特朗普求購格陵蘭　意欲何在？

美國總統特朗普有意向丹麥出價，購入王國隸下的自治區格陵蘭（Greenland），奈何換得首相雷澤里克森（Mette Frederiksen）冷以待之，隔空回敬一句「荒謬」。不論特朗普內心是否有意模仿開國元勛傑佛遜（Thomas Jefferson）的「西進運動」，透過收購領土，對外擴張，現今國家主權的概念和國際規範亦遠比19世紀不同，即使特朗普窮得只有錢，亦不能把任何事物都貼上價錢牌，藉此追逐帝國主義。

丹麥首相弗雷澤裏克森8月21日重申不會出售格陵蘭。（AP）

美國對外求購土地，實非新鮮事物。19世初，美國出於國家安全考量，連番向列強收購（或經戰爭吞併）位於北美洲的屬地，全方位擴展領土範圍——包括1803年向法國購入路易斯安那、1819年向西班牙購入佛羅里達、1845年從墨西哥吞併德州、1846年從英國手中取得俄勒岡、1867年從沙俄手上購入阿拉斯加等，都印證特朗普有意購入格陵蘭實非歷史的狂想曲。

回看歷史，美國其實一直欲求格陵蘭。在安德魯約翰遜（Andrew Johnson）主政時（1865年至1869年），時任國務卿西華德（William Seward）曾向不同國家出價，延續立國以來的領土擴張政策。除了上文阿拉斯加，當時美國亦有意向英國購入加勒比海的島嶼作海軍基地，以及向丹麥求購格陵蘭和冰島（後者在1944年獨立）。有趣的是，當時財政部長沃克（Robert J. Walker）認為，買入格陵蘭和冰島能引領美國走向偉大，惟其參考理據卻是「價值40萬美元的鯨魚漁業」。

格陵蘭：格陵蘭是丹麥的自治領土，人口僅有5.6萬人。（Getty Images / 資料圖片）

美國第二次求購格陵蘭，是在二次大戰後。當1940年3月納粹德國僅用六小時就成功佔領丹麥後，哥本哈根竪年便與與美國簽署協議，允許華盛頓佔用格陵蘭部分土地作軍事部署，以防德軍捷足先登。 戰後，美國漸漸認識到該處的戰略價值，且認為控制格陵蘭對國家安全「不可或缺」，出價10億美元再次求購丹麥的殖民地。但哥本哈根再度拒絕了叫價，更廢除了格陵蘭的殖民地身分，將之升格為王國的一部分。

美國多次出手求購格陵蘭，其戰略價值當然不止那「40萬美元的漁業」。如同北極研究所（The Arctic Institute）一篇文章指出，格陵蘭盆地估計約有170億桶石油和138.8億立方尺的天然氣，而隨着氣候暖化，開採天然資源的工程將會變得更容易，所以資源豐富的格陵蘭自然成為兵家必爭之地。再者，冰層融化亦鼓勵了俄羅斯和中國等加大對北極圈的基建投資（如航運和機場），以創造更大的經濟影響力。所以，特朗普有意購入格陵蘭，看似忽發奇想，但絕對有其戰略理據，只是手法和言論略為荒謬、市儈。

格陵蘭：中國近年積極投資格陵蘭，例如是開發鈾等資源項目，美國一直提高警覺。（AFP）

特朗普的提案所以令人感到奇怪，或許在於近年已鮮有國家會對外求購土地；丹麥政府不肯待價而沽，亦反映美國購入格陵蘭一事只是黃梁一夢。首先，儘管政府（或國有公司）能在其他國家購買土地，但誠如杜克大學法學教授Joseph Blocher指出，國家現在能否出售主權的組成部分，法理上仍屬未知。再者，20世紀中葉後，國際社會判批帝國主義和重視國家主權，使征服、交換，甚或出售領土等做法漸被唾棄，即使是一貧如洗的東非小國吉布提，他們亦只會「出租」，而非「出賣」土地給多國興建軍事基地，更何況是發展指數名列前茅的丹麥？

更甚是，雖說格陵蘭的人口僅有五萬多，但民眾獨立成國的聲音卻是一直有增無減。一項調查顯示，超過三分之二（67.8％）的格陵蘭受訪者希望獲取獨立地位，當中更有不少人認為2037年是脫離丹麥的理想時間。試問在獨立運動如箭在弦之際，當地人又怎能忍受主權易手？比照美國對待波多黎各和維爾京群島的殖民地政策如此不濟（見2017年颶風瑪麗亞的善後工作），格陵蘭人又怎會甘心再淪為次等公民呢？由此可見，即使特朗普就任總統已近兩年，他仍難擺脫其地產商的銅臭思維，分不清主權和土地的差別。