文翠珊淚別相位　脫歐的沉重教訓

英國唐寧街十號首相府門外，從來都是一個成王敗寇之地。三年前，文翠珊擊敗群英，在此矢言要帶領英國脫歐；三年後，她一事無成，只能黯淡宣布下台，淚水更忍不住奪眶而出。 原想成為新一代政治家、鐵娘子二號，最終結局何以如此？

文翠珊或許未曾言及，要做「新一代鐵娘子」，但她作風硬朗，不畏黨內群雄，還以「難纏的女人」（bloody difficult woman）自居，足見她的自信和自我定位。

文翠珊自信，所以明知脫歐談判荊棘滿途，仍然迎難而上。她的最大願景，是達成協議、帶領英國翻開歷史性一頁，她以「脫歐首相」的身份青史留名。

保守黨以公投來擺平黨爭

然而，脫歐打從一開始，已經走錯方向。不少人也記得，英國保守黨多年來在疑歐和親歐之間掙扎，強如戴卓爾夫人也因為外相賀維不忿而別，終要下台；馬卓安未能平息黨內分歧，97年大選遭工黨貝理雅擊潰；卡梅倫則押下重注舉行公投，結果豪賭失敗，拱手讓出相位。

脫歐的錯，在於保守黨政客自私自利，欲以公投和民意來擺明黨內不同聲音。公投固然是反映民意的機制，但要發揮得好，必須在制度和政治文化上配合，好像瑞士那樣。保守黨將脫歐這種複雜議題，一下子拋出社會，要求英國人在短短數個月內作出抉擇，加上約翰遜（Boris Johnson）等政客在拉票時誤導選民，最終英國社會撕裂，公投結果被指不能反映真正民意。對於政府施政和談判，根本起不到任何有意義的作用。

提前大選屬致命錯誤

脫歐的錯，除了保守黨之外，也在於文翠珊自己走錯了歷史一步。2016年她接任首相之時，保守黨仍在下議院佔大多數議席，但文翠珊卻在2017年下令提前大選，原意贏得更多議席，最終卻在社會政策、民生議題等上不敵左翼工黨，不只賠上多個議席，更加失去國會主導權。從某個角度看，文翠珊與保守黨的根本性問題相似，都是以一己政治利益為先，並以為可以透過民主選舉，達到他們預期的政治結果，卻未曾想過萬一選舉結果不如預期，會如何苦了自己以及苦了社會。

經濟融合本要有所犧牲

再者，英國的國會議員和政治為了討好民眾，一直說些似是而非、不能實現的空話，例如文翠珊理應能夠迫使歐盟讓步。然而，英國能否取得一份好的脫歐協議，不只是歐盟讓步與否的問題，而是他們必須有所取捨。在過去一年，哈佛經濟學家Dani Rodrik的「三難理論」多次被人引用，指出在脫歐談判中，英國須在經貿關係、國家主權和民主政治中放棄一個，而不能三者全要。

文翠珊下台：文翠珊一直扭盡六壬，希望保住首相位置。（路透社）

當然，這樣說，並不代表大局早已注定。歷史沒有如果，但文翠珊若能取得黨內脫歐、留歐議員的支持，或一早放下身段，與工黨展開跨黨派合作，能夠走出一條血路並非完全不可能。只是在這三年之間，文翠珊卻未能展現出政治家應有的長袖善舞，反而一直樹敵和被圍攻，最終連下議院領袖利雅華（Andrea Leadsom）等重要人物也辭職作反，文翠珊只能黯淡下台。

坦白說，文翠珊要淚別相位，雖有時勢、人事的因素摻雜其中，非完全她所能控制，誠如其在辭職演說中所言，脫歐談判是「非戰時政府面對的最大挑戰」，但她亦有部分責任，畢竟政治家從來都不容易做，要有智慧和耐性克服種種困難。文翠珊的失敗，可謂給所有有意從政、以政治家為志業的有心人，上了沉重而寶貴的一課。