突破觀念枷鎖　不再互相折磨

這幾個月，許多人呼籲社會要停止暴力，也有人從暴力背後的情緒着手，希望警察和示威者不要互相仇恨。但現實卻是暴力一直在升級，警察和示威者的對立日趨激烈，顯然那些勸告不起作用。局勢不斷惡化，怎不叫人心急如焚？

眾所周知，示威者之所以逐漸走上「勇武派」之路，並由「勇武派」逐漸採用極端暴力的手段，一個重要成因在於「和理非無用論」。因為一句「是你教我們和平遊行是沒用的」，不但許多示威者相信要手段升級，而且許多「和理非」因而不反對甚至認同暴力衝擊。

在另一個平行世界中，由起初施放催淚彈，社會也有爭議，到後來催淚彈、布袋彈等如雨下，甚至發生了警員用實彈制止示威者攻擊的危險事件 ，「藍絲」均全情力挺。究其原因，在於他們認為既然較溫和的方法未能驅散示威者，便須手段不斷升級。

「溫和手法未能達標」的觀念

不難看見，暴力升級的原因有一個出奇的相似之處，便是較溫和的手法未能達到目標。在大家的道德認知裏，認為即使警方未能驅散示威者，也不能因而訴諸不合法武力，即使和平示威無法爭取訴求，也不能合理化暴力襲擊。但現實中，「黃絲」、「藍絲」都陷入這種觀念的枷鎖之中，以「較溫和手法未能達標」為由，「和理非」不反對勇武衝擊，「藍絲」支持警員強硬回應「勇武派」，當衝突中雙方使用的武力升級時，這個理由便更加有說服力，繼而成為他們再進一步加強武力之理據。

這解釋了為什麼「藍絲」以為「暴徒」的行為會令民意逆轉，但民調卻顯示它在現實中沒有發生；「黃絲」以為警察的武力會令「藍絲」反感，現實中也非如此。相反，正因為社會走不出上述的觀念枷鎖，暴力升級不但不會令人立場改變或意見趨同，更會令到仇恨以螺絲形態上升，加劇惡性循環。

許多人都知道，能令「和理非」消氣的是政府成立獨立調查委員會，而根據民意調查，社會亦有理由相信，他們不少人會因而暫停上街，甚至幫忙呼籲「勇武派」棄干戈，屆時警方驅散示威的工作便會易辦得多。《香港01》亦一直倡議成立獨立調查委員會，讓社會早日放下心結。目前的最大問題是，在政府未肯回應訴求之前，社會可以做什麼，阻止「勇武派」和警察繼續在街頭上互相折磨、手段升級？

即使未有答案也須突破觀念

如果我們均認同，即使政府未肯回應訴求，我們也不應該讓社會繼續互鬥，讓香港人互相折磨甚至賭上生命，我們便別無他法，必須跳出「以暴易暴」的思想枷鎖。這個說法，驟聽之下無疑是沒有說服力的，雙方都必然會反問：不武力升級，那怎樣達到目的？毋庸諱言，沒有人會有答案。但即使如此，我們也不能否認，沿用舊有的觀念、繼續支持暴力升級，同樣達不到各自的目的，而且令情況一直在惡化。既然如此，即使我們沒有答案，也須突破觀念枷鎖，摒棄武力升級之迷思。

因為人的心理作崇，我們很自然地會對「敵人」的意見而反感。因此，能夠勸說「勇武派」放棄暴力手段的，唯有他們的「和理非」同路人；能夠提醒警察執法時切勿「過火」的，也只有一直支持他們的「藍絲」。

這種勸架之詞在當下的香港，必然會被視為迂腐或蒼白無力，但當我們認真回想這三個多月以來暴力如何成為惡性循環之時，我們不得不承認，正是那種觀念上的枷鎖令社會在互相折磨，一直走不出這場困局。任何一個視香港為家、希望香港好的人都只能明知不可為而為之，在其位置，以更多不同的方式嘗試叫停這場悲劇。