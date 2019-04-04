不誠實取用電腦罪　保安局早該修例

周四（4月4日）早上，終審法院在協和小學試題外洩案中裁定律政司敗訴，並將「取用電腦」定義為「使用他人電腦」。 是次裁決或令部分罪行可以避過檢控，但責任非在法院，而是保安局一直「闊佬懶理」，沒有檢討條例。

協和小學四名教師用手機偷拍小一入學叩門試題，並在Whatsapp及電郵傳送他人，被控以《刑事罪行條例》第161條，即「不誠實取用電腦罪」。

案件上訴至終審法院，其中一個關鍵是被告使用自己的電話，是屬於「取用電腦」，抑或只是「使用電腦」。若是前者，律政司須證明被告是在未獲授權下使用電腦。

終審法院認同高等法院的理解，認為這四名老師以各自的手機拍照，用個人電話和電腦寄出資料，故此並非在未獲授權下取用學校電腦及取得試題，裁定罪名不成立。

在協和案中，律政司刑事檢控專員梁卓然披甲上陣，要求終審法院擴大「取用電腦」的詮釋。（資料圖片／李澤彤攝）

電腦罪愈趨常用

近年，律政司多次以「不誠實取用電腦罪」作出檢控，令這條罪行有「萬能key」之稱。除偷拍試題外，偷拍裙底、以電腦發表不當言論等多宗案件，律政司均以這條罪名起訴。目前律政司既已終極敗訴，必然要重新審視多宗刑事案件。

誠然，律政司和保安局有責任打擊罪行，但這宗裁決反映出的，卻是他們沒有恰當地檢討法例，使之與時並進。反之，他們依賴訂立於1993年的「不誠實取用電腦罪」，用來應對日後出現的萬變罪行。律政司在協和案中更申辯，法院應該更寬廣地詮釋條文，讓政府執行公共政策，惟終審法院卻斷然否定，表示只會按原初目的詮釋法例。

毋庸置疑，1993年與2019年的社會已經大為不同，當年電腦和互聯網尚未普及，電腦罪行多數是入侵他人電腦，現在卻能用自己的電腦和電話作不法用途。所以，其實早在當年草擬條例時，負責的小組委員會已經建議，要因應罪項、電腦科技發展及法律改革委員會的研究，在一至兩年後檢討「不誠實取用電腦罪」，保安司當時亦表示贊成。但後來的發展卻是，檢控由1997年的1宗，大幅增加至2014年的86宗，近年更是屢聽不鮮。

立法會早促檢討

在2015年，立法會議員莫乃光已經指出形容警方「濫用」第161條，扭曲立法原意，並動議保安局檢討和修訂。惟時任局長黎棟國反指「條文非常清晰、毫不含糊」，只表示「在適當時候考慮作出檢討，才是適宜」。

縱然，法改會亦可建議修例，包括已研究以「窺淫罪」刑事化不當的偷拍行為。但法改會的研究規模始終有限，最大的責任落在保安局自身。由此可見，今次終審法院的裁決可謂給了保安局一記警惕，必須針對個別電腦罪行，另行修例甚至立法，而非濫用「不誠實取用電腦罪」而為之。

由「不誠實取用電腦罪」到近來的《逃犯條例》修訂可見，保安局打擊罪案的出發點縱然是好，但在條例修訂及應用上卻有欠謹慎，反過來或給社會帶來混亂。就此，保安局局長李家超及律政司司長鄭若驊實應汲取教訓。