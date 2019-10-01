奢望製造商自願替麵包減鹽　「鹽糖委員會」四年不思進取

政府在2015年設立、由行政會議成員陳智思領導的「降低食物中鹽和糖委員會」，不僅名字冗長成市民笑柄，其工作成效亦備受質疑。更令人失望的是，最新推出的麵包計劃可見，委員會似乎沒有聽進社會的批評。

吳志翔表示現時法例要求太苛刻，認為自願參與計劃能吸引更多生產商降低麵包鈉含量。（王珮殷攝）

麵包減鹽 用了四年？

上周五（27日），由行政會議召集人陳智思領導的「降低食物中鹽和糖委員會」，聯同食物及衞生局及食物安全中心，公布推行「齊齊減鹽：麵包篇」計劃，期望參與業界一年內能夠將鈉含量降低一成，以達至「自願減鈉目標」。現時有7間麵包生產商參與計劃，包括英王麵包、嘉頓、超羣餅店等。

第一，此計劃並沒有約束力，一如以往地只期望食物生產商自願配合，做法不切實際。「齊齊減鹽：麵包篇」為例，計劃屬自願性質，生產商一年之後達標與否均無後果。其實「降低食物中鹽和糖委員會」成立原意為制訂政策方向、策略及工作計劃，但現時工作卻局限於監察、宣傳，政策對食品生產商毫無約束力。香港「減鹽減糖」既無明確政策，為業界訂下「減鈉目標」後又無任何獎罰，好比「望天打掛」，只等企業緣份到來，良心發現加入「減鹽」。

第二，「降低食物中鹽和糖委員會」過往曾與業界商討改良預先包裝食品配方，部分飲料、即食麵、湯水曾就委員會建議作出改善承諾。而對於麵包這香港市民的日常食品，委員會竟花了四年時間才提議減鹽，效率令市民感到詫異。

第三，更重要的是許多「重口味」食物，委員會似乎沒有觸碰。例如早前消委會曾經發現，米線的鈉含量是「重災區」，許多顧客雖然吃得津津有味，但隨時以其健康為代價。相比起麵包減鹽此等倡議，消委會好像比起「降低食物中鹽和糖委員會」更明白問題所在，且能透過積極的檢測及市場調查，提醒市民及警惕商戶。

降低食物中鹽和糖委員會主席陳智思（梁鵬威攝）

委員會疊床架屋 年花400萬

委員會其實早已被批評成效不彰，其最大問題在於缺乏有效之倡議，促使食物生產商和餐廳減少鹽和糖，反而只懂呼籲市民減少攝取，其最重要的政策莫過於低糖、低鹽標籤。另外，立法會衞生服務界議員李國麟更曾指出，許多標籤根本沒有價值，例如在「低鹽」煉奶、「低糖」豉油，加了標籤亦未必等同健康。

委員會成立四年以來，多從事商討和宣傳工作，但其實食衞局、衞生署和食物安全中心也在共同負責。即使是委員會推出的「少鹽、少糖、少．確幸」、「學校午膳減鹽計劃」、「齊齊減鹽：麵包篇」等，全部也是合辦。可見委員會不但成效不彰，與其他政府部門亦有功能重疊之嫌。

未計食衞局方面的人手開支，「降低食物中鹽和糖委員會」於17/18與18/19兩年度宣傳預算已達400至600萬元不等，但其工作仍只局限於檢查食物標籤、舉辦地區宣傳活動。市民日常的飲食習慣，未見因委員會工作而大有改變。行政會議召集人陳智思作為「降低食物中鹽和糖委員會」主席，豈有與問責局長檢討其成效，改革委員會的定位，真正為市民健康而努力？