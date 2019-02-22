連開放數據也未掌握　創科局如何帶領香港轉型？

民間期望創新及科技局是推進智慧城市、智慧政府的先軀，但從日前局方一篇關於開放數據的 facebook 帖文看來，創科局更像在拖後腿，被網民狠批不懂創科，開放數據政策未能貫徹始終。茲事體大，局方必須吸取教訓，以免浪費前線同事的努力。
各部門文件格式不統一，圖表欄數不一，不利於程式開發員作大批量處理。（開放數據計劃文件）
《香港01》日前報道，政府上載互聯網的年度開放數據計劃，但計劃文件分散在不同部門網頁，而且採用 PDF 格式，甚至是圖片檔案，文件編排也欠缺統一標準，外界難以閱讀，也難以比較不同部門的開放數據步伐。而當開放數據政策文件也未可方便機器閱讀，多少反映創科局未能連繫其他政策局，貫徹落實相關政策。
此外，記者也留意到部分數據集沒有新內容，只是轉換檔案格式，更新頻率不足，或者數據不互通，不利整合及分析。針對政策文件一事，創科局轄下的政府資訊科技總監辦公室（資科辦）回應指，日後會考慮增加以上文件的機器可讀版本。
資科辦願意改善，值得肯定，但身為上級的創科局似乎不是這樣看。局方在報道刊載後，在 facebook 帖文發問，同一條資訊，網民會讀懂刊於網頁的表格，還是機讀格式，這意味着局方認為多預備一套開放機讀格式多此一舉，因為大部分網民沒有興趣閱讀程式碼。
今日有報道指，用機讀格式公布開放數據計劃嘅清單會好啲。同樣嘅資料，A同B兩種形式，你會睇得明邊種？ #機讀格式資料要用電腦程式解讀先易明 #有需要嘅話用晒兩種形式公布都得 #公布清單係想畀公眾同業界了解各局同部門開放數據集嘅計劃同時間表Posted by 創新及科技局 Innovation and Technology Bureau HK on Wednesday, 20 February 2019
帖文一出，網民紛紛抨擊創科局混淆視聽，因為機讀格式就不要求一般人閱讀。對業界技術人員來說，兩種版本根本可以兼備，毋須取捨。而且，只要局方發放機讀檔案，外間開發者就有辦法製作網頁版本。
群情洶湧，局方後來在留言回應，重申開放數據會以機讀格式發放，卻沒有回應報道重點－－即提供政策文件的機讀版本，反而為帖文辯解，指帖文「是想展示如果單純以機讀格式去公布開放數據計劃，反而有機會令一般公眾難以理解」。
相較之下，金管局對開放數據的態度較為積極。金管局去年七月中起，分階段發布一系列銀行業開放應用程式介面（API），第三方開發商可以開發新的應用程式，利用不同銀行的 API 建立新的統一平台。用戶就可以一如旅遊格價網站般，在應用程式內查閱和比較銀行服務資訊，更可在應用程式內直接購買產品或服務。
紐約市的開放數據讓MIT Senseable City Lab掌握更多有用資訊，例如在曼哈頓區兩點之間的交通流量等，有助他們開拓智能交通研究。
帖文透過創科局官方社交帳戶發布，相信有管理層把關，可惜最後仍貽笑大方。就此管理層必須檢討為何該帖文內容誤導，更要摒除狹窄思維，明白開放數據有助用家整理、利用數據的好處。
由成立至今，創科局一直被批評落後形勢，開放數據步伐固然一直為人詬病，其他例子包括漠視電競館的場地不合規格，創科環境未能大量吸引人才來港發展，培訓本地精英的力度也需要急起直追，等等。大灣區發展規劃綱要提到，香港要大力發展創新及科技事業，培育新興產業，支持粵港澳機構積極參與國家科技計劃，共建國際化創新平台。社會期望創科局應把握機遇帶領香港轉型，但從這次「公關災難」上，創科局能否擔此大旗，仍成疑問。