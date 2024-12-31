2025年香港一片光明

說香港新一年前途一片光明，並不是奉承之詞。未到2月公布《財政預算案》，各界都已經知道赤字將會達到千億。既然消息早已消化，即使財赤實際是一千億抑或千五億，都已經沒什麼大分別。觀乎社會討論離不開公務員薪酬以及向社會福利開刀，意味沒有人對財政司司長寄予厚望，就當《財政預算案》沒有開源之法，更遑論結構改革。市場既已做好期望管理，2月就不會有所失望。



至於樓市，經過三年跌浪之後近來終見喘定。對於住在自置物業的一半家庭而言，樓價不再向下尋底已經額手稱慶。對於未有機會「上車」的另一半市民而言，由於美國聯儲局減息步伐謹慎，特朗普再返白宮甚至意味美國可能要放棄減息，本港樓價若因而受到壓抑，未嘗不是好事。劏房如果待不下去，位於元朗攸壆路的簡約公屋更預期在2025年第一季入伙，足夠讓至少2千多個基層脫離苦海，只要位置偏遠不是他們另一個新苦海的話。

攸壆路乍看遙遠，惟換個角度看乃處於北部都會區之中，十年八載之後可能將屬於靠近市區。政府打開2025年開始，陸續為三個「片區開發」試點展開招標工作，洪水橋／厦村新發展區、粉嶺北新發展區和新田科技城分別佔地約12.5、15.9及18.6公頃。每個試點均有私人住宅、產業和公共設施三類用地，只要發展商肯進行土地平整和建設基礎設施，以及在完成興建公共設施，如道路、休憩用地等後交回政府管理，就可保留住宅用地自行發展。先是港澳辦主任夏寶龍呼籲工商界支持香港發展，後又在特首李家超見證下，超過80間企業代表簽署支持及參與北部都會區發展的意向書，北都只會水道渠成，為香港再造一個新CBD。

行政長官重視官員的主動性和擔當，新上任的兩名局長巾幗不讓鬚眉，《香港旅遊業發展藍圖2.0》壓線出爐，不用被點名敦促交功課。《藍圖2.0》為香港定出四大旅遊定位如果看似「阿媽是女人」，那只代表它們的確是社會共識，政府及業界對於「以文塑旅、以旅彰文」、高品質旅遊體驗城市的定位等看法一致。過往香港發展停滯不前，常有人歸咎於政治爭議不息，社會被內耗殆盡。現在沒有議員再罵官員不是，建制派名副其實，加上政府嚴陣以待啟德體育園的開幕，動員數以萬計公務員實地演練，文化、體育及旅遊發展在新一年豈有不發光發熱的可能？

另一名新局長可能因為沒有追星，所以未氣沒那麼大，然而同樣身負重任。先不知運輸及物流局涉及貿易、航運、航空樞紐中心等重要定位，局長同時身為發展低空經濟工作組副組長，根據行政長官訂下的KPI，將會在明年初起陸續推行試點項目，進行載貨定點試飛，上半年開展研究有關放寬「超視距飛行」和無人機重量和載貨限制的修例工作，及上半年就建設低空活動配套設施、通信網絡、航路網絡和低空飛行活動管理等方面展開研究。恰逢廣東省低空經濟標準化技術委員會剛剛成立，為全國首個省級低空經濟標委會。如果他們為國家提供的是「粵智慧」，我們在「一國兩制」以及大灣區合作框架之下不也會提供「港智慧」嗎？

香港人常笑香港落後，所謂智能生活廿幾年來一直只得八達通。不過在市場倒逼、網約車屢禁不絕的現實之下，當局已經承諾了明年為規管網約車平台訂定立法建議，包括規範可以透過平台提供合規服務的車輛類別和數目，以及平台和司機的相關牌證要求等。只要不是謝局長負責，相信就不會再出現為官避事、名曰押後實際取消、不了了之的尷尬局面。不只市民多個出行選擇，在外地習慣了網約車的旅遊來香港後也可以無縫融合，對於提振市道也有好處。

最後得說，來到2024年最後一個（實際上是半個）交易日，恒生指數收市站穩2萬點之上，今年累計升幅一成八，終於結束四年跌勢。經歷四年來跌跌不休，部分市民當然難再對港股有信心，但如果他們把餘錢用於其他消費，甚至是投資做點小本生意，換個角度看還不是對香港經濟同樣可以注入新動力？2025年香港怎不會是一片光明？