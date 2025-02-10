簡樸房就能告別劏房？

「簡樸房」規管制度的諮詢期2月10日屆滿，當局邀請社會就規管的時間表和範圍、「簡樸房」的認證制度和居住環境最低標準、違法罰則及執法方針等提出意見。香港社區組織協會建議政府引入最低人均居住面積，並儘快研究立法規管起始租金。亦有劏房經營者認為改建單位的成本過高，揚言會將成本轉嫁租戶，又或者結束部分租賃業務。



劏房業主作為既得利益者，自然不願意現狀被打破，哪怕是一元一角的改建成本都是可免則免。他們即使將規管制度說得像是洪水猛獸，也不叫人意外。惟不只經營者，根據社協訪問了逾二百租戶的調查，只有一成人認為所租住的單位目前符合「簡樸房」標準，近六成人認為不達標，當中三成人更認為有需要大改動方能合規格。比起政府原先估計僅三成劏房會被取締，八萬間簡樸房將留在市場，坊間難免憂慮數以萬計的劏房租戶何去何從。

追源溯始，基層之所以租住劏房，全因為在私樓市場租不起一整個單位。九龍區200多呎的細單位也動輒過萬元月租，只拿得出5千元的市民唯有租間100呎劏房，哪怕是劣質也好。希望告別劏房而不直面私樓租金問題，本質上是不可能任務。近年隨着私樓價格受壓，更多人暫時未敢入市而轉買為租，進一步推高租金，近兩年細單位租金指數已升了一成。坊間希望政府以「起始租金」管制簡樸房租金，惟政府引述經濟學者指出這可能令劏房業主無利可圖，寧願將單位還原並整間出租，結果又是令劏房租戶無容身之處。

根據官員的說法，未來五年包括簡約公屋在內的公營房屋供應量將達18.9萬伙，另加約2.1萬個過渡性房屋單位，令政府有「底氣」取締劣質劏房。惟值得留意的是，劏房住戶當中只得四成人已申請公屋，合資格而未有申請的原因包括了「擔心公屋地點不方便」。而事實上，未來兩年的新公營房屋供應正正集中在屯門、東涌、古洞北、粉嶺北及上水等地區，對於為了就近上班而集中住在九龍區的劏房戶而言恐怕吸引力不大。而考慮到市區的發展土地有限，要覓地興建新公屋即使有心也有現實困難。

結果我們陷入一個矛盾三角：私樓租金昂貴，基層對於住在市區有剛性需求，新公屋供應集中在新界。要私樓租金回落，其中一個方法在於供應增加或者需求減少，但兩者又受制於另外兩「角」。於是打破矛盾並告別劏房的關鍵，只能落在於增加新界的發展機遇，將原本被視為「偏遠」的社區變成新的「市區」，令新公屋供應、簡約公屋都成為一個切實吸引的選項。換句話說，就是提過建設北部都會區拉鬆香港發展佈局，將擠逼不堪的市區居住人口引導到新發展局安居樂業，並且改善生活環境。

事實上，元朗、屯門等新市鎮原本就應該承擔起這個責任，只不過香港多年以來的經濟結構單一，經濟活動集中在維港兩岸的港島和九龍區。結果190萬勞動人口住在新界區，但當中超過100萬人要到市區上班。現在政府正積極發展北都，除採用「加強版傳統新市鎮發展模式」，容許土地業權人原址換地外，又將由今年起陸續為三個「片區開發」試點招標。但先不論北都大學教育城、新田科技城、河套區港深創新及科技園何時建好，同樣重要的是就業機會跟居住人口是否搭配，對於拉鬆擠逼市區的作用是否足夠。

可想而知，我們能否告別劏房不只要看「解決劏房問題」工作組的黃偉綸副司長，還得看陳茂波司長以至特首的宏觀政策，對於這個城市的規劃有何策略。