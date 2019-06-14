【逃犯條例】復歸理性　林鄭政府是時候聆聽社會聲音

6月12日大衝突後，立法會連續兩天暫緩會議，令《逃犯條例》的緊張局勢降溫。此時，特首林鄭月娥必須把握時機，重新掌握社會脈搏，回應合理的憂慮，解釋不必要的誤解。這場危機若能適時化解，其管治可謂上了寶貴一課；而不論建制還是民主派立法會議員，亦應務實審視條例，避免令事件再次升溫。

6月9日大遊行後，反對倉卒修例的民意相當清晰，惟政府當晚重申如期恢復二讀，可謂6月12日大衝突的近因。至於遠因，則為當局在諮詢修例時偏聽，為商界剔除部分移交罪行，卻沒有回應法律界的人權憂慮。甚至在星期四（6月13日），律政司司長鄭若驊閉門與法律界人士會晤，亦沒有邀請大律師公會及法律界選委。

政府緣何錯估民意？

值得留意的是，在大遊行後曾發聲明、支持政府修例的行政會議非官守成員，在星期四、五先後立場放軟，湯家驊、羅范淑芬等均表示不反對擱置，認為當下社會緊張，難以審議草案。建制派議員如梁美芬，也表示已聽到市民意見，不願意見到任何一方受傷。

毋庸置疑，不倉卒二讀，最少可以令衝突止息，政府亦可把握時間重新諮詢。不論特首林鄭月娥最終如何處理，她都必須汲取教訓。照道理，行會非官守成員來自主要政黨，可讓特首掌握社會民情。但在今次修例中，政府多次錯判形勢，無論是林鄭本人還是一眾助其把握民情的行會成員，都必須檢討為何如此「離地」，料不到民意如此強烈。

行會成員召集人陳智思表示，社會不能再加劇撕裂。（資料圖片 / 李澤彤攝）

長治須擺脫「數夠票」思維

在遠因方面，林鄭政府必須拋棄那種「數夠票」的管治思維。連日事態顯示，即使政府法案在立法會得到足夠議員支持，若然在社會惹起眾怒，強行通過亦無補於事。一方面，這會令市民走上街頭抗爭，使社會陷入衝突和撕裂；另一方面，建制派議員亦須顧及民意，總不願為了一個法案而接下來的選舉大敗而回。林鄭要成為一個政治家，就必須對自己要求更高，不能止於「數夠票」的低水平。

長遠而言，立法會議員不分黨派，均須務實看待《逃犯條例》修訂工作。所有人均會同意，完善逃犯引渡機制是好事，問題只是怎樣引渡。若然政府延長諮詢，建制派議員必須向政府反映民意，倘仍繼續唯唯諾諾，只是陷政府於不義；民主派議員亦應放下意識形態偏見，正視兩岸三地的司法互助需要，發揮代議士應有作用，提出合理的修例建議，絕對不能利用條例來動員甚至誤導群眾，換取政治籌碼。

這一役，社會和政府均已耗損，實須學懂這寶貴一課。