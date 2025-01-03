新年伊始，港鐵公司已經出招。「消息人士」四出向傳媒透露港鐵現金流出現問題，正考慮發債融資、出售或抵押商場或其他物業。報章隨之起舞，形容港鐵面對相當逼切的挑戰，認為政府出售股權「既可補貼庫房，也可用來支持港鐵」云云。到底港鐵是什麼性質的公司，大抵還未弄清楚。



師奶阿伯都知道「0066」，港鐵毋庸置疑是一間上市公司。但坊間流傳財困、上司公司嚴正澄清的事聽得多，主動「大鑼大鼓」透露財政困難的例子算少見。顯然大家知道港鐵不只是一間上市公司，而且是香港鐵路交通的壟斷者，而且七成半股份由政府持有。

政府作為大股東，財經事務及庫務局局長許正宇、運輸及物流局局長陳美寶、發展局常任秘書長劉俊傑和運輸署署長李頌恩都在董事局之列，不管是五年間650億元維修及升級成本，抑或是逾1000億元的新投資，政府對港鐵的財政狀況肯定瞭如指掌。然而港鐵多數董事並非由政府任命，政府又不會干預公司的重要商業決定，不會反對大多數董事的決定。結果政府雖然出錢，對港鐵的運作卻無緣置喙，只能坐看別人掀起這場「港鐵財政大辯論」。

地產市道疲弱 拖累港鐵財政

隨着近年樓市下滑，就連原本是藍籌股的龍頭發展商也出現負債危機，港鐵若然紋風不動才是奇怪。港鐵除了是壟斷鐵路交通的上市公司，同時也是一間舉足輕重的發展商。由日出康城同港島南岸，上蓋項目莫不為其帶來龐大收入，這還未計其他商場及車站租賃。小蠔灣和東涌東站項目先後流標收場，肯定打亂了港鐵原本的財政規劃。

650億元的升級成本以及逾1000億元的新鐵路投資，加起來所需資金就是1600億元。但港鐵不是開善堂，做生意不會有開支而沒有收入。單是香港的車務營運收入每年已經200億，為何只提開支而不說未來五年港鐵車務收入將達1000億元？至於香港物業發展，近五年EBITDA總共360億元，是否又應該考慮在內？

公帑資助不計其數 全數回購僅數百億

更諷刺的是，將港鐵向政府派息60億元說得像是貢獻庫房似的，又謂顧及政府財赤而不能不派息。先不說港鐵管理層和投資者莫不從派息受惠，難道港鐵發展新鐵路項目，政府沒有出錢？古洞站項目預算98億元，政府批給港鐵的4.7公頃土地價值152億元；屯門南延線預算158億元，政府批出的6公頃用地涉及242億元；洪水橋站預算66億元，批出的8.2公頃用地價值99億……在擁有權模式下，政府一直給予港鐵上蓋物業發展權，就連沿線或毗鄰難以起樓的西港島線，政府亦直接提供了127億元資助。投資未來、建設香港的到底是誰？

1600億開支不是小數目，跟1700億元的港鐵市值相比當然可觀，卻沒有人問過香港的建造成本如何水漲船高，項目超支為什麼比比皆是。更何況跟3500億元的公司資產總值相比，是1600億元開支太高抑或1700億元市值太低，也視乎我們從哪一個角度看。過去兩年港鐵股價跟隨大市向下，政府未持有的四份一流通股份現時市值400億元，即使以四成溢價計算，全面回購的成本也不用600億元。屆時港鐵即使要發債興建新鐵路項目，政府的舉債能力亦肯定較企業優勝。政府更可以主導港鐵票價，市民出行成本隨之下降。

事實上，香港人並不陌生的機場管理局就是由政府全資擁有，董事由政府任命，盈利不用向股東派息。政府不但可以確保機場發展與公共政策和社會利益一致，機管局的財政及業務表現亦算理想，資產淨值近900億元，每年收益100多億。相反港鐵作為上市公司，卻只向少數股東交代；政府作為大股東，雖然提供財政補貼，卻只是坐看公司聲言要出售資產云云。政府不論是財政儲備、外匯儲備和舉債能力都足以回購港鐵，只看局長是否敢於提出，政府會否拍板同意。