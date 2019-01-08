陳茂波暗示研放寬按揭成數　專家齊撑︰樓市基本因素已轉變

財政司司長陳茂波一連兩日大談樓市辣招的問題，更於網誌中表示，考慮研究放寬按揭成數，以協助「上車」一族，但強調無意減「辣稅」。 市場亦普遍認為，政府會先從按揭成數方面著手，有地產界人士及學者均認為，目前是適當時候去進行探討。不過有分析直言，市場或許「會錯意」，政府是否放寬按揭成數，出發點仍是考慮銀行體系是否穩健，而非大家「買唔買得到樓」！

樓市回軟，市場殷切政府減辣，然而現實又是否行得通呢？（梁鵬威攝）

財政司司長陳茂波在網誌中提到，過去一段時間由於按揭比例較緊，導致一些市民即使有能力供款，卻因首期不足而未能置業安居的情況，在不致令樓市「火上加油」、不影響銀行體系風險的前提下，「研究為有能力供款但首期不足的上車客，尋求解決方案，並非不可考慮。」

陳茂波：不考慮減3大「辣稅」

至於何時落實，陳茂波未有提供「時間表」，但就列出四大考慮因素，包括樓價下跌的幅度與速度、同區一手與二手樓之間樓價差距變化；一手及二手樓市銷情與成交量；未來住宅樓宇供應，包括落成量、發展商手頭可隨時開售單位的數量，和短中期潛在供應量；以及本港經濟及就業情況、利率走勢與市場資金量，同時須注意外圍經濟環境。

但他亦強調，基於目前本港市民仍面對的置業困難問題，政府無意放寬額外印花稅（SSD）、雙倍印花稅（DSD）及買家印花稅（BSD）3項「辣稅」。

稅項無調整空間，市場一般相信，金管局有望局部放寬按揭成數，尤以600萬元或以下物業作優先考慮。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇認為，若將相關的按揭成數提高至7成，只不過是回復過去標準，「政府是不會考慮市民（置業）輸唔輸，而是考慮銀行體系輸唔輸，或者穩不穩定，（按揭成數）7成是保護銀行，不是保護我們。」

黃良昇認為，若將相關的按揭成數提高至7成，只不過是回復過去標準（資料圖片）

黃良昇：不擔心會推升樓價

黃良昇認為，最好的情況是政府沒有任何調控措施，不過目前而言，為首置客提高按揭成數亦未嚐不可，「現時經濟前景是有不明朗，但不是衰退，又沒有裁員等，難得樓價自己調節，讓有實力的人置業是應該，你又不是借到9成，到時就話驚推人去死！」

但「上車」門檻降低，同一時間多了一批有力置業的人士，會否令住宅需求進一步提高，從而推升樓價呢？黃良昇認為情況未必發生，主要因為政府近年大量推地令供應增加，在經濟前景持續不明朗的情況下，發展商及業主均無力加價，「發展商貼市買樓，反映大家都沒有加價的能耐，這時放寬按揭成數不會刺激樓價上升，只會幫到市民置業，發展商又可以快一點賣到樓。」

他更認為樓價走勢不升反跌，最樂觀是中原CCL跌至160點水平時才跌定；截至上周五，中原CCL報174.49點，按周回升0.07%，即仍有約8%的下跌空間。

王美鳳（右）現時提高按揭成數是合理決定。（資料圖片）

王美鳳：料不影響信貸風險

按揭最多可以「借足7成」，的確可令一批有一定供款能力，但首期不足的人士「上車」，但同時每月還款，亦會因貸款額度的增加而上升。不過中原按揭經紀董事總經理王美鳳就相信，政府主要是幫助上車自用的人士，預計針對1,000萬元以下的中小型物業，因此調升按揭成數至7成，並在其他供款要求（如3厘壓測、供款負擔比率）維持下的情況，相信調高按揭成數不會造成太大的信貸風險。

她直言，現時提高按揭成數是合理決定，因2015年金管局將按揭供款成數降至6成時，當時當局解釋，是防止樓市升溫，但措施無可避免對一部分用家及首次置業人士帶來影響，而「現時樓市基本因素已經轉變，至少已經不是當時升溫的情況，都好應為這批置業、自住人士作適度放寬。」

故王美鳳指出，市場本身有一批置業人士可享有「正常」的7成按揭成數， 現時不過是回復用家原來的部分配套，令這些有供到樓的上車客不至於因欠缺首期，而轉投新盤所提供的發展商按揭，回復一二手市場秩序。

中大會計學院高級講師李兆波表示，美國加息令供款上升，但銀行壓測及估價保守，料負資產數字有所上升，但整體問題不大。（資料圖片）

李兆波：爭10%已經好多錢

中大會計學院高級講師李兆波亦認同，他稱︰「其實好多人供樓是沒有問題的，現時樓價貴，爭一成都已經好多錢。」再者，港人經歷兩次金融風暴，已經汲取了相當的歷史教訓，入市前會想清楚，因此不擔心入場門檻下降後，一旦經濟周期逆轉便出現大量「負資產」，「這裡是香港，若果發生於內地就比較擔心，因為他們未經歷過（金融風暴）；美國加息的確會令供款上升，生活質素下降，但銀行壓力測試及估價都好保守，（負資產數字）會有上升，但整體問題應該不大。」

金管局回覆《香港01》查詢時，表示繼續密切留意市場發展，並會隨著樓市周期的演變，採取合適措施，確保銀行體系穩定。