兩元乘車優惠現在每年開支已達70多億元，而且很快可達100億。現在，張炳良又向傳媒指出補貼的負擔不低，問題只會加速惡化，並問「那錢從何來？」。

去年30億與快將100億的距離

葉劉淑儀作為行政會議非官守議員召集人兼立法會議員，照理對政府開支相當熟悉。但根據本年度財政預算，「為殘疾人士提供的運輸服務和政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」的預算是70.59億。而明顯地，此數字包括了「為殘疾人士提供的運輸服務」在內。若果只看「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，年度預算是67.25億。

更何況，政府在放寬合資格年齡至60歲或以上之後，去年預算開支是60.39億，實際開支是30.75億。在2022/23年度實際開支是30.75億的情況下，聲稱二元乘車優惠一年花去70多億而且很快百億，合不合理？

當然了，人口老化，小數怕長計，二元乘車優惠的開支將會愈來愈大。但難道上屆政府在檢討這項政策時，就不知道香港在人口老化，補貼開支將會愈來愈大嗎？事實上，雖然上屆政府委託的顧問公司不同意降低年齡門檻，但他們亦都估算了放寬優惠計劃之後的十年內，這項政策將會花費多少公帑。顧問報告的推算是2021年開支47.12億，2031年達到86.06億。換句話說，也就是現在起計即使再過八年，也未到百億。

行政會議召集人葉劉淑儀預期兩元乘車優惠開支預計會增至每年100億元，建議政府考慮是否長期補貼。（資料圖片／夏家朗攝）

福利應使則使 開支大非藉口

張炳良提到人口老化，甚至透露自己離任局長時曾提醒政府官員，千萬不要將門檻降低至60歲。但根據顧問報告的推算，「60至64歲年齡組别的人口在2024年達到頂峰後，將會逐漸下降」，所以預計開支的長期增長「將有所緩和」。

至於二人所關注的車費增加問題，政府前年採納顧問報告的時候，已經包括了採納調整機制，即「每五年調整現時二元的劃一票價，以在票價加幅下反映受惠人士須承擔的部分」。開支30億便聲稱很快到100億，已有調整機制又為能否調整而憂心，只能說是先天下之憂而憂。

一位是雙料議員，另一位是前局長，他們對福利開支慎之憂之，如防大敵。一時說是無底深潭，一時又形容是覆水難收。無怪乎幾屆政府在退休保障、勞工權益等議題上都態度保守，不願作出長遠承諾，往往只在《財政預算案》單次紓困了事。若果福利保障也不是應使則使，不用為有需要的公共政策提供財政支持，治港者這份工作也實在是一份荀工了。