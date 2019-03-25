米勒通俄調查報告不似預期　特朗普從此逍遙法外？

歷時近三年、牽涉幾百人、幾千頁文件，一輪又一輪的起訴書、法院審訊、認罪答辯，馬拉松式的新聞報道，萬眾期待的通俄調查終於結束。特別檢察官米勒（Robert Mueller）日前向司法部長巴爾（William Barr）提交報告。結果全國屏息以待的調查，司法部竟以四頁紙簡單總結：證據不足。為整場通俄風波帶來反高潮，也令自由派大失所望。

記得當通俄調查剛開始時，著名自由派政評家科拜爾（Stephen Colbert）形容米勒為「蝙蝠俠，加入了閃電俠、綠燈俠、神奇女俠，組成了『（反）妨礙司法公正聯盟』」，對米勒通俄調查團隊寄予厚望。的確，昂藏近六尺，不苟言笑，又甚少接受訪問的前聯邦調查局局長在這紛紛擾擾的三年風波之中，的確有種令人信服的威嚴和無私，也致令自由派將一切希望都寄託其身上。

現時大熱倒灶，自由派又是否就此可以讓特朗普逍遙法外呢？在巴爾向國會提交的四頁簡報中，雖然明確指出沒有證據證明特朗普競選團隊與俄羅斯合謀干預2016年總統大選，但亦沒有斷定特朗普在辭退聯邦調查局前局長科米（James Comey）事件中有妨礙司法公正，不足其證明他無罪。民主黨人也要求公開報告內容，以及沒有包括在報告內，但在調查中搜集的所有文件。整場通俄風波距離劃上句號，仍有一段時間。

通俄調查報告：根據「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）的報告，無證據顯示總統特朗普的競選團隊勾結俄羅斯。（路透社）

現時通俄調查報告未解的最大疑團，為競選期間特朗普兒子唐納德（Donald Trump Jr.）、女婿庫什納（Jared Kushner）、前競選經理馬納福特（Paul Manafort）等人，在特朗普大廈與俄羅斯律師塞爾尼斯卡亞（Natalia Veselnitskaya）會面，內容究竟是否與可能損害民主黨候選人希拉里選情的情報，以及之後維基解密洩露出希拉里的電郵有關？此需要全面公開米勒報告，方能下判斷。然而若巴爾以行政特權為由拒絕公開報告，立法、行政兩權相爭最終須由法院解決，勢必再花上一段時間。

而且就算特朗普在通俄門上脫罪，在其妨礙司法公正一事上，國會仍可在米勒報告基礎上進一步調查。而事實上，民主黨人今年初控制眾議院後，便就妨礙司法公正、瀆職濫權等罪名徵召近81名人士或團體作供。而且美國紐約南區聯邦地區法院及其法地區法院檢察官亦就其商業活動、婚外情掩口費、就職禮賬目問題等展開調查。

美國總統特朗普前競選主任馬納福特（Paul Manafort，圖）被控多項罪名，包括詐騙銀行、虛報個人稅項等罪名。（VCG）

眾多調查中最讓人關注者，為特朗普的報稅表。特朗普是歷代現任總統中唯一一自競選到就任，依然拒絕公開其報稅表，而且一直對之諱莫如深，曾欲阻撓米勒團隊調查其稅務狀況，惹外界猜疑。恰巧其前競選經理馬納福特，早前便因銀行及稅務詐騙等罪名被米勒團隊起訴，最終被判入獄47個月。而特朗普的報稅表一旦公開，多年來與外國包括俄羅斯的生意交易將一目了然，可進一步調查是否與其通俄指控有關。

作為整個針對特朗普調查核心的米勒報告雷聲大雨點小，對釐清特朗普通俄指控的期望不似預期，而民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）一早已斷然拒絕彈劾特朗普，認為除非有極有說服力的瀆職證據，可以達至兩黨共識，否則達不到三分之二的門檻只是白費心機，特朗普面對彈劾下台的壓力可說已大大減輕。然而事實上，特朗普及其團隊正處於眾多調查之中，似乎更多醜聞及指控只會在特朗普餘下任期一直引爆下去，對其爭取連任或許仍有一定影響。