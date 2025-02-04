經濟增長近下限　財政辯論缺主角

去年財政司司長陳茂波發表《財政預算案》時，預測本港經濟在2024年實質增長介乎2.5%至3.5%，在2025至2028年間平均每年實質增長3.2%。去年公布第三季的最新發展，當局將增長預測修訂至2.5%。至昨日（2月3日）公布去年本地生產總值預先估計數字實質上升2.5%，相當於一年前預測的下限。



總結去年，政府消費開支實質上升0.9%，本地固定資本形成總額實質上升2.4%，貨品出口總額及貨品進口分別錄得4.7%及2.3%的實質升幅，服務輸出及服務輸入分別錄得4.8%及11.8%的實質升幅，但私人消費開支實質下跌0.6%。當局解釋，「受市民消費模式改變的影響，私人消費開支錄得輕微下跌」。展望今年經濟，當局認為「美國實施的貿易保護政策可能會干擾全球貿易流向，對香港的貨物出口造成負面影響」，「亦可能導致美國的減息步伐放緩，令港元匯率在更長時間維持高企」。

糾纏房屋供應 忽略市民負擔

無論是消費市道抑或宏觀經濟，坊間明顯審慎。據報地產商預期高息環境持續，正籌備數以億計的融資方案。至於地產代理公司老闆就更加不惜與前特首梁振英隔空爭辯，堅持認為政府應該淡化房屋供應，以穩住市場信心，阻止樓市跌勢云云。另外又有全國政協常委聲稱「可以毫不誇張地說，樓市穩，消費穩；消費穩，經濟就穩」。可惜，這種將樓市調整與經濟穩定對立起來的說法，「在觀感上或有其道理，但至少有些顧此失彼」。難道按揭供款佔住戶入息的比率持續下跌，不等如增加了自住業主的可支配收入嗎？

有趣的是這位全國政協常委一邊表示本港樓市現在最大問題是存量過大，壓得樓市透不過氣，政府要「去庫存」，但另一方面卻說香港人均居住面積只有161平方呎，存在龐大的改善住屋需求，而且香港要發展成為千萬人口城市，住房需求會持續走高。這令人搞不清楚到底香港的住屋供應是足夠抑或不夠？地產代理老闆糾纏於如何定義房屋供應量，卻不會討論如何才能增加市民的置業負擔能力。試問千萬豪宅供應再多，但香港人只能望門興嘆的話，這樣徒有的供應量有何意義？

比起政府花錢 更看社會益處

當然，空談樓市總是比起提高市民收入容易，產業政策以至發展經濟從來都是特區政府的弱項。大學講座教授、曾任運輸及房屋局局長的張炳良至今仍然二話不說搬出「量入為出」、「收支平衡」、「避免赤字」的神聖規訓，然後將政府的開支簡單說成是「高層的民粹與花錢解決問題作風」，連疫情期間的逆周期措施也是「基於民粹或短期政治考慮而增派發」。如果政府花錢是民粹之惡，為什麼談到節流的時候又告誡不能「牽連過大，怨氣四起」？到底制定公共財政應否或者應如何要衡量社會需要？不過來到這裏眾口又是默不作聲，乘車優惠對基層小市民的幫助他們哪會知道？40億元開支卻是白紙黑字寫在帳目之上。

結果《財政預算案》展開諮詢一個多月，眾聲喧嘩好像公共討論熱鬧不過，實際上不是虛無縹緲、自相矛盾，就是在微枝末節中糾纏不清。這個時候，本應該是主角的財政司司長恭祝大家「笑口常開、好運常來」，並謂「本港經濟處於穩中有進的勢態」，今年「以平穩態勢開局」，跟市場的憂慮大相逕庭。如何改革財政結構、擺脫對高地價的依賴，如何改革創業及營商環境，讓更多市民可以一展拳腳，如何改善就業條件及控制生活成本，提高打工仔可支配收入，議題茲事體大卻成不了財政預算案的主角，甚至消失於公眾視線之中。高官和議員當然應該與民共渡時艱，但除了政治觀感加分之外，誰又會因此而對香港經濟前景重拾信心？