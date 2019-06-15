【逃犯條例】民陣暫擱三罷　可為社會降溫

特首林鄭月娥周六（6月15日）暫緩《逃犯條例》修訂工作，部分人歡迎，部分人仍未「收貨」，要求全面撤回，但不論如何，此舉最少在短期內可以緩和局勢，避免再發生大規模衝突，這點是肯定的。而民間人權陣線隨後暫擱原定於下星期一（6月17日）的三罷，也可望讓社會回復正軌，做法務實可取。

政府選擇暫緩而非撤回修例，解釋是完善《逃犯條例》本屬好事，擔心撤回草案會予社會錯誤訊息。但不少反修例者堅持要求政府全面撤回草案，而非暫緩二讀，因為始終不信任政府，擔心政府隨時捲土重來啟動修例。

不論是否同意，政府都須正視，對於暫緩還是撤回，社會上已分成兩派。但與此同時，這個分歧不應該阻礙社會降溫，避免衝突再起。

2019年6月15日下午3時，特首林鄭月娥承認政府就《逃犯條例》解說有不足，宣布暫緩修例。（梁鵬威攝）

分歧不應阻礙降溫

表明不「收貨」的民陣，號召如期於星期日（6月16日）舉行反修例遊行，不難理解。而原計劃在星期一舉行的「三罷行動」（罷工、罷課、罷教）暫時擱置，則屬務實可取。民陣表示，他們此階段會做好宣傳工作，讓公眾理解「三罷」，一旦政府再次在立法會推動修例，他們才會發動三罷。

由於三罷茲事體大，甚至可以令社會暫停運作，民陣暫擱之法可以為社會降溫；另一方面，此舉亦可讓反對聲音和政府嘗試靜觀其變，而非短兵相接。