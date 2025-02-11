還有不到半個月新一份《財政預算案》將公布，相信財政司司長陳茂波已經籌備得八八九九。此際港澳辦主任夏寶龍花三天調研河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區和鹽田港，並聽取陳茂波等司局長介紹經濟金融工作安排，用意不言而喻。



夏寶龍這次南下並非只到香港。上星期五至六（2月7日至8日），他在橫琴粵澳深度合作區進行研究，並主持召開座談會，聽取澳門經濟財政司司長戴建業介紹經濟工作安排。但星期六下午，夏寶龍已轉到深圳河套合作區、香港科學園深圳分園等了解「一區兩園」合作情況。隨後兩日（2月9日至10日），他先到了河套香港園區考察，後在前海聽取陳茂波及七名局長介紹政府今年經濟金融工作安排，並於鹽田考察及聽取運輸及物流局局長陳美寶介紹香港港口發展情況。前後三日行程走訪多站，聽取多達兩名司長及七名局長介紹工作，可謂既廣且深。

經濟官員俱在席 粵港合作為重點

尤其值得留意的是，夏寶龍在前海主持召開的座談會長達四小時，席上除了司長陳茂波，七名局長分別是政制及內地事務局局長曾國衛、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪、創新科技及工業局局長孫東、運輸及物流局局長陳美寶及署理文化體育及旅遊局局長劉震。除了房屋局局長之外，財政司司長轄下與經濟發展關係最密切的六局幾乎全數出席，另外文體旅局包括了旅遊業以至創意產業，同樣與經濟息息相關。餘下的政制及內地事務局局長，明顯因為大灣區建設以至河套區發展莫不涉及與內地尤其是廣東省政府的合作，因此同樣在席。

此外，港澳辦新聞稿除了指出這場座談會是介紹特區政府2025年經濟金融工作安排，也明確提到他們「就香港在新形勢下進一步識變應變求變、加快改革促興和進一步加強粵港合作、更好融入大灣區進行深入交流」。「識變應變求變、加快改革促興」是一部分，「加強粵港合作、更好融入大灣區」是另一部分，而兩者又是互為表裏，互相促進——香港的經濟改革離不開立足大灣區，借助粵港融合來展開新一頁；而要建設大灣區、加強合作，香港又得認清定位，確立經濟貢獻。

不只是求變求改 更要促興為目標

事實上，在短短六個多月以來，夏寶龍已經至少三次會見財政司司長陳茂波，表達「改革促興」的期許。去年7月下旬，夏寶龍在北京對陳茂波表示香港「要識變、應變、求變，透過改革實現更好發展」；兩個月後的9月，夏寶龍會見赴京出席活動的行政長官李家超和司長陳茂波，再次提到香港政府要「積極穩健推進各領域改革」；再來是11月在深圳舉行的香港工商界座談會，夏寶龍又說香港「必須銳意改革，主動作為」。再加上今次在前海不只要求「改革促興」，更是「加快改革促興」，半年四提「改革」的迫切性溢於言表。

恰成對比的是，正值新一份《財政預算案》諮詢期的香港，坊間焦點竟然落在兩元乘車優惠，就連司長陳茂波也加入討論，表示優惠不改長遠在財政上不可行。難道兩元優惠改成三元，就是中央所要求的「識變、應變、求變」？抑或公務員凍薪和問責官員捐薪，就是夏寶龍口中的「改革促興」？既謂「改革促興」，就意味改革不只是為改而改，更要實現「促興」的結果。香港政府現在「以結果為目標」，「促興」就是改革的目標，也是司長和七名局長應該在各自政策範疇實現的目標。

財政司司長陳茂波2月9日會見港澳辦主任夏寶龍前，於早上出席渣打香港馬拉松其中一場賽事的開跑禮和頒獎禮。他預告多項國際大型體育和文娛盛事將相繼在啟德體育園上演，箇中蘊藏的經濟效益讓人期待。（財政司司長隨筆）

各界不只期望高 改革步伐更要快

陳國基司長雖然認為上個月474萬人次的訪港旅客數字令人鼓舞，但比起2019年同期數字原來只及七成。我們不知道對於香港的國際金融中心地位，許正宇局長建議如何鞏固；困難的營商環境，丘應樺局長有何良策；「北創科」的願景，孫東局長將會如何實現；住宅和商舖市場的平衡，甯漢豪局長是否懂得拿捏……但即便是到任中聯辦副主任不久的祁斌，都已經提出要優化內地和香港金融監管協調機制、發布《香港資本市場白皮書》及舉辦「香港全球產業合作峰會」，可見中央港澳體系官員對於香港「改革促興」不只期望高，而且要求步伐快。

距離「十四五」規劃把深港河套地區納入大灣區重大合作平台將近四年，「十五五」規劃的前期研究亦已經如火如荼，中央不可能接受河套區以至是前海「嘆慢板」，拖累大灣區在全球激烈競爭中的發展步伐。正如香港全面通關已經兩年，社會焉能安於旅客人次只恢復到疫情前的七成？陳國基星期二（2月11日）出席行政會議前既形容夏寶龍「有很明確的指示」，接下來就看政府官員會否化指示為行動，讓中央以至香港人看見「改革促興」。