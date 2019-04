文翠珊政治生命作最後倒數　提前大選會否有力回天？

「精神錯亂,是一遍又一遍地重複做同一件事,而期待會有不同的結果。」(Doing the same thing over and over again and expecting different results.)這句被指是愛因斯坦名言的諺語套用在今天的英國首相文翠珊,竟是如斯合適。文翠珊上周五(3月29日)攜其脫歐協議在國會第三度表決,結果再次鎩羽而歸。「01觀點」曾半開玩笑的指,根據前兩次投票票數支持與反對兩陣營差距的收窄幅度,英國國會只要表決四次,便可以通過方案,會否一語成讖?答案也許很快便揭曉,原因是文翠珊或在今天再提交其脫歐協議讓國會第四度表決。

「01觀點」早前指出,在英國下議院在兩度否決文翠珊提交的脫歐方案後,上周三(3月27日)再全數否決從無協議脫歐到留在歐盟關稅同盟方案等八個由「硬」到「軟」的不同脫歐選項。現時要期望這個國會對脫歐達成任何有意義的共識,無疑是刻舟求劍,緣木求魚。現時餘下的選項,以解散國會提前大選最能突破困局,而恰巧文翠珊日前也表明,若協議再遭否決,將會尋求提前大選以圖打破困局。

文翠珊周三(27日)終於使出最後殺着,在超過300名保守黨議員面前,表示願意交出首相之位,以換取他們支持其脫歐協議。(美聯社)

本來今年初工黨內部分裂,黨內溫和派因脫歐問題等與黨魁郝爾彬不和而出走,另起爐灶成立獨立小組,令工黨民望拾級而下,一度被保守黨拋離10個百分點。然而大選消息剛傳出,最新民調顯示工黨反領先五個百分點,民意有反彈的趨勢。面對形勢有所逆轉,文翠珊遭黨內批評提前大選的做法輕率,隨時斷送保守黨江山,矢言力阻須國會三分二支持的解散國會動議。

而文翠珊心裏亦似乎有其盤算:要不乖乖通過我的方案,終止這場鬧劇,要不全黨下野,無論親歐還是脫歐派,都別指望坐我的相位。把自己快將燃燒殆盡的政治生命押上去,就是要跟黨內冥頑不靈的硬脫歐派叫陣。在如此脫歐烈火中捨己為國,雄心壯志得來竟有點淒美。

文翠珊捱到今時今刻,真是殊不簡單。但其擁有堅毅不拔的意志同時,卻欠缺了帶領國家走出困局的創造力。不少評論一直有微言,指文翠珊固執死板,不會變通,雖然很忠實的執行脫歐議程,卻欠缺了談判所需的靈活特質。就連自詡為談判大師的特朗普,亦多次抽水,指文翠珊不懂談判。

自詡為談判大師的美國總統特朗普,多次抽水,指文翠珊不懂與歐盟談判。。(路透社)

文翠珊上台以來對脫歐問題曾有三大錯判,令之有如抱薪救火,使本來兇險的形勢更為嚴峻。第一大錯判是文翠珊當初過於自信,自以為可以在今年3月29日前與歐盟達成一個橫跨商貿、金融、入境、保安、愛爾蘭邊界等諸多複雜問題的方案,然後得到國會通過而順利脫歐,結果未談判便先啟動《里斯本條約》第50條。結果當下議院在離脫歐死線不及三個月前否決方案時,文翠珊頓時方寸大亂,為了趕及3月29日前脫歐只得藥石亂投,令國家陷入憲政危機。

而文翠珊輕視其對手工黨的郝爾彬,也令自己陷入險地。文翠珊本來在下議院有着17席的多數優勢,但在目睹自己於民調中拋離工黨有21個百分點之多而見獵心喜,因此而聲稱要加強自己在脫歐談判的籌碼而貿然在2017年提前大選,除了高估了自己的勝算,亦低估了低下階層在保守黨治下七年緊縮政策下捱苦的憤怒。郝爾彬左傾政綱意外獲得回響,在民調中強勢反彈,而文翠珊拒絕出席選舉辯論,亦顯示出一副目中無人的傲慢。結果文翠珊失落國會大多數,被迫與硬脫歐派的北愛爾蘭民主統一黨合作。脫歐議程被硬脫歐派騎劫,自文翠珊失落國會多數始。貿然舉行大選,為其二大錯判。

郝爾彬領導的工黨是2017年英國大選最大贏家,國會下議院增加29個議席。(路透社)

文翠珊輸了國會控制權後,黨內地位已經搖搖欲墜。硬脫歐派對其多次逼宮,而文翠珊又不停對之讓步,亦對本來已慘不忍睹的亂局根本沒有任何正面作用。本來如此關乎國家未來百年國運的重大議題,身為一國之首應有胸襟與視野,尋求跨黨派合作,組織能夠代表全國的聯合政府。英國在兩次大戰以及1929年經濟大蕭條此等嚴峻時刻時,亦曾組織過跨黨派的聯合政府。然而文翠珊一開始便將工黨排拒於脫歐議程之外,將談判包攬為保守黨一黨私屬,是置黨派利益於國家利益之上。結果當文翠珊方案在國會遭遇歷史性慘敗,令之受盡屈辱者不是其死對頭郝爾彬,而是自己黨友的叛變,此乃文翠珊三大錯判。

文翠珊應承黨友在通過脫歐協議後辭職,其政治生命已經作最後倒數,正是放手一博的時機。文翠珊稱若然其方案第四度否決,將解散國會提前大選,此能否以退為進,逼使黨內硬脫歐派就範,未可知也。然而就如電影《蝙蝠俠—黑夜之神》一句經典對白:「要不便死去成為人們心中的英雄,要不便一路活着看着自己變成大奸角。」(You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain.)

身未升騰思退步,功成應憶去時言。選舉近了,山雨欲來,英國今後能往何處去,往後百年的國運又是如何,將全繫於文翠珊本周的抉擇。