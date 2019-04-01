文翠珊政治生命作最後倒數　提前大選會否有力回天？

「精神錯亂，是一遍又一遍地重複做同一件事，而期待會有不同的結果。」（Doing the same thing over and over again and expecting different results.）這句被指是愛因斯坦名言的諺語套用在今天的英國首相文翠珊，竟是如斯合適。文翠珊上周五（3月29日）攜其脫歐協議在國會第三度表決，結果再次鎩羽而歸。「01觀點」曾半開玩笑的指，根據前兩次投票票數支持與反對兩陣營差距的收窄幅度，英國國會只要表決四次，便可以通過方案，會否一語成讖？答案也許很快便揭曉，原因是文翠珊或在今天再提交其脫歐協議讓國會第四度表決。

「01觀點」早前指出，在英國下議院在兩度否決文翠珊提交的脫歐方案後，上周三（3月27日）再全數否決從無協議脫歐到留在歐盟關稅同盟方案等八個由「硬」到「軟」的不同脫歐選項。現時要期望這個國會對脫歐達成任何有意義的共識，無疑是刻舟求劍，緣木求魚。現時餘下的選項，以解散國會提前大選最能突破困局，而恰巧文翠珊日前也表明，若協議再遭否決，將會尋求提前大選以圖打破困局。

文翠珊周三（27日）終於使出最後殺着，在超過300名保守黨議員面前，表示願意交出首相之位，以換取他們支持其脫歐協議。（美聯社）

本來今年初工黨內部分裂，黨內溫和派因脫歐問題等與黨魁郝爾彬不和而出走，另起爐灶成立獨立小組，令工黨民望拾級而下，一度被保守黨拋離10個百分點。然而大選消息剛傳出，最新民調顯示工黨反領先五個百分點，民意有反彈的趨勢。面對形勢有所逆轉，文翠珊遭黨內批評提前大選的做法輕率，隨時斷送保守黨江山，矢言力阻須國會三分二支持的解散國會動議。

而文翠珊心裏亦似乎有其盤算：要不乖乖通過我的方案，終止這場鬧劇，要不全黨下野，無論親歐還是脫歐派，都別指望坐我的相位。把自己快將燃燒殆盡的政治生命押上去，就是要跟黨內冥頑不靈的硬脫歐派叫陣。在如此脫歐烈火中捨己為國，雄心壯志得來竟有點淒美。

文翠珊捱到今時今刻，真是殊不簡單。但其擁有堅毅不拔的意志同時，卻欠缺了帶領國家走出困局的創造力。不少評論一直有微言，指文翠珊固執死板，不會變通，雖然很忠實的執行脫歐議程，卻欠缺了談判所需的靈活特質。就連自詡為談判大師的特朗普，亦多次抽水，指文翠珊不懂談判。

自詡為談判大師的美國總統特朗普，多次抽水，指文翠珊不懂與歐盟談判。。（路透社）

文翠珊上台以來對脫歐問題曾有三大錯判，令之有如抱薪救火，使本來兇險的形勢更為嚴峻。第一大錯判是文翠珊當初過於自信，自以為可以在今年3月29日前與歐盟達成一個橫跨商貿、金融、入境、保安、愛爾蘭邊界等諸多複雜問題的方案，然後得到國會通過而順利脫歐，結果未談判便先啟動《里斯本條約》第50條。結果當下議院在離脫歐死線不及三個月前否決方案時，文翠珊頓時方寸大亂，為了趕及3月29日前脫歐只得藥石亂投，令國家陷入憲政危機。

而文翠珊輕視其對手工黨的郝爾彬，也令自己陷入險地。文翠珊本來在下議院有着17席的多數優勢，但在目睹自己於民調中拋離工黨有21個百分點之多而見獵心喜，因此而聲稱要加強自己在脫歐談判的籌碼而貿然在2017年提前大選，除了高估了自己的勝算，亦低估了低下階層在保守黨治下七年緊縮政策下捱苦的憤怒。郝爾彬左傾政綱意外獲得回響，在民調中強勢反彈，而文翠珊拒絕出席選舉辯論，亦顯示出一副目中無人的傲慢。結果文翠珊失落國會大多數，被迫與硬脫歐派的北愛爾蘭民主統一黨合作。脫歐議程被硬脫歐派騎劫，自文翠珊失落國會多數始。貿然舉行大選，為其二大錯判。

郝爾彬領導的工黨是2017年英國大選最大贏家，國會下議院增加29個議席。（路透社）

文翠珊輸了國會控制權後，黨內地位已經搖搖欲墜。硬脫歐派對其多次逼宮，而文翠珊又不停對之讓步，亦對本來已慘不忍睹的亂局根本沒有任何正面作用。本來如此關乎國家未來百年國運的重大議題，身為一國之首應有胸襟與視野，尋求跨黨派合作，組織能夠代表全國的聯合政府。英國在兩次大戰以及1929年經濟大蕭條此等嚴峻時刻時，亦曾組織過跨黨派的聯合政府。然而文翠珊一開始便將工黨排拒於脫歐議程之外，將談判包攬為保守黨一黨私屬，是置黨派利益於國家利益之上。結果當文翠珊方案在國會遭遇歷史性慘敗，令之受盡屈辱者不是其死對頭郝爾彬，而是自己黨友的叛變，此乃文翠珊三大錯判。

文翠珊應承黨友在通過脫歐協議後辭職，其政治生命已經作最後倒數，正是放手一博的時機。文翠珊稱若然其方案第四度否決，將解散國會提前大選，此能否以退為進，逼使黨內硬脫歐派就範，未可知也。然而就如電影《蝙蝠俠—黑夜之神》一句經典對白：「要不便死去成為人們心中的英雄，要不便一路活着看着自己變成大奸角。」（You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain.）

身未升騰思退步，功成應憶去時言。選舉近了，山雨欲來，英國今後能往何處去，往後百年的國運又是如何，將全繫於文翠珊本周的抉擇。