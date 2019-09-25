未來屬於「愛國主義者」而非「全球主義者」？

本年聯合國大會會議（UNGA）在中美貿易戰、中東地緣政治危機、氣候變化等背景下召開。多名國家領袖齊集位於紐約的聯合國總部，就當前全球局勢發表演說，申述立場，並呼籲國際社會行動。美國總統特朗普有如往年一樣，在標誌着全球主義的聖地「拆大台」，在演說中向各國領袖表示，「明智的領導人總是把自己的人民和國家利益放在首位」，並強調「未來屬於主權和獨立的國家」。這種各家自掃門前雪的想法，雖然是攏絡民心的選舉策略，但同時也排除了以全球治理的視野解決跨國問題，最終將為下一代留下難以收執的攤子。

聯合國大會9月24日起正式召開，總部附近有警察設置檢查站加強保安。（AP）

作為超級大國的領袖，特朗普早已不止一次在聯合國大會會議上「拆大台」。2017年，他首次站在象徵着全球主義的大舞台演說，當中有一段話打破了會場的沉寂——「作為美國總統，我永遠會把美國放在首位，就像你作為國家領導人，將一如既往且應該把你的國家放在首位」。這句話雖然換來台下的掌聲，但也是特朗普首次在莊嚴的大會中，公然與聯合國的理念大唱反調。同樣地，特朗普在去年大會中也強調，「我們拒絕全球化的意識形態，並擁抱愛國主義」。儘管在政治修辭上已脫離初階英語水平，惟箇中大意仍離不開「美國優先」。

美國總統特朗普9月24日出席聯合國大會時，與英國首相約翰遜會面，

這種視國際合作如零和遊戲的思維，可見於特朗普入主白宮後，先後退出多個全球治理機構和條約的妄動。近年，華盛頓不僅退出了聯合國教科文組織（UNESCO）和人權理事會（UNHRC），更在安全問題上退出《聯合全面行動計畫》（另稱伊朗核協議，JCPOA），以及把美國與蘇聯簽定的《中程導彈條約》砍掉重練；在環境保護上，特朗普一邊否定全球暖化的科學根據，一邊退出了《巴黎協議》，試圖把解決氣候變化的責任推得一乾二淨。

伊朗總統魯哈尼到紐約出席聯合國大會，期間與德國總理默克爾、法國總統馬克龍、英國首相約翰遜等領袖伯面。

可是，美國退出國際治理機構並不代表退出國際事務，反而是以單邊主義的形式繼續攪局，製造一波又一波的國際危機。就以伊朗核協議為例，美國退出JCPOA後改以「極限施壓」，從內部策反打擊該國經濟，單方面制裁伊朗的石油行業。可是，制裁不但未使伊朗放棄核武，更使以色列、沙特阿拉伯和伊朗三國的交惡升溫，踏入自我實現第六次中東戰爭的邊沿。而特朗普執意退出《中程導彈條約》，雖然有不少評論認為是為了另立條約，以壓止中國的軍力發展，但從國際政治以虞我詐的恆久定律看來，退約不但難以利誘中國加入裁減軍備之列，更會使各國重回軍備競賽。畢竟在無序的國際競爭中，天秤永遠都倒向拳頭較大的一方。

軍備競賽：美國退出《中程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）後，8月18日試射一枚常規陸基巡航導彈。（視覺中國）

另外，他對氣候變化的立場，雖然一如不少共和黨人素來的充耳不聞，惟此亦不見得美國可在未來數十年能置身事外。撇除氣候變化帶來的極端天文現象愈見頻密，長遠而言，美國也會被他國發生的資源爭奪戰所波及。據學者Joshua Busby和Nina von Uexkull指出，白宮的兩大亞洲盟友——印度和巴基斯坦皆非常受氣候變化所影響的國家（還有一眾撒哈拉南端的國家）。未來數十年，這兩個本為世仇的國家，不單會延續當下的種族和核武對抗，更有機會發生像現時尼羅河流域發生水資源戰爭。在沙盤推演下，氣候變化帶來的戰爭不止會衍生人道危機，需要國際社會介入調停、善後，同時也會打亂國際供應鏈，令糧食價格飛漲，終歸也要美國國內的消費者埋單。

聯合國氣候行動峰會：中國國務委員兼外長王毅出席聯合國氣候行動峰會時稱，氣候變化是各國面臨的共同挑戰，合力應對它關係到人類未來的命運。（Reuters）

回想聯合國成立之前，國家互動的邏輯本是按照馬基維利的現實主義而行，國際關係處於無政府狀態的體系中，國家之上並無能夠約束行為的最高權威，使得各國必須「自利自助」。同時，由於國家理性是為了自身利益，一國自然會視安全為首要考量，鍥而不捨地追求權力（特別是武力）。可是，我們亦不能遺忘這種物競天擇，適者生存的定理，卻為20世紀帶來難以忘懷的戰爭浩劫。

聯合國在二戰的陰影下成立，不僅是為了避免戰爭這種只有政客和軍火商得益的「人為災難」，更要為潛藏在人性中的競爭本能劃下紅線，設定行為規範，以扭轉歷史的暴力軌跡。因此，當我們現時面對是超越國界的挑戰，不論是愛國者還是全球主義者，也需要反思我們應為子孫後代創造一個怎樣的世界。因為未來是屬於他們的。