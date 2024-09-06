狄志遠｜學童長期缺課誰之過　教育局須盡責並加強跨部門機制

據報道，一名初小學童自2021年底開始長期缺課，然而教育局在接報兩年多後，僅對家長進行「勸喻」，既未按照原有指引發出「警告信」及「入學令」，也未將個案轉介其他部門處理。直到2024年1月，經由醫生轉介後，社會福利署才介入處理，該學童最終於三個月後復課。



據教育局於8月30日最新修改的處理15歲以下輟學生個案指引，原有處理時限要求都被刪去，包括發出警告信和入學令的具體時間安排，此舉引發了社會各界的廣泛討論和質疑。



來稿作者：狄志遠



教育局此次倉促修改指引的做法引起了諸多爭議，在未經充分諮詢教育界的情況下做出如此重大的改變，不僅導致政策執行的混亂，更會引起前線教育工作者的不滿。刪除發出警告信和入學令的具體時間安排，會導致處理過程拖延，無法及時解決問題。這種做法似乎是將處理缺課問題的責任全部推給學校，讓人不禁質疑教育局是否在試圖推卸責任。

這次修改還帶來了多方面的風險。首先，取消具體時間安排會增加學生長期缺課的風險。其次，教育局角色的弱化也造成監管不足。此外，缺乏明確的跨部門合作機制，導致複雜個案得不到全面處理，正如這個案例所示，社署的介入被大大延遲。最後，由於缺乏明確指引，不同學校或地區可能採取不同的處理方式，造成執行不一致的問題。

為了有效保障所有學生的受教育權利，建議教育局全面檢討相關指引，進一步完善處理學童缺課的工作程序及安排。具體而言，必須重新設立發出入學令的明確時限，建議繼續維持以6個月為限，對於6個月內未能處理的個案，應立即發出入學令。

同時，教育局應在處理缺課問題上發揮更主動的角色。建議教育局在每個分區設立應急支援小組，由教育局分區主任領導。這些小組可以專門處理學校和家長無法達成共識的棘手案例，防止問題進一步惡化。此外，必須重組缺課專責小組，納入社工、心理學家等專業人士，可以為複雜個案提供更全面、專業的支持。同時，應明確規定在何種情況下需要讓社署或警方介入，以加強跨部門合作，確保每宗個案都能得到最合適的處理。

採用個案管理模式也是重要的方向，為每位長期缺課學生制定個人化的持續上學支援計劃，不僅可以幫助學生穩定復課，還能確保他們得到持續的關注和跟進。在修訂相關指引時，教育局務必充分諮詢教育界意見，只有得到前線教育工作者的支持，新的措施才能真正落實並發揮作用。教育政策的制定不應該是自上而下的過程，而應該充分考慮實際執行者的意見和建議。

為了確保政策的有效執行和持續改進，我建議教育局在兩個月內向立法會提交詳細報告，說明針對上述問題的具體改善措施及時間表。同時呼籲教育局長盡快與相關持份者會面，就這些問題進行深入討論，共同商議改善方案。

長期缺課問題直接影響學生的學習權利和未來發展，教育局應採取果斷措施改善現況，確保每一個孩子的受教育權利得到充分保障。

作者狄志遠是立法會（社會福利界）議員、新思維主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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