英國保守黨瀕滅黨邊緣　「香港之子」能否有力回天？

文翠珊淚灑唐寧街後，英國政壇很快變被歐洲大選的新聞蓋過。有近二百年歷史的保守黨在選舉中幾近全滅，不僅由上屆的19席急速下跌至四席，得票率更首次跌至單位數，僅得8.8%，不只落後於硬脫歐派旗手法拉奇（Nigel Farage）脫歐黨的三成得票，也比不上主張二次公投的小黨自民黨、綠黨，以及傳統宿敵工黨。國內大選的最新民調亦反映保守黨的嚴重危機，支持率跌至得19%，比起自民黨的24%及脫歐黨的22%還要低，若現時舉行大選，保守黨將狂輸208席，國會中僅餘110席，創下創黨史上大敗，淪為第四大黨。

要保住保守黨此百年老店，下任黨魁要面對比文翠珊更差的開局，將有化腐朽為神奇之功力。現時在黨內大熱人選，非前外相約翰遜（Boris Johnson）莫屬。有如「小特朗普」的約翰遜，頭髮蓬鬆、行為出格、形象鮮明，確是拯救保守黨於亡黨邊緣的人選。而且約翰遜是黨內硬脫歐派的代表人物，在公投期間大力為脫歐拉票，鋒芒畢露，一躍成為脫歐派領袖。然而成也脫歐，敗也脫歐，約翰遜日前被傳召出庭，被指在公投拉票時誇大英國每周要向歐盟上繳3.5億英鎊，不實言論或構成公職人員行為不當罪，對其登上相位蒙上陰影。

立場善變的約翰遜，雖然自脫歐公投以來也以強硬脫歐派自居，不過有聲音就指他未必沒有可能成為能再次團結保守黨的黨魁人選。（路透社）

除了約翰遜外，對黨魁之位覬覦已久者，還有上次黨魁選舉中臨門叛離約翰遜的高文浩（Michael Gove）、辭任下議院領袖最終迫使文翠珊下台的利雅華（Andrea Leadsom）、早前因反對自己有份協商協議的前脫歐大臣藍韜文（Dominic Raab）、巴基斯坦移民後代的內政大臣賈偉德（Sajid Javid），皆為硬脫歐派。芸芸眾多參選者中，最有望能入主唐寧街的溫和派，只有娶了西安女子，在華文傳媒中有「中國女婿」之稱的現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）。

除了侯俊偉外，另一位在選前未曾為人熟悉的候選人，亦跟香港甚有淵源。這位外貌有點像電影《蜘蛛俠》中，演綠魔的威廉達福的國際發展大臣施達偉（Rory Stewart），1973年出生香港，其父親為英國情報機構MI6助理局長。施達偉少時入讀傳統貴族學校伊頓公學，後於牛津大學修讀歷史及哲學、政治學及經濟學，更曾擔任威廉及哈利王子的補習老師。他畢業後加入外交部，被派駐印尼、黑山等國，又在伊拉克戰爭中被派往當地，有過被武裝組織包圍等經歷。

施達偉除外交經驗豐富外，亦是一名出色作家，寫下多本記錄其在阿富汗、伊拉克經歷的獲獎作品。以其家世及學歷，恰如一個貴族氣息濃厚的保守黨人，而其多姿多彩的異國遊歷，亦充滿阿拉伯的勞倫斯所象徵的、那一種去古已遠的大英帝國昔日輝煌的影子。施達偉日前被爆他曾在伊朗一個婚禮上吸食過鴉片，更加令之散發一種舊時代帝國外交官的氣息。然而在今天民粹肆虐、孤立主義高漲的英國，這種舊派人物會得到多少支持，令人懷疑。

英國脫歐：外相侯俊偉被認為是保守黨內務實派人士，他表示如若擔任首相，會整合一支新的脫歐談判隊伍。（路透社）

然而施達偉在宣佈參選以來，也一改一眾西敏宮精英不吃人間煙火的形象，頻頻落區跟選民單對單對話，以拉近西敏宮與平民百姓的距離。他又不斷強調要重建國家團結，甚至要主張把地區議會去政黨化，令議會再不受制於黨派利益，更易建立共識，比起硬脫歐派煽動分化的言論，得到不少人另眼相看。留歐派對之更大為支持，稱他為跟約翰遜完全相反的男人，希望他能力阻約翰遜奪得相位。

不過隨着硬脫歐派及二次公投派在歐洲大選中創下佳績，脫歐黨及自民黨在國內大選民調中的支持度又持續攀升，民意愈見分化的趨勢十分明顯。當支持軟脫歐的兩個傳統大黨保守黨及工黨受挫，工黨黨魁郝爾彬受黨內要求轉軑支持二次公投的壓力日益加大，保守黨又以硬脫歐派人選為下任黨魁大熱，無論是「中國女婿」還是「香港之子」恐怕也無力回天，過去帝國的輝煌亦隨施達偉這類人物買少見少已漸遠。當蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）再度推出二次獨立公投草案，當初公投後「Great Britain」將變成「Little England」的戲言，或許會一語成讖。