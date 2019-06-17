《逃犯條例》修訂　盡見行政會議困局

政府強推《逃犯條例》修訂，再多的道歉也不能挽回民望。行政會議身為政府協助行政長官決策的機構，而且拍板提交草案往立法會，責無旁貸。行會非官守成員犯了兩個大錯，一是在六九遊行後仍支持修例，漠視民怨，激發六一二衝突。二是衝突過後，部份成員公開批評政府失當，背離集體負責制。我們既須批評個別成員的言行，亦要點出背後的制度困局，推動改革，改善管治。

湯家驊說：「林鄭喺我心目中係一個好有能力嘅官員！」（資料圖片／林若勤攝）

大難臨頭各自飛 集體負責制還存在嗎？

在六九遊行後，行政會議非官守成員仍然發表聲明，一致支持政府修例。然而，在六一二衝突後，政府還未表態暫緩修例，但一個又一個行會成員離隊，湯家驊接受重新諮詢，又稱可暫緩通過，羅范淑芬同意加強諮詢。最堅實的支持者，好像只有林正財。

葉劉淑儀的言論更令人嘖嘖稱奇，她在周日的電視訪問中稱，基於行會集體負責制，所以之前一直支持政府修例。言下之意，即是她本身對修例有保留，只是口是心非，不能反對而已。

事實上，反對者在六九遊行已經充分表達不滿，行政會議仍硬推修例，是脫離民情。非官守成員來自民間，更有責任轉達民情，勸官員懸崖勒馬，避免局勢升級。若果官員仍是冥頑不靈，非官守成員應該考慮辭職明志。事後看來，非官守成員未能克盡其職，部份更諉過於人，令人側目。

曾宣布參選2017年行政長官選舉的行政會議成員葉劉淑儀，在宣誓與林鄭月娥握手。葉太於去年12月15日宣佈參選特首，經過77天選舉工程後，她只得「雙位數」提名票，與150票提名門檻有距離。在不夠提名票的情況下，她於3月1日提名期截止前宣佈放棄參選。（余俊亮攝）

再證行會聯盟鬆散不堪 亟須改革

整件爭議，再次揭示行政會議的制度充滿缺陷。行會的政黨成員未能與政府統一戰線，擔心流失選票是重要原因。

《基本法》規定行政長官不能有政黨背景，難以組織西方國家一黨或多黨制的內閣。在高官問責制落實後，行政會議經歷幾次改組，但架構改變不大，維持由決策局首長加上委任非官守成員組成，現時共 33 人。當中，16 人為非官守成員包括商界、勞工界和建制派政黨的正副主席，希望帶入政府以外的意見，而且負責推銷政府政策，包括在立法會通過議案。

多年運作證明，行政會議的聯盟鬆散不堪，各有盤算。官守成員即使有政黨背景，亦非落實所屬政黨的理念，而是跟從政府決策，不時會與政黨利益相左。政黨會擔憂政府議案會得罪市民，導致日後選舉失利，損害政黨生存，所以不會堅決支持政府到底。2003 年的廿三條立法，因為自由黨反對議案，最終擱置。今年初的三隧分流議案，政府遲遲未能取得建制派主導的立法會過半支持，唯有擱置。在行會內外，建制派成員不只一次埋怨，未能分享管治權力，卻要支持政府政策，有辱無榮。

毋容多說，行政長官林鄭月娥成為眾矢之的，未來施政舉步為艱，行政會議難以獨善其身。若然特首要釜底抽薪，必須改革行政會議制度。「01觀點」曾經提及，在不修改《基本法》的前提下，政府應考慮立《政黨法》，令行政長官與政黨有結盟機會，分享部分行政權予政黨，減少政府在關鍵議題上被孤立的機會。政黨亦有更大動力將民間聲音帶入政府，避免政府離地決策。在此基礎上，行政會議可以縮減非官守成員人數，使其更類似內閣，官員都將以內閣成員身份提出意見，並集體決策，政黨可以真正與政府共榮共存，可望改善施政。