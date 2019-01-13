【英國脫歐】國會表決「大限將至」　協議否決後5種可能情境

英國脫歐協議草案將於周二（15日）在國會闖關，首相文翠珊（Theresa May）周日（13日）在報章撰文，指不能讓公投支持脫歐的民眾失望，一旦議案遭否決會為國家帶來災難。她要求議員停止「玩嘢」，呼籲支持通過協議。 惟國會分歧和反對聲浪依舊強勁，文翠珊方案通過的機會微乎其微，一旦協議遭到否決，英國將會面臨5種可能情況。

英國下議院650位議員，1月15日會以少數服從多數形式表決。《衛報》指出，撇除議長、3名副議長，以及7名不能投票的新芬黨（Sinn Féin）議員在外，議會將有639人會參與投票，因此文翠珊理論上需獲得320票才會勝出。

保守黨目前佔317席，連同執政聯盟北愛民主統一黨（DUP）的10席，剛好327席，惟執政聯盟並非一面倒支持議案。據路透社上周五（11日）的統計結果，只有29名議員表明會支持方案；選擇否決的有69人，當中包括16名保守黨人。雖然議員在投票前仍有權改變主意，但這足以反映議案將很難獲得通過。

英國脫歐：文翠珊表明不會延長脫歐程序，並指英國需在3月29日脫歐。惟按現時國會情況，議案獲通過的機會非常小。（路透社）

議員爭吵不休的主因，仍然是愛爾蘭和北愛爾蘭的邊界問題。文翠珊與歐盟提出的「補底方案」（backstop plan）指在邊界問題得到解決前，暫時將北愛爾蘭留在歐盟單一市場及關稅同盟中。惟反對者認為，方案無設期限是變相「分裂國家」，也把英國困於歐盟規則中。

在國會表決大限前，有傳歐盟為文翠珊準備一封聯名信，其內容經過英歐雙方磋商。歐盟在信中強調不會改變任何脫歐協議的條件，稱邊境保障措施屬於暫時性，歐盟將與英國商討全面的貿易協定。惟歐盟沒為邊界措施設下截止期限。

英國脫歐：文翠珊盡力向歐盟要求在脫歐協議上獲取更多保證，以游說國會議員通過議案，但成效不大。（視覺中國）

文翠珊過去數月頻頻向歐盟求救，希望可從布魯塞爾獲取更多保證以游說國會議員，惟成效至今不甚明顯。外界不期望上述的一封信就可扭轉局面，有分析指出，一旦脫歐協議遭否決，英國將出現下列5個可能的結果，部分更可能需要延長《里斯本條約》第50條（Article 50）的脫歐程序。

（一）無協議脫歐

如果英國無協議脫歐，市場和社會各方面都將陷入混亂。保守黨和反對黨均竭力避免這情況，例如他們希望提出修正案造成政治壓力，改變脫歐的最終方向。

（二）延遲脫歐 再次談判

英國可要求把3月29日的脫歐日期押後，在獲得所有歐盟成員國同意後，可與歐盟重返談判桌。惟成員國可能不同意延期，也不願與英國在脫歐問題上糾纏。

英國脫歐：英國上周六有民眾仿傚法國「黃背心運動」上街示威。有反對脫歐者高舉標語，要求文翠珊下台。（路透社）

（三）提前大選

文翠珊或發動提前大選，以獲取更多議席協助她再次通過脫歐議案，這需要獲國會三分之二同意。惟即使議員同意提前大選，從表決到選舉之間必須有最少25個工作天，大選後亦需預留時間商討脫歐，因此這個選項也意味要延長脫歐程序。

（四）反對黨動議不信任

反對黨可對文翠珊政府發動不信任投票。假如不信任動議通過，政府又不能在14天內通過信任動議，國會便會馬上解散，提前大選。

（五）二次公投

英國舉行公投前需在國會通過相關法規，而在1月15日表決後至3月29日脫歐前已沒有足夠時間舉行公投，故這選項需要延長脫歐程序。

（中央社／路透社）