印巴邊境爆軍事衝突　暴露莫迪的內外交困

印度與巴基斯坦近日局勢急劇惡化，印軍越境轟炸巴國境內的恐怖組織，巴軍則擊落兩架印軍戰機以示回敬。兩國的軍事衝突引起全球關注，原因是印巴兩國同為核子國家，而且背後亦有錯綜複雜的大國角力關係。

印巴此回劍拔弩張，源於巴國境內的恐怖組織「穆罕默德軍」在兩國有主權爭議之克什米爾地區發動炸彈襲擊，導致40名印度軍警死亡。印度總理莫迪（Narendra Modi）以強硬姿態回應，派出空軍越過邊界，轟炸巴國境內的「穆罕默德軍」武裝分子，翌日卻遭巴軍撃落兩架軍機，生擒其中一名機師。正當印巴大戰一觸即發，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）釋放機師圖釋出善意，將皮球交回到了莫迪手上。

軍備落後 難當印太龍頭大任

自莫迪2014年勝出大選上台後，印度在國際社會的地位日隆。美國去年將亞太司令部（Pacific Command）更名為印太司令部（Indo-Pacific Command），將其東亞重心移入印度洋，以牽制在該區影響力愈來愈強的中國。在此形勢下，身為該區龍頭大國的印度角色愈加吃重，中美兩國都極力爭取。美方欲培植印度為抗衡中國的盟友，而中方也希望以利相誘，防止印度倒向反華陣營。

為了不得失任何一方，就算連跟巴基斯坦是沙煲兄弟的中國也不敢在印巴對峙中下注，而美國與巴國關係亦因巴國對付恐怖組織不力而變得若即若離，僅與其歐洲盟友充當塘邊鶴，呼籲雙方克制。反而無寶不落的俄羅斯總統普京最為積極，向伊姆蘭汗自薦居中調停。

印度一架米格-21戰鬥機在喀什米爾地區墜毀，巴方指其擊落兩架印度軍機，印方承認損失一架米格-21戰機。（視覺中國）

然而印度在多年未有對外戰爭的情況下，一出手便被軍力弱小得多的巴基斯坦撃落兩架軍機，徹底暴露了印軍在21世紀國際新形勢中嚴重落後的問題。印軍被毀的戰機，竟是蘇聯1950年代研發的「米格-21」，比傳為巴軍使用的美製「F-16」戰機還要落後20年。繼而又有外媒揭露，印軍的空襲未曾未命中武裝分子，更加強化了印度軍力不濟的印象。

美國對裝備陳舊的印軍也大感憂慮。《紐約時報》便以中印兩國軍力作比較，指印度軍費僅為450億美元，比起中國的1,750億元少近四倍。而且印度軍費大部分用於其120萬名士兵的薪水及退休金，僅有140億用於添置軍備，根本難以應付21世紀日新月異的情報及科技發展，也追不上軍力日益膨脹的中國。美國傳媒似乎也開始對印度擔負印太戰略的重任感疑問，擔心莫迪只是另一個「扶不起的阿斗」。

疾風爭議 吹散莫迪清廉形象

莫迪此時也瞄準了時機，將戰事失利的矛頭直指反對派，反擊他們反對向法國購入36架總值78億歐元的「疾風」戰機（Rafale），令印度要依靠「老爺機」而顏面受損。反對派早前曾指摘莫迪將上任國大黨政府原本訂購共126架戰機的計劃大大縮減為36架，又將訂單交由印度富豪安尼爾．安巴尼（Anil Ambani）的公司承辦，轟其天價合約有利益輸送之嫌，並危害印度國家安全。

印度5月大選：反對派領袖拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）是莫迪總理的有力對手，兩年間他的支持度增加24%。（視覺中國）

本來莫迪2014年帶領人民黨，顛覆由國大黨多年壟斷的政局，以罕見姿態贏得國會過半數議席而上台，靠的便是鼓動印度教教派主義及民族主義情緒，以及塑造反腐清廉形象和經濟改革的民粹主張，大敗精英主義、家族統治形象揮之不去的國大黨。而此次對莫迪的貪腐爭議窮追猛打者，不是旁人，正是國大黨主席，前總理拉吉夫．甘地（Rajiv Gandhi）之子，出身顯赫政治世家的拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）。

原本於今年春季舉行的大選中，國大黨欲以「疾風」戰機協議所掀起的疾風扳倒莫迪，現在生出了印巴邊境衝突，更加讓全國再掀起國防問題討論。雖然莫迪將責任推給反對派，但其多年來把自己塑造為守衛印度教及印度民族的強人領袖，如今其民族尊嚴卻被巴基斯坦的穆斯林宿敵所踐踏，莫迪也難以向國內的激進印度教徒和民族主義者交代。一直在操作民族主義，現在卻騎虎難下，也是莫迪所處的窘境。

廢幣改革 弄巧反拙掀失業潮

除了「疾風」爭議、印巴衝突，國內嚴峻的失業問題也成為莫迪爭取連任的障礙。莫迪最初上台時承諾經濟改革及提供數以萬計職位。然而莫迪於2016年11月突襲式宣布廢除面額500及1,000盧比紙幣，以打撃假幣和沒有向稅務部門申報的「黑錢」，結果引發全國大亂。人人紛紛湧到銀行換鈔，政府卻沒有準備足夠新鈔，以致市面現金緊絀，人民生計大受影響。估計有25萬家中小企因而倒閉，150萬人失業，影響至今仍未復元，失業率仍維持於45年以來最高。

莫迪於2016年11月突襲式宣布廢除面額500及1,000盧比紙幣，以打撃貪污，結果引發全國大亂。（Pixabay）

同時間印度強勁的經濟增長也開始放緩，去年第四季度的GDP增長遜預期的6.9%，由第三季度的7.1%急跌至6.6%，比起第二季度的8.2%蒸發了1.2個百分點。雖然其增長仍然比中國的6.4%仍高出0.2個百分比，但至少中國還可以中美貿易戰為其經濟下行之原因，反而印度的經濟放緩及失業問題並沒有如中國的外來因素，加上選舉近了，莫迪自然成為首當其衝的問責對象。

有外界質疑莫迪在印巴衝突上表現強硬，派出軍機越過邊界轟炸恐怖份子，是其為了鼓動民族主義情緒，轉移國內視線，為爭取連任的選舉工程。然而戰機被毀、機師被捕，結果居然令巴基斯坦反佔上風，莫迪反而變得進退失據，是為失策。雖然現時莫迪的人民黨民調仍力壓最大反對黨國大黨，但其民望已跟2014年時四海歸心的高峰難望項背。究竟「米格-21」老爺機的墜毀，會否敲響莫迪政治生涯的喪鐘？