收緊長者綜援在即　立法會最後通牒　羅致光仍在賣弄語言「偽」術

在2月1日申領長者綜援年齡下限正式由60歲上調至65歲的前夕，周一（28日）立法會福利事務委員會召開特別會議，跨黨派一致要求羅致光全盤擱置有關措施，讓社會重新討論，但羅致光拒絕接受。民主派代表下午與特首林鄭月娥會面，雙方亦「不歡而散」。 雖然不少人形容政府在收緊長者綜援政策上兩次「跪低」，分別是1月18日行政長官林鄭月娥宣布發放1,060元「就業支援補助金」，以及羅致光28日在立法會特別會議上宣布擱置60至64歲人士拒絕參加「自力更生綜合就業支援計畫」（IEAPS）可被扣減200元的安排。但「01觀點」已多次撰文指出，政府實際上從來沒有讓步，其真正目的是要將60至64歲人士踢出「長者」範疇，再在道德上鎖定這批長者理應投入就業市場，迫使其「自力更生」。

政府是「鼓勵」長者工作 還是在「懲罰」長者？



從林鄭宣布的「就業支援補助金」之名，這用意已昭然若揭。隨後又被踢爆60至64歲申領綜援長者在新安排下，因政府視之為「健全成人」，故會失去多項長者特別津貼。周五（25日）社署宣布如果60至64歲長者拒絕參與IEAPS，每月會被扣減200元，羅致光在周六（26日）形容為「象徵式懲罰」，其後雖在立法會看似「讓步」，宣布暫時擱置，但事實上，在新安排下60至64歲被政府視為有工作能力的申領綜援健全人士，在IEAPS計劃下需要每兩個月見兩份工和見一次政府人員，當連續三次不符規定，才會被扣200元。因此，扣減200元的安排本來就是半年後才有可能發生，羅致光現時雖看似「讓步」，但其實只是施展「拖字訣」，混淆外界視聽，反令到將來有可能受影響的長者更無所適從。



羅致光一再運用語言「偽」術，混淆社會視聽，並不只此一樁。在28日立法會的特別會議當中，羅致光一再強調收緊長者綜援政策的目標，在於鼓勵及協助60至64歲人士搵工，而要求他們參與IEAPS計劃的用意，亦在於此。

羅致光表示，暫緩扣減200元的新安排至8月1日作再決定，而特別補助金等有關檢討亦將會於年底完成，屆時會一併重新考慮。（資料圖片）

不過，所謂「鼓勵」，理應是運用額外誘因，去刺激人們去從事某項活動。但羅致光腦袋中的「鼓勵」，卻是與眾不同。他的做法是首先剝奪60至64歲長者原本擁有的福利，事後再將部分已被剝奪的福利，巧立名目，諸如「就業支援補助金」的名稱去「鼓勵」長者就業，比「朝三暮四」更為不如，因為政府並沒有完全補回原先包括特別津貼的差額。



至於60至64歲人士的IEAPS安排就更為不堪。他們原本是被視為「長者」，當被政府重新劃分為「成人」後，卻需要每兩個月見兩份工和見一次政府人員。有政府官員在特別會議中解釋，有關安排已經較為「寬鬆」，比照單親家長及照顧者的要求，如果拒絕有關安排也只罰200元。然而，即使受助人拒絕，政府仍然會每兩個月不斷「邀請」其參與IEAPS計劃。



正如許多論者指出，這類要求受助人定期會見政府人員、提供求職記錄、交代被拒絕原因，以至參與社署提供的求職面試，或是協助訂立工作計劃等元素，實際上只是一種求職及工作行為的監察，政府在就業政策及服務的介入並不明顯，反而阻礙其求職時間、平添負面標籤，同時增加受助人的心理和使用成本。這到底是「鼓勵」長者就業，還是透過「懲罰」手段驅趕長者進入就業市場，答案已是不言而喻。

收緊長者綜援門檻惹來社會爭議，雖然政府隨後宣布推出「就業支援補助金」補鑊方案，惟當中倘長者不參與計劃將被扣減200元，以及若半年內連續三次沒有與社工會面，亦會被扣200元的做法被批變相「懲罰」老人家。主事的司局長需多番為收緊長者綜援門檻解畫，包括政務司司長張建宗。然而，他日前呼籲外界不要將焦點放在扣錢上，強調計劃是鼓勵長者「站起來」裝備自己，引起社會嘩然。(洪嘉徽攝)

政府推60至64歲長者進就業市場 但就業市場有準備好嗎？



羅致光在28日立法會特別會議的另一「金句」，是楊岳橋發言憂慮60至64歲人士難在就業市場獲僱主聘用時，羅致光回應表示據他理解，基層工作如飲食業或零售業，「我聽的僱主聲音，似乎聽不到有這個障礙，會不聘用60至64歲一個健全有工作能力的人。」隨即被譏彷彿活在不一樣的香港。



平情而論，羅致光在特別會議當中，也多次發言承認60至64歲人士搵工有其困難，而政府現時的「中高齡就業支援計劃」（支援計劃），甚至為願意聘用60歲或以上失業年長求職人士的僱主，發放每月最高達4,000元的在職培訓津貼，為期半年至一年，也變相承認如果沒有政府的資源介入，僱主較不願聘用長者。



不過，這並不代表60歲以上長者可受惠於上述政策。現時在支援計劃下，參與計劃的僱主若聘用40歲至60歲以下失業求職人士的僱主，已可就每名僱員申請每月最高達3,000元的在職培訓津貼。換言之，即使政府提供政策介入，在接受介入的年齡組別當中60歲以上長者仍然處於相對競爭劣勢。

羅致光稱，「我聽的僱主聲音，似乎聽不到有這個障礙，會不聘用60至64歲一個健全有工作能力的人」。(歐嘉樂攝)

事實上，現時勞工處網站中「中高齡就業計劃」所提供的全職空缺，有近2,000份為營業、推廣及售貨員類別空缺，佔整體計劃空缺近兩成，惟不少工作的資歷要求頗苛刻，包括須懂閱讀英文、持有個別行業營業牌照等；甚至有聘請髮型學徒，負責洗頭，料長者難以符合相關資格。而飲食業如廚師、侍應的空缺雖多達1,128個，是第二多空缺的工種，但長者身體勞損情況高，擔任高勞動性工種相對困難；而且飲食業種類多，長者亦難以重新適應。



就在將即到來的周五（2月1日），收緊長者綜援政策就會實施。但現時羅致光面對外界質疑仍然左支右絀、支吾以對，更缺乏就業配套措施，只在堅持將60至64歲長者推往就業市場一事上，顯得「義無反顧」。令人想起2017年中央政策組曾發布一份《構思香港未來場景》文件，預測2043年香港將爆發「老人佔中」，當時社會輿論視為笑談一則；但就現時看來，如果政府仍然以如此思維施政，相信香港距離「老人佔中」的場景，也不會太遠。