港樓價仍高企　調控樓市措拖忌輕易「鬆綁」

樓市始見回調，已有「聲音」猜測政府或會放寬樓市調控政策，惟本港樓價仍然高企，遠超一般家庭所能負擔，貿然為樓市「鬆綁」，恐弄巧反拙。

樓價雖回調 去年全年仍升

上周日，財政司司長陳茂波在網誌指出，「在不致令樓市『火上加油』，不影響銀行體系風險的前提下，研究為有能力供款但首期不足的上車客，尋求解決方案」。此番說話一出，隨即惹來市場無限猜測，甚至估計是政府將放寬按揭成數的信號。不過，特首林鄭月娥今日﹙8 日﹚已立即出來「滅火」，直言放寬按揭須極度審慎考慮，現階段不會「減辣」。

的確，現時仍未到政府出手時機，原因很簡單，本港樓價依然「貴到嚇死人」！過去一段長時間，本港私樓樓價指數狂升，例如自2016年4月開始，連續28個月上揚，漲幅達到45%。即使去年8至11月私樓樓價下累跌7.2%，但一如林鄭月娥點出，整年計樓價仍然上升。

如果政府在樓市稍為弱勢時，已即時為樓市「鬆綁」，有可能令外界以為政府「擔心」樓價調整，而暗地「托市」，恐導致本港敏感的樓市重拾升勢，年輕一輩就更難上車，也令政府興建公營房屋面對更大壓力。

財政司司長陳茂波會否在即將發表的財政預算案對樓市有更多政策推出？（吳鍾坤攝）

放寬按揭成數 僅「數字遊戲」

就以提升按揭成數為例，雖然市場不乏「供得起樓但無首期」的「無殼蝸牛」，但放寬更多按揭成數比例，亦不見得對他們一定是好事，難改樓價高企的事實。以一個家庭月入4萬元為例，借6成按揭，買下700萬元物業，首期須付280萬元，總貸款額達420萬元。假設還款期30年、按揭利率2.375厘，每月供款約為16,323元，供樓負擔比率為41%。



如任何條件不變，按揭成數上調至7成後，上車客首期雖然降至210萬元，但總貸款額同時升至490萬元，每月供款約19,044元，供樓負擔比率急升至63 %，不但隨時未能通過銀行按揭壓測，比率本身亦屬於偏高水平。

放寬按揭成數難助市民上車。（資料圖片）

前車可鑑 新加坡「減辣」後再「加辣」

再者，政府貿然加辣或減辣，對樓市的影響，可大可小。以新加坡為例，早於2009年開始，為熾熱的樓市實施辣招，其後亦多次加辣，樓市開始降溫。然而，當局在2017年3月首次為樓市減辣，豈料樓市炒風復燃，當局一年後重推辣招穩住市場，包括去年7月增加當地人及海外買家額外買方印花稅（ABSD）稅率。

新加坡的例子，或許未能全然應用於香港的情況，但面對樓價高企的困局，調控樓市措拖切忌輕易「鬆綁」，特區政府理應引以為戒。