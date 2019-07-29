是其是、非其非　社會方有出路

人總有情感和立場，不易持平地以事論事。朋友犯錯，有人會說情有可原；「敵人」犯錯，則為十惡不赦。這種思維令人與人之間的分歧加深，斷絕溝通及和解的可能。當前撕裂的社會要找到出路，我們便須超越這種思維，做到是其是、非其非。

上周五（7月26日），政務司司長張建宗就元朗事件向市民道歉，但惹來警隊非常大的反感。不足數小時內，多名警員在網上表達對張建宗的不滿，當中不乏督察級和警司級。他們認為警隊執法，「問心無愧，何來道歉」，更有人直言「張建宗一日唔落台，一日唔向全警隊道歉，全警隊同你勢不兩立！」。

警察隊員佐級協會主席林志偉更加發新聞稿，直斥張建宗言論不負責任，在沒有調查前及完全不了解警隊運作情況下，妄自斷定警隊對錯，並予以最嚴厲的譴責。

若司長先入為主地認定警察執法時犯錯，固然可能偏頗。然而，張建宗是這樣「未審先判」嗎？社會必須看清楚，當時張建宗與記者的對話。

「記者：會否向市民道歉？

政務司司長：如果為這事件我們的處理手法，我剛才說警方都指與市民有落差，我絕對願意就處理手法向市民道歉。」

由此可見，張建宗的道歉原因非常清楚，是「處理手法與市民（期望）有落差」。事實上，署理新界北總區指揮官曾正科亦曾在記者會上承認，當天的行動及結果與市民期望有落差。可見，張建宗並不是「妄自斷定警隊對錯」，而是社會各界包括警方在內均同意，在元朗事件中警隊令市民失望。

令市民失望 張建宗道歉合理

或許林志偉及其同袍深信警員執法不會犯錯，不能接受外界批評，更遑論要向市民道歉。然而，不論警察在技術上是否有錯，他們也須記得警隊跟其他公務員一樣，其職責乃為市民服務，他們的服務水平應該專業而且符合公眾期望。既然在元朗事件中，警隊的確令大部分市民失望，張建宗作為能夠代表整個政府、亦是警務處處長上司的政務司司長，他向市民道歉，絕對合情和合理，甚至值得嘉許。

當前社會所有問題同時爆發，有如一鍋沸騰的開水，若我們未能條理分明地看待事情，爭議只會更纏作一團，不可能化解。正如「01觀點」亦指出，警方7月27日的元朗清場行動出發點正確，適時管控風險，其手段和過程則可能有所不當，需要跟進。同理，市民上街示威的訴求縱然正當，他們的手段和方法亦會違法甚至暴力，不為社會接受。不論對於警方和示威者，社會都要是其是、非其非，將針對的問題說清楚，不能籠統地將任何一方視作魔鬼，另一方就是天使，將複雜的真實世界簡化成如此黑白二分。

6月9日示威浪潮以來的警民衝突愈來愈複雜，基本上已沒有人有足夠的資料和能力持平地是其是、非其非。特首林鄭月娥必須挺身而出，宣布成立獨立調查委員會，讓社會能夠以真相為基礎，在成因及責任上尋求共識。任由警察和市民繼續在迷霧和喧鬧聲中扭作一團，絕非一名負責任、有道德感的從政者應作之事。