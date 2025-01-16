保安局副局長卓孝業周二（1月14日）自泰國返港，透露當時仍有11名港人被困緬甸以及1人身處柬埔寨。來到周四（1月16日）即傳出好消息，局長鄧炳強確認一名被禁錮港人於早上返港，另有消息指一名港人有望當晚自緬甸回來。12名港人能否在農曆新年前全數回港，各與家人團聚，目前看來並非不可能。



「KK園區」騙案在2022年一度鬧得熱哄哄，政府遂於2022年8月成立專責小組，由保安局、入境處、警方等協調跟進工作。當局前後接獲46名求助個案，最終確認所有人安全，當中43人已回港，3人無需進一步協助及跟進，可算是告一段落。

惟自去年開始，新一波騙案再次發生。《香港01》8月已收到有港人被困在緬甸東部詐騙園區的消息，其時一名26歲男子受困「交克園區」五個月，家屬繳付相當於16萬港元的泰達幣（USDT） 贖金後，被困男子才獲釋返港。另外，前區議員余德寶自9月起亦獲接到7宗求助個案，報稱有港人在前往日本或台灣等地區代購的招徠下被誘騙到東南亞詐騙園區，有些被禁錮長達半年之久。

當時保安局回覆我們查詢時指出，執法部門近月接獲約10宗涉及港人在緬甸的求助個案，已透過外交部駐港特派員公署及中國駐緬甸大使館跟進。余德寶則形容香港政府「未見有積極回應」，並指有家屬尋求「中間人」協助，考慮支付數以十萬計以營求被困家人。須知道向所謂「中間人」求助不但所費不菲，更可能二度被騙，最終人財兩失。若有家屬果真考慮兵行險著，恐怕反映他們對當局的援助不寄予厚望。

【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

保安局副局長卓孝業在1月12日率領保安局、入境處及警務處組成的六人工作小組前往泰國，跟進求助港人被誘拐經當地至緬甸情況。（廖雁雄攝）

不論如何，香港人被困東南亞的個案由當時所說的大約10宗，到11月5日局長鄧炳強在立法會透露約19宗（當中10人仍未返回香港），再到12月3日局長表示接獲23宗求助（當中12人仍未回港）。至本周二副局長卓孝業自泰國返港，表示去年中開始收到共28人求助，當時仍有7男5女共12人未能返港，可見求助個案和滯留人數都持續上升。

然而，在家屬焦急的同時，局長11月在立法會會議上只謂「他們是安全的，因各種原因暫未回港」，便話鋒一轉分析「這些人如何被騙到外地工作」，並表示會加強宣傳，提醒市民三思而後行。在12月的會議上，局長同樣地強調受害人「仍然安全並能與其家人或小組聯絡」，然後就「提醒市民前往外地旅遊前，要留意在目的地可能面對的人身安全風險……切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言」。

從阻止再有香港人不幸受害的角度看，當局的宣傳和提醒誠然重要，惟仍然被困當地的12港人何時回家，才是家屬的最大關注。到1月初，內地演員王星在泰緬邊境失聯，引發廣泛關注，泰國隨後按照中國政府的請求，僅在四天內將王星由緬甸邊境的詐騙園區帶回泰國。根據余德寶所說，香港受害人的家屬「在求助無門之際」，轉向泰國駐香港總領事館求助，並得到正面回覆。

到了1月12日，保安局「鑑於近期事態發展」，副局長率領專責小組成員前赴泰國跟進。兩日後特首表示「盡快營救的受害人」,「全面審視任何可做的工作」，「所有可用的方法，我們都會考慮」。再兩日後即出現好消息，有受害人在家屬支付贖金後獲釋回港，並透露由政府協助購買機票。

泰國總理主持的打擊販運人口活動委員會的成員、泰國司法部部長塔威（右二）1月13日接見保安局副局長卓孝業（左二）及專責小組。(政府新聞處圖片)

雖說在支付贖金後才獲釋，更像是屈服而多於「營救」，但受害人能夠安全回家，始終值得慶賀。從時間來說，在專責小組與泰國司法部部長會面後三天後就有港人獲釋回港，可能反映了泰國政府的作用，正如中國政府就王星事件的施壓那樣。事實上，香港與泰國政府向來關係密切，賽塔在任總理僅一年就曾經兩度訪港，與特首李家超商討商貿、投資和文化等方面合作，現任總理佩通坦更曾在香港舉行婚禮。

歌手陳奕迅原定2月在泰國舉行演唱會，亦因為擔心香港歌迷前赴當地後的安全而臨時取消。須知道內地和香港每個月逾60萬人前往泰國旅行，「KK園區」的醜聞難免打擊泰國旅遊業。無怪乎佩通坦矢言要嚴厲打擊詐騙，避免泰國淪為犯罪中轉站，其父、前總理他信亦透露政府內閣已要求切斷詐騙集團的電力和電訊服務。營救受害人和協助家屬顯然需要政府高層級的參與，而不只是保安局、入境處或警方的工作。