【懲教造假】200懲教人員跑步試集體造假　大律師指涉違3罪可入獄

《香港01》周一（27日）揭發，大嶼山塘福懲教所逾200名軍裝職員，缺席今年3至4月舉行的周年跑步體能測試。但懲教署指，測試已如期完成，職員亦已獲「補鐘」。 廉政公署前總調查主任查錫我，以及法政匯思成員田奇睿均指，涉事懲教人員涉違反串謀詐騙、虛假文書，以及公職人員行為失當等刑事罪行，而憑文件和錄影已足以檢控。 立法會保安事務委員會副主席涂謹申認為，事件嚴重、涉事者眾，敦促懲教署嚴肅調查，署長亦應同時調查，其他懲教院所有否同類問題。

《香港01》周一（27日）報道，大嶼山塘福懲教所逾200名軍裝職員，缺席今年3至4月舉行的周年跑步體能測試。但懲教署指，測試已如期完成，職員亦已獲「補鐘」。（香港01記者攝）

查錫我：涉違3罪 廉署大機會受理

《香港01》周一（27日）揭發，大嶼山塘福懲教所逾200名軍裝職員，缺席今年3至4月舉行的周年跑步體能測試。



現職大律師的查錫我接受《香港01》訪問指，事件中有人無跑步卻可「補鐘」，因而獲益，相反，政府就因有人虛構「補鐘」理由而蒙受損失，認為情節已構成製造及行使虛假文書罪，以及串謀詐騙罪。他強調，即使涉事者無獲益，亦構成公職人員行為失當罪。

查續指，如有市民向廉政公署舉報事件並提供資料，署方很大機會受理，而傳媒報道的證據應已足夠作出檢控。他補充，政府總部的電子檔案，多年前已可追查紀錄曾否刪改，而即使資料遭刪除，調查人員亦有方法回復檔案。

串謀詐騙、虛假文書及公職人員行為失當，均屬罪成可判囚的刑事罪行，根據現行法例，前兩項最高可分別判囚14年，而公職人員行為失當最高可判囚七年。

懲教署周年跑步試爆造假醜聞。廉署前總調查主任、大律師查錫我認為，涉事懲教人員已涉違反串謀詐騙、製造及行使虛假文書，以及公職人員行為失當罪。（資料圖片／梁鵬威攝）

田奇睿：有份簽名難脫身 上司指使非抗辯理由

大律師田奇睿解釋，由於涉事懲教人員曾就自己的「補鐘」紀錄簽名，難以不知情為由「甩身」，而懲教院所約定俗成的文化、上司指使等等，俱不能作抗辯理由。

他指出，若律政司決定提控，被控對象必然包括填寫跑步試紀綠的體育教練，如中高層本應考試但缺席，卻又為自己及他人的跑步及「補鐘」紀錄加簽，同樣難以脫身。

田續指，按傳媒報道的資料，理論上控方能取得充足證據，集體檢控涉事逾200名職員，不過如有人在檢控初期願意轉為污點證人，或可獲減刑期甚至撤銷控罪。

《香港01》取得塘福懲教所一份2015年的補時紀綠，顯示職員就周年體能測試（Annual Fitness Test）填寫「補鐘一小時」，並須自行簽名作實（黃色標示）。其後，組別主管及核准人員需要加簽核實及批准（紅色標示）；紀錄的左下方註明，核准人員必須為總懲教主任或以上職級（紅線示）。（塘福懲教所2015年補時紀綠）

補鐘經軍裝及管理層簽署

《香港01》記者今年3至4月，按塘福懲教所內部通告公布的12節跑步試時段，到場實地觀察，並用隱蔽攝錄機紀錄考試情況，發現該院所逾200名軍裝職員及考官集體缺席，但懲教署回覆指跑步試已完成，職員已獲「補鐘」。

一名懲教署消息人士向記者指，周年跑步試的實際操作，是由負責的體育教練按上班紀錄，填寫已跑步的職員名單，而該院所向來「約定俗成缺席考試」，因此絕大部分職員甚至從未到場為自己「簽到」，不過其後會獲院方批准「補鐘」。

按塘福懲教所一份2015年的補時紀綠（見下圖），職員需於個人補時紀錄表，就「補鐘」原因及時數簽署作實，然後再由其組別主管、即院所内的高級懲教主任，以及總懲教主任簽署核實及核准。完成後，職員可再安排補時，例如提早下班。

翻查政府電話簿，目前塘福懲教所分別有三位總懲教主任，以及七位高級懲教主任。

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