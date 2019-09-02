何必糾結於中央會否強硬

纏繞香港社會的中港矛盾在反修例風波中再度爆發，中央政府也成為一些示威者叫囂「攬炒」的對象。在這個充滿情緒的喧鬧氛圍之中，各種與這次風波相關的內地舉措與輿論都格外受關注，「解放軍何時出動平亂」更成為人人都在議論的話題。紛雜的聲音之中有亢奮、有恐懼，更多的是忐忑，從中不難看出，對於中央會否以強硬手段平亂，港人或許各有想法，但多數人內心真正期待的還是這種情況不會發生。這引人思考，大家為什麼要糾結於不想要的「想像」，而不是以務實的態度去衝破迷思？

關於中央對香港局勢的盤算，近日有一些風聞引起了香港輿論截然不同的解讀。上周五（8月30日），路透社引述三名香港和內地消息人士報道指，特首林鄭月娥曾在8月上旬或之前向北京提交報告，分析示威者「五大訴求」的可行性，更表示撤回修例有助化解政治危機。報道指北京拒絕撤回修例的建議，又要求她不得屈服於示威者任何其他訴求。

被港人視為了解北京風向標的《環球時報》駁斥路透社編造謠言，挑撥煽動示威者將矛盾對準中央。有趣的是，《環球時報》日前在社論強調香港需要維持「高度自治」時，港人不僅有如覓見知音，更嘗試拿它與該報之前的強硬表態對比，從中品味中央是否調整了處理香港亂局的部署。其實，這份民粹小報也許能捕捉內地社會民情，但視之為理解中央的「權威」媒體，恐怕捉錯用神。

路透社的消息與《環球時報》發出的信號孰真孰假，沒人可以給出答案。在當下如此撕裂的社會裏，立場成為辨別黑白的唯一指標，人們傾向從自己想要的結果來判斷聽到的消息有多可信。問題是，大家是否真的知道自己想要什麼？從「攬炒」心態與「中央會不會強硬」的思想碰撞來看，事實未必如此。

8月29日，大批武警公安在深圳又一次進行防暴演習，出動水炮車驅趕「示威者」，又舉起帶有繁體字警告標語的旗幟。（資料圖片）

有多少人真心想「攬炒」？

「攬炒」在反修例風波裏成為熱門話語，這種想法的發酵與政府面對示威訴求時束手無策，被指摘一如既往地傲慢、拒絕放下身段，當然有很大關係，然而有多少運動的參與者真心準備好與任何人「同歸於盡」？事實上，即使在這場運動中市民對暴力行為的承受能力較以往更大，但「攬炒」絕非「和理非」與「勇武派」的共同心態，當示威的激烈程度超出一般人可以接受的底線，反思與理性的力量便會發揮作用，嘗試把它拉回正軌。

從字面來看，「攬炒」要表達的是，抗爭者得不到的，別人也別想得到，但逐步演變成可以「同歸於盡」。在現實行動裏，這體現於堵塞道路、阻擋鐵路運作等等所謂的「不合作運動」，希望藉影響經濟民生來對政府施壓，以求達到抗爭的目標。這種行為是否能達到目的另當別論。示威者「攬炒」的對象有兩個，首先是造成民怨的特區政府，進一步則是挑戰中央政府。因此，他們時刻留意着中央如何回應，其中有着充滿矛盾的博弈心態。

一方面，「攬炒」的鼓吹者似乎作好了「不成功便成仁」的心理準備，等待着一場「血洗」，也許真有少數極端分子打算「犧牲」。與此同時，另一些評論家自以為「理性」地作沙盤推演，分析這種邊緣策略的「精妙」，判斷中央政府會迫於維護自身利益的考量，不敢動武，最終會向抗爭者「跪低」。大多數人當然知道這是少數人的癡人說夢，然而，作為一種精神撫慰，還是會有人願意為這種荒唐的猜測背書。

民間記者會發言人認為政府引用《緊急法》，屆時便會「全港攬炒」。（張浩維攝）

為何賭一場必輸的賭博？

十賭九輸的道理人人都懂，為何示威者卻下一個必輸的賭注，賭一個自己不斷認定的專制政權忽然「慈悲為懷」？「自欺欺人」也許就是答案，換言之，他們的真正目標其實不是「攬炒」，它只是被想像為一種「有效」的抗爭手段，希望獲得「極限施壓」的積極成果。當然，鼓吹者其實自己也在擔心最壞的情況會發生。

除了留意解放軍，深圳在最近兩周內兩度舉行大規模防暴演習，也挑動着香港人的神經。如果說在如此敏感時刻，鄰近香港的地方密集舉行這類演練不是震懾香港社會，只會是自欺欺人。演習中打擊的「暴徒」頭戴黃色安全帽，手持雨傘、木棍，乃至防暴部隊用廣東話發指令，都很容易使人對號入座。有輿論警告，中央正在作最壞打算，絕非虛言。上周六（8月31日）香港街頭汽油彈橫飛的暴戾場面，也許只會令更多人相信這一刻離我們更近。只是，非要用這種危險的賭博等待着「全盤皆輸」的結果嗎？

上述路透社的報道，除了讓人擔心中央堅持用強硬手段處理香港亂局外，還讓一些人認定，中央在幕後操控港府決策。可細想一層，有誰真會天真地以為中央對香港亂象完全視若無睹，任由局勢失控？ 平情而論，香港處於「一國兩制」的憲制框架下，擁有主權的中央政府肯定對香港局勢有發言權，《基本法》甚至規定在香港進入緊急狀態時，中央可把全國性法律在香港實施，而後者也是香港社會最關注的另一焦點。

不過，在關注中央有多少強硬手段、會不會加諸港人身上時，我們若回頭看，也許更值得反思的是，香港近年的動盪不是時刻出現中央即將武力介入的雜音嗎，最終為何只是一次又一次的杞人憂天？

《環球時報》社論形容，取消香港「高度自治」會有「巨大治理風險」 ，不符合中國的國家利益。（資料圖片）

中央軟或硬關鍵在議題

談論中央是否強硬時首先要問，這是指什麼議題？如果說堅持「一國兩制」符合香港人的追求，那麼中央一點都不強硬。如果說香港的言論自由是指可以推動港獨，中央的態度必然強硬；反之，如果言論自由只是針對各種意識形態，包括叫喊打倒中國共產黨，中央是會比較軟的，延續二十多年的六四集會從未間斷就是證據。

在反修例風波中，對如此多市民上街表達訴求，中央的態度是偏軟的，否則不會同意停止修例。然而，中央也反覆重申不在原則問題上讓步，如果香港的暴力持續，中央必然不會妥協，甚至會強勢回應。有些人以為中央因為顧忌國際社會的批評，不會隨意使用武力，這種猜測恐怕只會被證明是無知及錯誤的。其實，如果大多數香港人都認為中共專制，為什麼又會相信她可以因為國際輿論批評而改變？

2014年的雨傘運動，中央強勢介入要求港府停止使用催淚彈，更阻止特區政府強硬清場，容許佔領行動持續了逾兩個月，時任特首梁振英後來放棄連任，也象徵着中央不認同其以鬥爭為綱的管治路線，希望香港社會休養生息。由此可見，非到萬不得已的地步，中央都希望香港問題由香港自行處理，尊重「兩制」——這個理性判斷也多次被事實證明。

單純厭倦香港深層次矛盾而希望離開，並不成熟，對自己人生規劃亦不負責任，更遑論對社會的責任。（資料圖片／盧翊銘攝）

「港人治港」需先做好分內事

客觀地看，在「強硬」之外，中央也時刻作出不容忽視卻又時常被港人無視的表態，這就是反覆強調維持「一國兩制」的決心。這個差異正正體現了香港與內地對「一國兩制」認知的鴻溝。毋庸諱言，中央與香港在這方面各有一本厚厚的賬要算——中央正為長年以「區隔」態度處理陸港關係所造成的破壞承受苦果，以至於如今要撥亂反正，強調「融合」時面對巨大反彈；港人則要在此艱難時刻重頭全面深刻認識「一國」與「兩制」的本意，重塑香港的身份認同。重新互相認識的過程很痛苦，但卻是非常必要，畢竟使「一國兩制」行穩致遠，既是港人普遍的期盼，也是中央要盡最大能力維護的國策。

對香港社會來說，與其抱着杯弓蛇影的心態猜度中央會如何「強硬」處理香港問題，不如認真研究如何做好自己的分內事，走出當前亂局。香港要堅持「港人治港」，就需要官員與市民共同完成這個任務。香港需要自強，也有足夠空間自我發展，前提是認清「一國兩制」的本質——上述《環球時報》社論便明白無誤地作出了解說，可惜的是，本地輿論多把焦點放在文中「回到高度自治的原點」這句話，未深究後面的另一句「大實話」：香港的「高度自治」不能導致其與國家政治上的對立，這是「一國兩制」原則的底線。

再套用內地官場流行語「打鐵還須自身硬」，香港要確切守護香港的「一制」，長遠須建立強而有力的高效管治，這需要官員有足夠政治認知與治理能力。《逃犯條例》修訂引起的震盪讓人始料不及，是因為大家沒有意識到，香港的深層次矛盾已到了任何一次「意外」就可能造成一發不可收拾之勢的地步。大破之後謀求大立，空前的亂局是社會不公積累多時之後的結果，當前的急務是停止耗損，讓社會建立共識，聚焦於改革，推動香港重生。