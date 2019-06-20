【逃犯條例】高層縱容害群之馬　警隊聲譽只會每況愈下

愈來愈多影片和報道佐證，六一二衝突中，前線警員不當使用武力，千計群眾圍困中信大廈門外，更險釀人踩人。警方必須交代，監警會亦須調查合理投訴。 任何組織皆有善人，有一些人將整隊警隊視之為惡，顯然是將問題簡化。我們更需正視，是怎樣的組織、制度，將一些警員的行為推向惡的一端。

民間質疑警方所用武力是否恰當，警務處處長盧偉聰日前解釋，警方在生命受威脅情況下，迫不得已使用武力驅散人群和控制場面。他強調警方用武時，嚴格依從警隊使用武力的相關指引，「昨日(6月12日)的情況下，我的同事使用武力是適當的。」（資料圖片）

警察在特定的情況下可以合乎比例原則的武力維護法紀，如果政府未能在制度上嚴加規管，而警隊肆意使用武力，其形象勢必一落千丈，甚至成為眾矢之的。為保警隊形象，警務處處長必須是其是非其非，政府也要設立完善監警會制度，以防市民有冤無路訴。

領導層袒護違規下屬 砌辭狡辯失民心

反對《逃犯條例》修訂的民情洶湧，政府有意為衝突降溫。在警方方面，處長盧偉聰改口風，不再堅持指事件是暴動，只是某些人涉干犯暴動罪，及後又無條件釋放部分被捕者。然而，這個做法未能消除民怨，一來，警方要解釋，如果只有少數市民犯暴動罪，為何警方要施放大量催淚彈，使用橡膠子彈、布袋彈等武器？二來，處長把下令動武的責任推給當場指揮官外，就沒有交代詳情，亦沒有回應各項過分使用武力的例子。

近日網上流傳更多影片和文字記錄，直斥警方無視在中信大廈的示威者近乎無路可退，仍然肆意施放催淚彈，險釀人踩人慘劇，明顯違反用武驅散的原意。警方不能再躲在鏡頭後，蒙混過關。

民眾不滿警方，非一朝一夕的事。港大民意研究計劃長期收集民眾對警務處表現的數據，在2011年之後，評分淨值（即滿意減去不滿意的百分比）開始轉差，在2010年底，淨值有64%，但到2011年底，淨值跌至49.1%，到本月初，淨值只有22.3%，是回歸以來最低。上任處長曾偉雄上場，是關鍵因素。

照理說，警務處處長應該對警員是其是非其非，因為只有這樣，才能夠杜絕害群之馬，維持形象。然而，一旦連處長也縱容違規個案，害群之馬將遺禍甚深。

佔領行動期間，曾偉雄曾對同袍稱「無做錯」，更指他們保護佔領人士如同「慈母」。（政府新聞圖片）

曾偉雄在該年初上任，接連挑起紛爭，在總理李克強訪港期間，有記者拍攝時被警員遮擋鏡頭。曾偉雄解釋時竟稱，警員眼見黑影掠過，本能用手阻擋，不少人對「黑影論」仍記憶猶新。

我們相信，絕大部分警員都是守規的，不會遮擋記者鏡頭，但曾偉雄竟然顛倒是非，不但令市民感到在侮辱他們的智慧，更加令基層警員以為，無論他們所為屬是屬非，上級也應該為他們出言辯解。

後在佔領行動期間，警隊施放催淚彈驅散示威者，反而觸發佔路運動，備受責難，但他在未經詳細調查前竟然支持下屬，稱「你哋冇做錯到」。在曾偉雄治下，警隊嚴厲對付示威者，卻對愈來愈多的警員違法個案束手無策，被捕人數由2009年的24人，增至2015年的35人。

外界一度以為盧偉聰接任曾偉雄，會緩和警民張力，結果只是一廂情願。市民看到三萬警員集會撐七警，還同聲大說粗口。警隊高層認為，內部士氣遠比專業形象重要，不惜犧牲後者。及至本月兩次衝突，盧偉聰以至政府今仍未為警員濫用武力，違反操守道歉及跟進違規個案，激化民憤。

圖片來源︰監警會年報。

監警會權力不足 無法制衡警隊

要維持警隊形象，有賴明辨是非的主事者，也有賴制衡警隊權力的制度。舉例來說，早年警隊貪污嚴重，殖民地政府成立廉政公署，目的之一就是杜絕警隊貪污。然而，今日的管治者對於近年連串的警民衝突毫無覺悟，未有正視監警會權力不足，一方面令少部分警員在衝突中有恃無恐地違反警例，另一方面也令市民感到警員猶如「法外之民」，就算犯了錯，也難以讓他們受到法律制裁。

「01觀點」多次提及，監警會無力制衡警隊，是警權過大的另一原因。外界不信任投訴警察課能公允調查，即使警方表示已成立一隊特別隊伍跟進六一二衝突投訴個案，並確保投訴處理在「陽光下進行」，亦未能挽回信心。

另一方面，監警會不能自行調查投訴，亦沒有處分和定案的權力，只能觀察、監察和覆檢投訴警察課的調查。尤有甚者，監警會投訴獲證明屬實的成功率低，2018年度的監警會報告顯示，只有不足一半指控獲得全面調查。更令人不解的是，外界預期六九和六一二衝突有機會失控，監警會也不派員觀察，自廢武功。雖然如此，衝突規模巨大，我們仍期望監警會利用手上權力，查明濫權真相，替受屈者找回公道。主席梁定邦日前回應，已成立專案小組處理六九遊行起的投訴，是正面信息。

警隊失控，領導層管治無方，造成警民對立；監督部門實權不夠，則是制度缺失。兩個因素結合，迅速「黑化」了警隊。因為即使有人心存良善，希望加入警隊守護公義，也很大可能被同袍或者上司影響。社會既已大破，只有大立才能復和，政府必須由頂層到底層，全面整治警政部門，執行任務、應對投訴時必須以理服人，並加強監察功能，去蕪存菁，一步步重建警民信任。