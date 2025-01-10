自從於香港浸會學院社工系畢業之後，邵家臻一直活躍於社會，緊貼時代脈搏。先是90年代在荃灣做社工，踏入2000年後又轉到天水圍「執仔」，一度成為傳媒報道中的天水圍問題專家。前線的經驗令他很早已能道出「天水圍最大的問題便是天水圍，政府當年規劃失當⋯⋯令元朗成為全港虐兒虐待配偶、家庭問題及綜緩第一，政府肯定是虧欠了所有元朗區及天水圍居民。」



由資深社工和文化評論人到重返浸大社工系執教鞭，邵家臻涉獵的範圍不只是青少年和天水圍問題。他曾經找來周秀娜支持最低工資33元，又關注國民教育科。2011年循社福界成為特首選委之後，他對政治的參與有增無減，甚至踏上「佔中十死士」之路，並循功能組別進入了立法會。

2016年至2020年出任立法會議員期間，邵家臻提出過檢討綜援計劃動議，更獲51名跨黨派議員贊成通過；檢討院舍條例與整筆過撥款政策的建議獲政府答允，推動政府由拒絕處理到願意處理。

邵家臻因為「佔中」而於2019年4月被判囚八個月，這一方面令他缺席了街頭騷亂最激烈的時期，另一方面令他的關注自此轉向在囚人士的權利。不論是他有份施壓，抑或懲教署的自發檢討，最終監房的菜單有所改變，囚中又加裝了牛角扇，並安裝較通風的新式閘門及窗戶。囚權組織「石牆花」成立不到一年即解散，邵家臻對在囚人士的支援卻未曾停止。終其一生有過許多身份，但邵家臻始終扮演着社工的角色，對弱勢權益的關心毋庸置疑。

社工應該是推動社會改革的中堅

事實上，社福界議員由張超雄、張國柱到邵家臻，都鮮明地追求公平正義、民主自由。香港的社工界除了長年服務社會之外，不少都抱着一定的政治理念，甚至有反體制的傾向。就好像香港的宗教界也出了不少關心弱勢、為基層爭取權益的人物，諸如為無證兒童爭取香港居留權的神父甘浩望、曾經爭取成立東區醫院的牧師朱耀明。縱然2019年的社會騷亂期間，一些人被群眾壓力和時勢牽着鼻子走，甚至成為違法示威者的一份子，但這只反映了社工和宗教界並無超然的能力，免受躁動的民粹主義影響。

我們不但無法否定這些人為香港進步扮演過積極角色，更重要的是，大部分社工和宗教團體仍然在為香港的進步而努力，希望改善弱勢群體的生活。畢竟向政府、建制爭取權益，本來就不是反政府、反政權的同義詞。五年前的騷亂雖然令人一度迷失方向，但推動社會進步的力量從來都是香港所需要的。而在其中，一些敢言、進取的社工和宗教團體就是香港特色的重要部分。之前如是，現在仍然如是。

香港過去的成功有賴許多人的努力，有社工和宗教界的付出，有工商界的貢獻，有專業界別的知識和才能，也有公務員團隊的廉潔奉公，以至泛民和建制派都各自發揮過不同的作用。提出任何批評都不應該是為了撕裂社會，更加不是要令香港內耗，令香港人對立起來。這樣的錯誤已令香港錯失過多年光陰，以至真正的改革乏人問津，發展停滯不前。現在歷史既然已翻過一頁，我們就應該將焦點放在改革，就好像社工專心服務市民，為社會作出貢獻那樣。