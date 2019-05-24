【JUPAS】獸醫管理局應清楚解釋何以移除台灣獸醫學歷認可

香港中學文憑試即將在一個多月後（7月10）放榜，相信不少學子都已經在為自己謀劃出路。赴台灣讀獸醫向來被視為一條不錯的出路，不但學費較香港低，畢業後回港執業也可獲得不俗的收入。但最近有電郵在教師之間流傳，請負責升學輔導或生涯規劃的教師轉告有意前往台灣修讀獸醫學士學位課程的學生，根據香港《獸醫管理局（獸醫註冊）規則》（《註冊規則》）於2018年7月13日的最新修訂，由國立台灣大學及國立中興大學在2023年12月31日之後頒授的獸醫學士學位學歷，將不會直接獲得「認可註冊為香港獸醫的資格」。

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換言之，以五年制課程計算，該項修訂將直接影響今年入學的學生。根據《註冊規則》，要獲得香港獸醫管理局（VSB）認可的獸醫註冊資格，有以下四種途徑可供選擇（符合其中之一即可）：



一、該人士持有附表1所列的任何資格；

二、該人士持有附表2所列的任何資格，並在指定獸醫診所完成不少於六個月的臨床訓練；

三、該人士持有附表3第一欄所列的任何資格，已通過附表3第二欄所列的考試，並已通過附表3第三欄所列的考試或在指定獸醫診所完成不少於六個月的臨床訓練；

四、該人士已通過獸醫外科學及其他相關學科的考試，並曾接受訓練和取得經驗，而該等考試、訓練及經驗均為管理局一般地或在個別情況下所接納的。



也就是說，除了《註冊規則》附表1所列的資格可直接換證執業，其他資格都需要額外接受指定臨床訓練和考試等關卡。在2024年元旦之前，持國立台灣大學頒授的獸醫學士學位被視同附表1所列資格；至於國立中興大學頒授的獸醫學士學位則屬於附表2，即畢業後回港仍需要完成半年的臨床訓練才可執業。

同樣被列在《註冊規則》附表1的大學，尚有英國、愛爾蘭、澳洲、新西蘭、美國、加拿大和南非等地的院校，包括劍橋大學、愛丁堡大學、倫敦大學、都柏林聖三一學院、墨爾本大學、悉尼大學、加州大學戴維斯分校、喬治亞大學、賓夕 法尼亞大學和蒙特利爾大學等。在最新修訂的《註冊規則》中，在2024年元旦之後，除了國立台灣大學和國立中興大學被除名，其餘海外院校均無更動。



消息傳出後，各界紛紛猜測台大及中興兩校被除名的原因。一種說法，是城市大學獸醫學院自2017年起培訓的首批「港產獸醫」，將於2023年畢業，同時教資會亦支持城大在2019/2020學年起，開辦資助六年制獸醫學士學位課程，令人懷疑是次修訂是否為保障港產獸醫鋪路。不過，據傳媒翻查VSB資料，本港約有千名註冊獸醫，當中約150人持台灣學歷，佔市場僅15%，香港大多數執業者均在英國和澳洲畢業。如果是擔心本地獸醫過剩而收緊引入「海外獸醫」的安排，並沒有道理只針對台灣培訓出來的獸醫。

圖為台大醫院。（網上圖片）

台灣讀獸醫價廉物美 是基層港人難得上流途徑 不應輕易扼殺



當然，有人可能認為與質素有關。但香港引入台灣學歷的獸醫並非近年的事，根據VSB資料，有部分獸醫早在八十年代便畢業於台大，註冊於1998年，二十年來大批台灣背景的獸醫為市民服務，未聞醫術有明顯不如人之說。而事實上，台灣的實習環境不但較香港能接觸較多動物，而且台灣與香港同屬華人社會，學生實習時須接觸不同寵物的主人，亦有利學生適應本地的執業環境。



再者，根據《香港01》早前的報道，台大獸醫系向來是升學的搶手科目，近年循台灣海外聯合招生途徑報讀台大獸醫系的港生都接近300人，但台大最終只會錄取5至6名學生左右。台大校方指，文憑試考生五科總分至少要有25分，才有機會被獸醫系錄取。



更何況，在今天上流環境趨勢艱難，「荀工」買少見少的香港，做獸醫對很多人來說除了可以滿足使命感之外，也是一份收入不錯的工作。據非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪表示，新入行獸醫月薪中位數為3萬元，經3至4年時間累積經驗，月入可達10萬元。在城大開辦獸醫課程之前，如果香港人想做獸醫，去英國或澳洲讀的話，讀畢整個課程光學費就動輒逾百萬、甚至數百萬港元，還未計當地的住宿和生活費，這水平絕非香港基層家庭以至「窮中產」所能負擔。相反，如果香港人去台灣讀獸醫，以台大為例，總學費不足20萬港元，生活費也較低，可說是港人基層子弟一條不錯的上流途徑。

圖為台大傅鐘廣場。紀念國民政府遷台後首任校長和歷史學家傅斯年。傅鐘每次響21下，據傳是因為傅斯年認為「一天只有二十一小時，剩下的三小時是用來沉思的。」（中央社）

這條上流途徑其實並非理所當然的。稍有常識都知，讀一個5至6年的獸醫課程卻只需付出不足20萬港元的學費，背後必定有當地政府的資助。在台灣，國立大學的課程遠比私立大學價廉物美，就是這個道理。理論上要享有政府資助，必須是對當地有貢獻的公民，但港人子弟赴台灣升學，卻能夠享有與台灣本地人一樣的學費，並不會被視作「外籍生」，正是因為台灣當局數十年來推行的「僑教政策」，將港人學子視同海外華人子弟，秉持「凡中華兒女均應有就學機會」的理念所致，港人本應加以珍惜。



但很可惜的是，據台北經濟文化辦事處指，是次VSB改制，其提出的理據是台灣課程未加入國際認證系統，例如北美、歐洲和紐澳的認證。但此說也令人疑惑，如果台灣獸醫是新開課程，香港對其質素有所保留，故需要國際認證以作參考，是可以理解的。但香港引入台灣畢業的獸醫已有經年，不論是台大還是中興，香港方面對有關院校培訓出來的獸醫質素如何，是否符合要求，理應已有定見。如果質素確實未如理想，便應據實告之社會；但如果純粹是因為官僚作業，盲目迎合所謂「國際認證」，而要求對方額外耗費資源配合，終因小失大，令本地學子失去一條優質的升學以及回流執業的途徑，恐怕只會賠了夫人又折兵，亦難令心懷獸醫夢想，而又家庭經濟條件有限的本地學子所心服。