【懲教造假】記者實地視察　200懲教員跑步試全缺席　造假獲補鐘

大嶼山塘福懲教所今年3至4月，為逾200名軍裝職員舉行周年跑步體能測試。《香港01》記者實地觀察及拍攝全部12日考試，發現無任何考官及軍裝職員出席。 一名懲教署職員指，大部分塘福職員是由體育教練，按上班紀錄代為簽到，偽造考試紀錄，亦有小部分人只簽名當出席，全體職員實際上都無跑步。 記者向懲教署查詢考試紀錄是否涉造假，署方死撐跑步試已如期舉行，又指有管理人員監考，而於工餘時間參加考試的職員已獲「補鐘」。 大律師指，涉事懲教人員涉違反串謀詐騙、虛假文書，以及公職人員行為失當，罪成可判囚。立法會議員認為，事件嚴重，涉事者眾，敦促懲教署嚴肅調查。

懲教署周年體能跑步測試爆集體造假醜聞。塘福懲教所一份以總懲教主任名義發出的內部通告，公布今年3至4月舉行12節跑步及步行測試（紅線示），並定明職員除非有健康理由，否則必須參加（黃色標示）。不過記者現場直擊，並用隱蔽鏡頭拍下情況，發現職員、考官都無出現。不過，懲教署回覆指考試已完成。（塘福內部通告）

總懲教主任發通告 定明所有適齡職員須參加

懲教署規定，50歲以下軍裝職員每年必須完成兩部分的體能測試，包括2.4公里限時跑步測試或4.8公里限時步行，以及量度體重指標（BMI）。《香港01》取得塘福懲教所的內部通告，公布今年3月至4月，在懲教所附近的塘福引水道舉行12節跑步及步行測試。

據了解，該懲教所約有300名職員，當中超過200人為50歲以下的軍裝職員；按規定，他們必須參加周年跑步或步行測試。

該內部通告以塘福總懲教主任（行政）的名義發出，註明除非獲醫生證明健康狀況不佳，否則「所有適齡之軍裝職員均需參與測驗」。12節測試分12日舉行，每節長一小時，而「左班」、「右班」及「中班」等三個更分的軍裝職員，各獲編排四節測試。

懲教署周年體能跑步測試爆集體造假醜聞。《香港01》記者現場直擊塘福懲教所12日跑步試，並用隱蔽鏡頭拍下情況，發現職員、考官都無出現。不過，懲教署回覆指考試已完成。（香港01製圖）

記者12日觀察、拍攝 無任何懲教人員跑步

塘福引水道位於鳳凰徑第十段，與塘福懲教所僅距數十米。今年3至4月，引水道入口及距離入口1.2公里處，分別出現寫有「集合點」及「1200」的指示牌。

記者扮成行山客，於12節測試舉行的時間到塘福引水道觀察，每次均在入口（即「集合點」指示牌旁）的樹上放置隱蔽鏡頭（見上圖），並在跑道另一位置包括入口前斜路、燒烤場，或1.2公里處（即「1200」指示牌）的山坡上，放置第二個隱蔽鏡頭。

除了兩個隱蔽鏡頭，記者隨機於跑道的其他位置等候，觀察跑步測試的實際情況。根據觀察及拍攝紀錄，僅兩天有懲教人員在入口短暫現身，包括3月5日一名穿黑衣及懲教署綠色長褲的懲教人員短暫出現，以及3月12日另一名懲教軍裝人員在入口探頭然後轉身離開。

綜合12日觀察，現場不僅無任何懲教人員跑步，連負責計時和紀錄的體育教練，和監督考試的考官亦不見人。相反，20多個小時的錄影片段，只拍到踩單車及行山人士經過，亦有漁護署車輛及警車駛過，唯獨記者預期看到懲教人員跑步的情況，全無出現。

此外，記者3月13日前往塘福引水道途中，曾看到兩名穿着懲教體育教練制服的人員，在考試前約10分鐘，坐在懲教所門口的巴士站聊天。不過兩人當日並無進入引水道。

懲教署周年體能跑步測試爆集體造假醜聞。記者放置的隱蔽鏡頭，僅於跑步試舉行的其中兩日，拍攝到懲教人員在考試場地短暫出現（紅圈示），其餘時間既不見職員跑步，亦不見考官監考。圖為3月12日的跑步試場地入口片段截圖。（香港01記者攝）

職員、管理層為假紀錄簽署作實 無跑照補鐘

一名懲教署職員向記者指，大部分塘福職員是由體育教練，按上班紀錄代為簽到，偽造考試紀錄，亦有小部分人只簽名當出席，全體職員實際上都無跑步，考官亦無監考。由於跑步試於工餘時間舉行，職員試後更獲「補鐘」一小時。

按塘福懲教所一份2015年的補時紀綠（見下圖），職員需於個人補時紀錄表，就「補鐘」原因及時數簽署作實，然後再由其組別主管、即院所内的高級懲教主任，以及總懲教主任簽署核實及核准。完成後，職員可再安排補時，例如提早下班。

該名職員透露，雖然塘福全體職員均無考跑步試，但該院所本月中已安排全體職員，就周年跑步試填寫紀錄，相關人員其後加簽作實。

懲教署周年體能跑步測試爆集體造假醜聞。《香港01》取得塘福懲教所一份2015年的補時紀綠，顯示職員就周年體能測試（Annual Fitness Test）填寫「補鐘一小時」，並須自行簽名作實（黃色標示）。其後，組別主管及核准人員需要加簽核實及批准（紅色標示）；紀錄的左下方註明，核准人員必須為總懲教主任或以上職級（紅線示）。（塘福懲教所2015年補時紀綠）

塘福職員：有跑步、已補鐘

記者上周在塘福懲教所外，向剛下班的職員查詢有否參加跑步測試，以及是否已獲「補鐘」。數名職員受訪時對跑步試的安排閃爍其詞，起初不願正面回應，但在記者多次追問下，兩人均稱自己有參加跑步試，並已獲「補鐘」。

此外，有職員確定跑步測試於塘福引水道舉行，但自稱已年滿50歲，因而毋須參加。他又表示，聽過其他職員抱怨，不欲參加跑步測試，記者追問原因，他僅回應「無問過他們」，又認為懲教署應仿傚警隊，取消周年體能測試，但不願說明原因。

懲教署周年體能跑步測試爆集體造假醜聞。記者5月底在塘福懲教所外，向職員查詢有否參加跑步測試，以及是否已獲「補鐘」。有職員起初對跑步試的安排閃爍其詞，但在記者多次追問下，聲稱自己有參加跑步試，並已獲「補鐘」。（香港01記者攝）

大律師：涉違3罪廉署可查 涂謹申促懲署嚴肅調查

廉政公署前總調查主任查錫我，以及法政匯思成員田奇睿均指，所有涉事懲教人員，不論職級，明顯已涉及串謀詐騙、製造及行使虛假文書，及公職人員行為失當等刑事罪行，直言如廉政公署等執法機構接獲舉報，很大機會受理。

立法會保安事務委員會副主席、民主黨涂謹申則認為，事件涉及假文書、騙取政府津貼，且涉事者眾，敦促懲教署嚴肅調查，又指署方應同時調查其他院所有否同類問題。

涂續指，跑步試旨在檢視懲教人員的體能，能否勝任其崗位，考試如涉造假，職員體能不達標亦能繼續工作，無法保護自己及在囚人士安全，後果嚴重。他表示，保安事務委員會有需要去信懲署，要求交代調查結果，讓公眾了解情況。

懲教署周年體能跑步測試爆集體造假醜聞。大律師指，所有涉事的懲教人員，不論職級，明顯已涉違反串謀詐騙、虛假文書，以及公職人員行為失當等刑事罪行，直言如廉政公署等執法機構接獲舉報，很大機會受理。（香港01記者攝）

懲教署堅稱測試已完成 有管理人員現場監察

《香港01》本月中附上內部通告向懲教署查詢，塘福懲教所的周年跑步測試是否按時完成，而參加測試的職員是否已獲「補鐘」。署方發言人回覆確認，除一節測試因天雨取消外，其餘11節測試如常舉行，「幾百名職員已跑完」，而參與的職員全部已獲「補鐘」。

記者上周二（21日）再向署方查詢，塘福懲教所的周年跑步試是否涉造假、測試由誰監督、記錄及核實，以及職員無跑步卻獲「補鐘」是否涉違反法例、公務員守則及署方指引等問題。

署方回應僅重申，體能測試已完成，並按機制指派院所管理人員現場監察，所有於工作以外時間接受測驗的職員已獲補時作償。發言人表示，非常注重職員的操守，如發現任何違紀行為，必定嚴肅處理，並歡迎傳媒就投訴提供資料，以便跟進。

懲教署周年體能跑步測試爆集體造假醜聞。署方回應僅重申，體能測試已完成，並按機制指派院所管理人員現場監察，所有於工作以外時間接受測驗的職員已獲補時作償。（資料圖片）

塘福去年爆囚犯打鬥 管理混亂

位於大嶼山南的塘福懲教所，屬於中度設防男子監獄，現收容逾660名犯人。該院所去年爆出管理混亂，囚犯打鬥事件。去年12月5日，《香港01》接獲該懲教所的閉路電視片段，顯示工場內有囚犯赤裸上身，其後有人毆鬥及「起飛腳」，直至職員趕至調停，打鬥才告平息。

2016年，香港眾志主席羅冠聰因重奪公民廣場案，被裁定「煽動他人參與非法集會」罪成，原審被判社會服務令，律政司不服上訴，高等法院改判羅監禁八個月，當時他在塘福懲教所服刑，其後獲准保釋。去年2月，終審法院裁定羅上訴得直，維持社會服務令判決。

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