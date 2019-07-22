強烈譴責元朗暴徒襲擊　警方必須還社會交代

7月21日深夜到22日凌晨，有大批白衣暴徒在元朗西鐵站一帶出沒，無差別襲擊路人，情況更被學者形容為恐怖襲擊。有市民因此倒地，不醒人事；有記者在直播時被追打致遍體鱗傷。暴徒更殃及孕婦，泯滅人性，罪行累累，天日可昭。暴徒其後闖入西鐵站內，在列車停站時闖入車廂，瘋狂毆打市民，行徑喪心病狂，致血流處處，怵目驚心。

從多段片段和報導可見，暴徒行徑得建制派立法會議員何君堯認同，何氏更稱暴徒為「英雄」。期間市民不斷報警求助，惟一直不得要領，元朗警署亦一度無人接聽，其後更落閘不接受報案。有警員在目睹白衣暴徒施行恐襲後，轉頭就走，置市民人身安全於不顧，態度令人髮指。西鐵站暴徒於大約晚上11時30分逃走，警察同時進站，惟全體目送暴徒施施然離去而不作為。22日凌晨，有大批黑衣示威者前往元朗聲援，組民團自救，防暴警察反而對其舉出紅旗，同時卻放任白衣暴徒入村。社會指控警方縱容暴力，並非無因。



縱然近日因《逃犯條例》修訂風暴致警民關係緊張，惟「政治問題終須以政治解決」，禍端斷不應波及無辜市民。更何況公正並合乎法度、以保障市民生命財產安全為前提地執法，本是合法擁有武力的警方之天職，亦是市民納稅授薪予警隊之應得服務。示威者質疑警方過份使用武力，令市民受不必要傷害；與夫要求警方對白衣暴徒執法，免傷及途人，均是本乎警方職責及公義，標準亦是一致。反觀警方若然真的如外界所指，縱容白衣暴徒襲擊，不但違反法理，更已超越任何倫常道德底線，必須同聲譴責。警務處處長盧偉聰、副處長鄧炳強必須全面交代，包括追究元朗警區涉事警官的責任，否則無以正全港市民之視聽，亦無以面對凡人皆有之良知。