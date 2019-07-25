公務員聲明網上開花　促改善施政也有違「政治中立」？

7月24日晚上，逾400名政府行政主任發出聯署聲明，讉責警方於元朗事件失職，未盡保護市民責任，亦批評政府管治團隊至今未正面回應市民訴求。此外，跨職級和跨部門的公務員亦自貼職員證，並附語句表明支持聲明，於網上引起很大迴響。「聲明浪潮」自7月21日起升溫，至今已有至少23個政府部門，包括消防、救護、海關、入境處、懲教署、文書及秘書職系人員等有員工公開表態，自發在互聯網發出聲明。

至今已有至少23個政府部門，包括消防、救護、海關、入境處、懲教署、文書及秘書職系人員等有員工公開表態，自發網上發出聲明。（資料圖片）

在元朗襲擊事件後，《一班政府總部公職人員的公開信》批評警方「無採取積極行動，又不回應市民報案」，故此對於警方的行事「不解和憤概」，抨擊警方當時處態度「根本不是公職人員的應有表現，有負市民期望」。而《文書及秘書職系公務員致全港市民書》對警方的要求也非政治層面，而是「敦促警方在工作時應保持政治中立、合理、公平及專業地執法」，要求天公地道。

這些抨擊都建基於元朗事件的警方部署，是從警方的實際職能出發。警察要做好本份，這本身就是身為公職人員的基本要求，而非一種政治取態。元朗當日警方在市民報警求助後35分鐘才到場支援，事件導致至少45人受傷。而警司游乃強的「邊個陣營都唔見有攻擊性武器」言論，更同警方與手持武器的白衣分子並肩而行的照片互相矛盾，引起公眾質疑。就此，警方實在有責任釋除公眾疑慮。

「聲明浪潮」同時帶來反響。7月25日，政府人員協會等團體便呼籲公務員應堅持政治中立，指「公務員必須緊守崗位」，並須「支持特區政府依法施政和警隊依法執法」，又表示「網上及各種形式的欺凌，超越人性基本道德底線」。然而，聯署公務員只是要求警方要盡警方責任、要求政府須履行政府職能，並希望政府團隊改進，這些訴求與政治立場無關。即使公務員須秉持政治中立，也不代表他們不能敦促政府做得更好。

400名政府行政主任（EO）聯署，強烈譴責警隊，對林鄭深表遺憾。（資料圖片）

再者，一眾行政主任在聲明裏批評特首及問責官員對民意置若罔聞，「對特首及負責官員的處理手法深表遺憾」，促請政府當局正面回應「廣大市民提出的五大訴求」，抨擊的立足點是工作能力，也不是政治取向。中大政治與行政學系副教授黃偉豪認為，行政主任是部門骨幹，亦是對政府很忠誠的團隊，反映政府近日的作為，已超越公務員能接受的底線。

其實，早在2002年董建華向立法會介紹主要官員問責制時，已指明政府主要官員的職責包括「掌握民意」，就政策的施行、法例的訂立「爭取公眾和立法會的支持」。林鄭團隊一早承認錯判民情，然事件自六月發酵至今，除一直發聲明「譴責暴力」之外，對成立獨立調查委員會、正式撤回修例的訴求視而不見，可謂與其原則背道而馳。

政府須聆聽民意、施政應該對人民負責、法例修訂要得要公眾支持，這些普羅大眾對政府的要求，是政府治港的基礎，可謂與政治取向無關。當一向恪守「政治中立」的公務員也開聲要求政府履行責任的時候，社會要問的不應只是他們是否有違「政治中立」，也要明白不同政治取向的人，也擔憂管治問題。