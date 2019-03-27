沙特姊妹終往他方　香港人權狀況值得自豪？

沙特阿拉伯一對姊妹在香港滯留半年後，終於獲得某個國家批出人道簽證，上周離開香港，過新生活。 事件告一段落，但其帶給香港的人權反思，不應該就此而息。

人權，顧名思義，理應是人之為人就享有的基本權利。但現實中，正如上世紀思想家、曾經淪為難民的鄂蘭（Hannah Arendt）所言，無國籍者的人權不受保障。

縱或不理想，但現體制下，享有人權的前提就是獲國家承認其公民身份。若然他們受到政府逼害，並不惜放棄所有而逃往他方，他們可以申請成為難民；在獲得對方接納後，人權重獲保障，只是換了另一個國家。

理論看似抽象，但在最近，香港人不會不明白這回事。

沙特姊妹：目前兩姊妹已經離開香港，前往安全的第三方國家展開新生活。（路透社）

沙特姊妹滯留香港半年

化名Reem及Rawan的姊妹來自沙特阿拉伯，分別20歲及18歲。她們不滿伊斯蘭律法嚴苛，而且常遭家中男性虐打，去年9月隨家人到斯里蘭卡旅行時伺機逃走。她們原本前往澳洲，但在香港轉機時遭沙特外交官阻撓，並註銷簽證，二人被迫滯留。

這五個多月來，她們要逃避家人追尋，要多次轉換居住地點；在新聞報道中，亦看到沙特同胞、記者卡舒吉慘遭殺害，命喪沙特使館。Rawan曾經向美國傳媒CNN表示：「我想能選擇何時結婚、嫁給誰人，即或我不想結婚，我也想有選擇的權利。」所以，她們很怕被送返沙特。

由於香港並非《難民地位公約》締約成員，所以沒有責任一定要收留這對姊妹。在代表律師韋智達（Michael Vidler）協助下，二人多次向入境處申請延長逗留期限，同時申請外國政府的庇護收留。

及至周一（3月25日），韋智達透露這對姊妹獲得一個安全國家批出人道簽證，上周已離開香港。關注兩姊妹的人權組織國際特赦組織亦表示，兩人已安全展開新生活。

人權律師韋智達代表沙特姊妹，向香港入境處申請延長逗留期限，爭取外國政府庇護批准。（資料圖片／林若勤攝）

入境處須謹慎審核申請

事情能夠妥善落幕，並非必然。若然她們在4月8日逗留期限前，仍未獲得別國政府的接收，她們可能會遭入境處遣返。回到沙特阿拉伯，兩姊妹會如何遭兄長懲罰，甚至因為公開聲稱放棄伊斯蘭教，而要面對死刑，這些都非香港人願見。

就此而言，負責處理免遣返聲請的入境處，可謂任重道遠。首先，他們要有足夠的人權訓練及知識，判斷申請者一旦遣返會面對怎樣的情況。試想像，若然不知道卡舒吉是誰，怎樣明白沙特姊妹訴說的憂慮？不知曉沙特阿拉伯的監護人制度、伊斯蘭教法等，又如何處理申請？

其次，早幾年的免遣返聲請一度高達過萬宗，除了令入境處不勝負荷，等待審批的申請者亦不享正常居民權利，例如不能找工，只能領取三數千元過活。隨入境處打擊偷渡人士、加快審核工作等，所有積壓個案預計今年第一季可完成審核。但他們在不獲批准後，仍可向法院提出上訴，終審法院首席法官馬道立在1月亦曾指出，免遣返聲請的覆核令法院承受沉重壓力。

保安局局長李家超早前提出修改《入境條例》，包括聲請人未獲法庭頒下覆核許可前，入境處仍可安排遣返，及修改羈留時限等。縱然修例可以加快進度，但亦可能削弱現行制度對聲請人的保障，特別是有真實需要的真難民或被殃及。故此，保安局及入境處應謹慎行事，保障難民的基本人權。

在特首林鄭月娥陪同下，保安局局長李家超在3月26日公布，在46項可移交罪行中剔除9項罪行，並在4月3日提交立法會審議。（歐嘉樂攝）

不能只知保安而不懂人權

保安局在政府部門之中，可謂與人權保障的張力最大。例如入境處的責任是打擊非法入境者，措施若然過於嚴苛，可能令難民亦難以在港生存。又例如《基本法》第23條的立法工作，原意是保障國家安全，但條文草擬不當的話，可能損害言論自由或政治權利。以至近來鬧得沸沸騰騰的《逃犯條例》修訂建議，將逍遙法外的逃犯繩之以法，本屬義舉，但若然被引渡者失去公平審訊的權利，亦非恰當。

可惜的是，保安局長李家超似乎未明白其責。在《逃犯條例》的修訂工作中，即使輿論已多次指出公平審訊為基本人權、原有的審批機制不宜刪減等，他仍然未能回應疑慮，反而批評為情緒之詞。但另一方面，他頻頻與中華出入口商會、總商會等商界代表見面，甚至為了得到商界支持而讓步，剔除九項經濟罪行。縱然，修例在客觀效果上將影響商界，但商界的利益不應獲得特別優待。保安局推動修例，卻為商界度身訂造草案，而非從被引渡者的基本權利出發，豈非諷刺？

正如文首所言，人權乃人之為人的基本權利，惟現實中要靠政府提供保障。保安局若然只知打擊罪案而不明人權之理，難為社會帶來平安。