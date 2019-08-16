綠黨掀起微型革命　團結歐洲指日可待？

歐洲政局右拐進入民粹年代可謂不爭之事。德國另類選擇黨（AfD）、法國國民聯盟（National Rally）、瑞典民主黨（Sweden Democrats），甚或捷克自由與直接民主黨（Freedom and Direct Democracy）等極右政黨，過去數年支持度一直有增無減。然而，在仇恨和種族主義言論逐漸支配歐洲之時，歐洲左翼綠黨亦悄悄從邊陲政黨移入主流。到底，環保議題能否打破昔日政治光譜的對立，成為團結歐洲，對抗民粹政治的新碉堡？

德國綠黨的凱勒（Ska Keller）與荷蘭綠黨左翼的艾克浩特（Bas Eickhout），出席活動共同宣傳呼籲在歐洲議會選舉中支持綠黨。（Getty Images）

在5月底舉行的歐洲議會選舉前，媒體的焦點一直落於極右政黨，但結果亦有令人喜出望外之處。綠黨與歐洲自由聯盟（European Free Alliance）合併出戰，贏得約一成選票，在撕裂的歐洲議會中整合成為具凝聚力和影響力的陣營。雖然綠黨還未成為議會的中流砥柱，但所得議席已較上屆多出24席，打破傳統中間派——保守派和社會民主黨——的壟斷。再者，綠黨不僅在布魯塞爾、柏林和都柏林成為大贏家，更成為議會內主流黨派需要靠攏的「造王者」。

綠黨的政治理念是如何成為歐洲的新旋風，吸納廣大的年青人支持？在2019年選舉宣言中，綠黨的主要綱領包括應對氣候變化、捍衞民主、對抗仇恨和種族主義，以及爭取社會公義，實現公民夢想。儘管在云云歐洲綠黨的領袖中，沒有一個像美國民主黨超新星科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）般，具有超凡的政治魅力，但歐洲版的「綠色新政」卻在「去大台」的社會運動間接促成。

德國農村及市場是綠黨的重鎮。綠黨在拜仁議會在2018年選舉中從傳統地區政黨基社盟搶下大量議席，取得優秀成績。圖為德國綠黨在拜仁舉行的造勢大會。（Getty Images）

去年8月，瑞典16歲少女通貝里（Greta Thunberg）以個人身分，發起罷課示威，每逢周五到國會靜坐，抗議當局冷眼旁觀氣候變化。活動啟發了全球學生，獲得各地民眾支持，引起各界關注。誠如荷蘭綠黨議員Bas Eickhout所指，「我們的選民，特別是年輕一代⋯⋯對氣候危機非常關注。雖然他們是親歐盟，但卻覺得歐盟沒有兌現承諾。他們希望我們能改變歐洲的道路。」所以綠黨的主要支持者是看重共善多於民生議題、在後物質時代找不到政治歸屬的年輕人。

然而，綠黨的崛起可視為歐洲左翼重生的標誌嗎？首先，綠黨主要在西歐發展較成熟的地區異軍突起，這非泛歐洲的普遍現象。與西歐和北歐的情況相反，在中、東歐諸國中，綠黨在匈牙利僅獲2.2%選票、克羅地亞則獲1.8%選票，而保加利亞和羅馬尼亞的支持率更是微不足道。由此可見，中、東歐的選民傾向關注民生議題，而非綠黨支持的後物質主義價值觀。一如大選前Eurobarometer的調查顯示，視應對氣候變化為首要任務的支持者，大多都是西歐和北歐的民眾，而非歐洲大陸的整體共識。

年僅16歲的通貝里，去年在瑞典議會外就着氣候問題發起罷課。事件其後發酵為全球性運動，世界各地超過140萬學生參與罷課，呼籲各國政府正視氣候問題。（Getty Images）

在定位方面，綠黨有別於傳統左派，主張直接繞過工人階級的社會主義意識形態推行改革，如同法國綠黨領導人Yannick Jadot戲言社會黨是「舊世界的囚徒」而拒絕結盟，兩黨在目標和手段上早已分道揚鑣。反之，美籍政治學者Mark Lilla曾指出法國右翼結合環保主義到政治論述中，環境議題已是不分政治光譜的共識。是以，雖說氣候變化的危險乃是人所共知，不容否定，但用關乎人類存亡的議題作重點綱領，不但較強調社會平等和正義來得具體、易明，亦更容易打破既有的貧富、移民與本地人對立和差異。