連開放數據也未掌握　創科局如何帶領香港轉型？

民間期望創新及科技局是推進智慧城市、智慧政府的先軀，但從日前局方一篇關於開放數據的 facebook 帖文看來，創科局更像在拖後腿，被網民狠批不懂創科，開放數據政策未能貫徹始終。茲事體大，局方必須吸取教訓，以免浪費前線同事的努力。

各部門文件格式不統一，圖表欄數不一，不利於程式開發員作大批量處理。（開放數據計劃文件）

《香港01》日前報道，政府上載互聯網的年度開放數據計劃，但計劃文件分散在不同部門網頁，而且採用 PDF 格式，甚至是圖片檔案，文件編排也欠缺統一標準，外界難以閱讀，也難以比較不同部門的開放數據步伐。而當開放數據政策文件也未可方便機器閱讀，多少反映創科局未能連繫其他政策局，貫徹落實相關政策。

此外，記者也留意到部分數據集沒有新內容，只是轉換檔案格式，更新頻率不足，或者數據不互通，不利整合及分析。針對政策文件一事，創科局轄下的政府資訊科技總監辦公室（資科辦）回應指，日後會考慮增加以上文件的機器可讀版本。

資科辦願意改善，值得肯定，但身為上級的創科局似乎不是這樣看。局方在報道刊載後，在 facebook 帖文發問，同一條資訊，網民會讀懂刊於網頁的表格，還是機讀格式，這意味着局方認為多預備一套開放機讀格式多此一舉，因為大部分網民沒有興趣閱讀程式碼。

帖文一出，網民紛紛抨擊創科局混淆視聽，因為機讀格式就不要求一般人閱讀。對業界技術人員來說，兩種版本根本可以兼備，毋須取捨。而且，只要局方發放機讀檔案，外間開發者就有辦法製作網頁版本。

群情洶湧，局方後來在留言回應，重申開放數據會以機讀格式發放，卻沒有回應報道重點－－即提供政策文件的機讀版本，反而為帖文辯解，指帖文「是想展示如果單純以機讀格式去公布開放數據計劃，反而有機會令一般公眾難以理解」。

相較之下，金管局對開放數據的態度較為積極。金管局去年七月中起，分階段發布一系列銀行業開放應用程式介面（API），第三方開發商可以開發新的應用程式，利用不同銀行的 API 建立新的統一平台。用戶就可以一如旅遊格價網站般，在應用程式內查閱和比較銀行服務資訊，更可在應用程式內直接購買產品或服務。

紐約市的開放數據讓MIT Senseable City Lab掌握更多有用資訊，例如在曼哈頓區兩點之間的交通流量等，有助他們開拓智能交通研究。

帖文透過創科局官方社交帳戶發布，相信有管理層把關，可惜最後仍貽笑大方。就此管理層必須檢討為何該帖文內容誤導，更要摒除狹窄思維，明白開放數據有助用家整理、利用數據的好處。

由成立至今，創科局一直被批評落後形勢，開放數據步伐固然一直為人詬病，其他例子包括漠視電競館的場地不合規格，創科環境未能大量吸引人才來港發展，培訓本地精英的力度也需要急起直追，等等。大灣區發展規劃綱要提到，香港要大力發展創新及科技事業，培育新興產業，支持粵港澳機構積極參與國家科技計劃，共建國際化創新平台。社會期望創科局應把握機遇帶領香港轉型，但從這次「公關災難」上，創科局能否擔此大旗，仍成疑問。