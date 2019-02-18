大灣區規劃綱要正式出台　具創科基建環保概念行業料成焦點

《粵港澳大灣區規劃綱要》正式出台，從經濟角度看，大灣區有著7,000萬人口的龐大市場，區內生產總值去年達到10萬億元，相等於澳洲或韓國的經濟規模，對於投資者是極大機遇。綱要提出多項重點發展領域，包括創科、基建﹑互聯互通、環保等，規劃出大灣區未來十年甚至幾十年的路向，預期相關板塊的發展潛力巨大。

創新科技擔大旗

綱要在首三章介紹了規劃的背景、總體要求、空間布局後，第四章的主題便是建設國際科技創新中心，旨在加強區內的科技創新合作，如支援科技基礎設施，設立專項和基金予參與國家科技計劃的粵港澳機構等。

綱要提出，支持香港物流及供應鏈管理應用技術、紡織及成衣、資訊及通信技術、汽車零部件、納米及先進材料等五大研發中心，以及香港科學園、香港數碼港建設，並支持澳門中醫藥科技產業發展平台建設。

綱要又指，支持粵港澳在創業孵化、科技金融、成果轉化、國際技術轉讓、科技服務業等領域開展深度合作、支持香港私募基金參與大灣區創新型科技企業融資。

中美對於技術轉讓、知識產權保護等議題存在分歧，規劃綱要字裡行間有間接表態。（視覺中國）

美國為遏制中國高技術產業和先進製造業的發展，透過發起貿易戰企圖打壓「中國製造2025」的計劃，綱要明確指出了大灣區在創科上的定位，說明中方對於發展創新科技的力度和計劃未有因貿易戰而改變。

但值得一提是，在創新科技章節中，尾段特別提及「強化知識產權保護和運用」，指要加強在知識產權創造、運用、保護和貿易方面的國際合作，建立完善知識產權案件跨境協作機制，更將香港定位為區域知識產權貿易中心，間接回應了美方就技術轉讓、知識產權保護等關切的議題，可以猜測中美貿易戰的協議如果成功落實，有關方面的落筆將與大灣區規劃綱要相差不大。

粵港澳大灣區規劃綱要正式出台，料基建交通、網絡、環保等板塊會受惠。（資料圖片）

基建板塊料受惠

與世界級大灣區相比，粵港澳大灣區仍在起步階段，在基建、交通、網絡通訊聯繫方面仍有不少改進空間，而綱要在此著墨不少。

為方便區內人流、物流等的流動，鐵路基建將成大灣區重點發展方向之一。綱要提出，要暢通對外綜合運輸通道，推進贛州至深圳、廣州至汕尾、深圳至茂名、岑溪至羅定等鐵路項目建設，適時開展廣州經茂名、湛江至海安鐵路和柳州至肇慶鐵路等區域性通道項目前期工作，研究廣州至清遠鐵路進一步延伸的可行性。綱要又提出，要構築大灣區快速交通網絡，構建以高速鐵路、城際鐵路和高等級公路為主體的城際快速交通網絡。

在信息基礎設施方面，綱要強調要佈局基於互聯網協議第六版（IPv6）的下一代互聯網，推進骨幹網、城域網、接入網、互聯網數據中心和支撐系統的IPv6升級改造，並指要加強粵港澳智慧城市合作，提升網絡安全保障水平等。

再生和綠色能源亦是未來重點路向，綱要提出優化能源供應結構，建設清潔、低碳、安全、高效的能源供給體系，大力發展綠色低碳能源，加快天然氣和可再生能源利用，有序開發風能資源，發展太陽能光伏發電、生物質能，安全高效發展核電等。

大灣區內的多項規劃，從知識產權﹑基建及環保等層面作全面升級，讓區內變得更具競爭力，並隨著有關措施相繼落實，變得更宜居及怡人的超級都會群。